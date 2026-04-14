Ovládne majitel Czechoslovak Group na Slovensku televizi Markíza?
14. 4. 2026
Albín Sybera: Vážení diváci Britských listů, vítám vás u dalšího dílu Rozhovorů Britských listů. Je tady se mnou dnes Ivan Štulajter, dopisovatel slovenského Denníku N. A budeme spolu hovořit o mediální situaci na Slovensku. Dotkneme se také politické situace a já asi rovnou začnu s tím, že jsem se od jednoho velmi kvalitního zdroje dozvěděl o tom, že zbrojařská skupina Czechoslovak Group vyjednává s českou nejbohatší investiční skupinou PPF group o koupi největší komerční televize na Slovensku, televize Markíza. Už ostatně v minulosti o ní bylo v souvislosti s vlastnictvím PPF hodně slyšet, a proto tady mám dneska Ivana Štulajtera, řekl bych chodící encyklopedii polistopadové slovenské mediální krajiny a chci se ho proto zeptat, co si o tom myslí, co na to říká, jak moc to může změnit situaci nebo slovenskou mediální krajinu? Obecně ke kontextu současné slovenské politiky?
Ivan Štulajter: Toto je informácia, ktorú počujem prvýkrát, že by sa táto skupina mala zhosti namiesto PPF televízie Markíza. A takže sa ocitáme naozaj len čiste v špekulatívnej rovine. Môj názor na to je, že z takého systémového hľadiska nie je správne, aby aby spoločnosť alebo nejaký konglomerát zbrojársky, ktorý má výrazné aktivity na slovenské zbrojovky, to znamená, že zároveň aj na významné väzby a kontakty na slovenskú vládu a je teraz úplne jedno, či je to vláda Ficova alebo nejaká iná, ktorá tu bude v budúcnosti. Tak si myslím, že nie je to dobré, ak takéto špecifické ekonomické subjekty vlastnia na významnú televíziu. O to viac, že slovenská televízia má vždy problémy s nezávislosťou, s profesionalitou a zvlášť to platí v týchto časoch, kedy slovenskej televízii šéfuje pani Flašíková, dcéra bývalého oligarchu Smeru pána Flašíka. A naozaj je to televízia, ktorá aj teraz sa zmieta na ťažkých nepokojoch, čiže firma tohto rázenia, zbrojovka alebo tento konglomerát CSG má samozrejme svoje záujmy, svoje hospodárske záujmy, ktoré sa úzko prepájajú na politiku. Ako málo zárukou alebo útechov je, že táto skupina má určite záujem o to, aby Slovensko ostalo súčasťou NATO aj Európskej únie, pretože tam sú zdroje, ktoré môže čerpať pre svoje zbrojárske programy. Ale to je myslím, že rovnaké robi aj súčasná vlastnícka štruktúra PPF. Takže si nemyslím, že je to nejaký krok, ktorý bysme si mohli povedať, že prinesie nejaký progress, väčšiu nezávislosť Markízy aj redaktorov, ako náhle markíza plní svoje funkcie aj publicistiky, pretože má také programy publicistického charakteru, tak už to nie je bežná komerčná televízia, ktorá je pre zábavu. Takže si myslím, alebo môj odhad je, že ak by naozaj k takémuto dealu došlo, tak to bude skôr z blata do kaluže ako nejaký progres smerom k lepšie kvalitnejšej a objektívnejšej žurnalistike.
Albín Sybera: Ty jsi vlastně zmínil i tu situaci, nebo jsi se toho letmo dotknul ve slovenské státní televizi a historicky Markíza měla často právě ten profil té televize, která dokázala plnit tu roli té kritické žurnalistiky. Stále to platí o Markíze, anebo v posledních letech pod vlastnictvím PPF trošku z tohoto kreditu ztratila?
