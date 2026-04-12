Snad nevyschneme, když to vláda bude mít pevně v rukou
12. 4. 2026 / Boris Cvek
Obrázek: Beno Trávníček Brodský
Víte, co je to vyschnout? Zmínila to ministryně financí Schillerová (ANO) v nedělní debatě v České televizi s lidovcem Jurečkou, bývalým ministrem práce a sociální věcí ve Fialově vládě. Jurečka nám zase v poledne sdělil, že si v noci všiml, že jednání mezi USA a Íránem v Pákistánu nejdou moc dobře. To už dávno ztroskotala.
Vyschnutí se ostatně bojí i Jurečka, prý, sdělil nám, může konflikt na Blízkém východě trvat i měsíce. Jak souvisí vyschnutí s Blízkým východem? Obavou z vyschnutí se řídí, jak bylo jasné z vyjádření paní ministryně, i vládní politika regulace cen pohonných hmot. Ba, dozvěděli jsme se, vyschnout může celá Evropa. A paní ministryně už v pondělí donese na vládu zákon, který zajistí, aby to naše vláda měla pevně v rukou.
Tak dobře, už vám to řeknu. Vyschnout znamená, že nebude benzín ani nafta. Prostě nebudou. Vláda reguluje marže a spotřební daň tak, aby to nenastalo. Tím lépe jsme se pak mohli soustředit na debatu o poměrech ve vládě, na spor prezidenta s ministrem zahraničí, kdo vlastně poletí na summit NATO, a hlavně na výčitky, co kdo kdy více pokazil. Jistě naše vláda zajistí, aby summit NATO proběhl hladce, kdyby náhodou Evropa vyschla.
Došlo i na porodnost a důchodovou politiku. Exministr Jurečka nám vysvětlil, že porodnost klesá i v Africe a že mladí lidi prostě nechtějí mít děti. Jistě ani nechtějí bydlet, jistě nechtějí ani dobré mzdy, jistě nechtějí ani funkční služby pro těžce postižené nebo pediatry pro děti. Školkovné bylo podle Jurečky jen pro bohaté. Současná vláda ho bude podle Schillerové zavádět a zajistí velmi rychlé stavění bytů. Škoda, že nedošlo na otázku, proč digitalizace stavebního řízení byla opět odsunuta, současnou vládou až do roku 2030.
Jurečka pochválil svou bravuru z působení na ministerstvu s konkrétními příklady a na otázku, co je to s lidovci, když mají jen tři procenta (v pořadu byla prezentována nová data průzkumu preferencí politických formací), řekl, že přijde nové vedení a že stát se může cokoli. Jako příklad uvedl: kdo by před lety předpověděl konec Orbána! Ale že lidovci jsou pod pět procent, to platí už mnoho let, na tom není co předpovídat. Stát se jistě může cokoli, to je fakt.
Moderátorka si dovolila popíchnout Jurečku, když se chlubil, že lidovci jsou demokraté, tím, že poukázala na to, že ANO má 34 procent, tak asi dělá něco dobře. Musím samozřejmě zmínit další výsledky: STAN 15,5 – ODS 15 – piráti 9,5 – SPD 6,5 – motoristé 5 – Kubovo hnutí 3 – lidovci 3 – top 3. Takže jsme ve studiu měli političku, která zastupovala přes 30 procent voličů, a politika, který zastupoval tři procenta voličů. Ten druhý přitom byl demokrat, ta první nikoli (a já souhlasím, že lidovci jsou ve srovnání s ANO demokraté!). Vizitka české demokracie. Jurečka, který nezastupuje vlastně už nikoho, mohl ale mluvit jako mocný politik, protože lidovci mají silný poslanecký klub. Prý budou konstruktivní, pokud jde o nový zákon, abychom nevyschli. Tak snad nevyschneme.
V druhé části debaty mudrovali Vondra, Telička a Joch o tom, jak je Maďarsko demokratické, kdo je Orbán atd. Nebudu se tomu věnovat, jen zmíním jednu výmluvnou věc: Vondra vyprávěl o tom, jak liberální demokracie, liberální levice rozkládá rodinu a církve, takže lidi se pak bouří. Asi proto Skandinávie je v totálním rozkladu, že?
