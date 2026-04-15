Erdogan kritizoval Netanjahua a hrozí invazí do Izraele
15. 4. 2026
čas čtení < 1 minuta
Erdogan uvedl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je "zaslepen krví a nenávistí" a pohrozil možnými vojenskými kroky, přičemž jako příklady předchozích intervencí uvedl turecké operace v Libyi a Karabachu.
Média upozorňují na to, že prohlášení bylo učiněno na pozadí prudké eskalace diplomatické rétoriky mezi zeměmi po konfliktu na Blízkém východě, zejména v konfliktu v Libanonu a v pásmu Gazy.
Kromě toho Ankara dříve obvinila 35 izraelských představitelů z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a požadovala pro ně celkem více než 4,5 tisíce let vězení.
Izrael na to v reakci ostře kritizoval výroky Ankary a osobně Erdogana.
Zdroj v angličtině: ZDE
139
Diskuse