Ivan Štulajter: Určite časť toho kreditu stratila, pretože ten konflikt, ktorý tam mala redakcia spravodajstva a publicistiky, ktorý sa týkal práve tej nezávislosti a možnosti pracovať na témach kritických, s kritickým pohľadom, tak tento tento koncept jednoducho narazil na súčasné vedenie a nakoniec to skončilo odchodom mnohých kvalitných redaktorov, ale zároveň tam aj zostali redaktori, ktorí sa snažia teda tú kvalitu udržať. Čiže, ale v každom prípade máte pravdu v tom, že ten kredit bol pošramotený. Avšak v situácii, kedy je kredit slovenskej televízie a rozhlasu ešte pošramotenejší, tak na tom je Markíza ešte stále relatívne dobre.
Albín Sybera: Jak se vlastně od nástupu současné vlády Roberta Fica, jak bys charakterizoval slovenskou mediální scénu? Zmínil jsi odchod Michala Kovačiče z Markízy, který vlastně v loňském nebo předloňském roce už založi nový streamovací server, což vlastně bych asi řekl, je v tom mediálním prostředí taková novinka. Na druhou stranu to asi nějakým způsobem odráží i ty mediální trendy, které můžeme vidět nejenom na Slovensku, kdy vlastně část té kritické žurnalistiky, tak se více nachází v tom online prostředí než v tom klasickém prostředí, na které jsme byli jsme byli zvyklí během dvacátého století. Jak na tom vlastně dneska je slovenská mediální krajina?
Ivan Štulajter: Myslím si, že na tom je lepš, ako bola maďarská mediálna scéna, pretože Ficovým oligarchom sa nepodarilo kúpiť v takej významnej miere médiá ako maďarská. Čiže na Slovensku si myslím, že stále je veľmi silná žurnalistická obec a veľmi silná aj tá kritická žurnalistika. Samozrejme, že tu fungujú aj dezinformačné weby. Napojené na rôznych oligarchov a zrejme aj nruské zdroje, ktoré prispievajú k tej polarizácii spoločnosti. A vlastne o tom sme už aj my dva teda veľakrát hovorili, že u tých ľudí v základných otázkach, či je Európska únia pre nás, pre Slovensko zónou prosperity a zvrchovanosti, či je Ukrajina obeťou alebo agresorom, čiže tieto fundamentálne bazálne otázky. Tento dezinformačný priestor sa možno víri a snaží sa ten národ rozdeliť alebo vniest do neho, do jeho uvažovania o svete chaos. Ale si myslím, že ľudia, ktorí hľadajú informácie a hľadajú kvalitné informácie, ktoré majú aj tvár a svojich kvalitných žurnalistov, tak majú na Slovensku celkom stále slušný výber. To sa týka samozrejme aj to, čo ste spomenuli pána Kováča. Je Denník Aktuality a je tu aj investigatívne centrum Jána Kuciaka je tu toho naozaj viac. Človek môže vybrať.
Albín Sybera: Když bych se teď měl vrátit vlastně na začátek našeho rozhovoru. Trošku možná si zaspekulovat i ve vztahu k nadcházejícím volbám příští rok na Slovensku, nadcházejícím parlamentním volbám v roce 2027, kdy se vlastně Robert Fico a jeho strana, respektive jeho vládní koalice bude předpokládm snaži ty volby znovu vyhrát, udržet se u moci. Jak moc může ta situace, kdy Markíza změní vlastnictví, zahrát nebo nezahrát v té předvolební kampani? Očekává se, respektive možná i pod tím současným vlastníkem, pod skupinou PPF, že může, jaksi ta role Markízy možná takovým méně kritickým zpravodajstvím zahrát nějakou roli ve vztahu ve prospěch té současné vlády anebo…? Je to hodně spekulativní v tuto chvíli.
Ivan Štulajter: Je to je to špekulatívna otázka v tom, že tí ľudia, ktorí alebo môj odhad je, že ľudia, ktorí vlastnia také významné medium, ako je Markíza, alebo alebo iné, ale rovnako významné nemôžu rozmýšľať len jednosmerne. To znamená, že vsadia len na jednu kartu to znamená vsadia na Roberta Fica, ktorý napokon aj ten príklad toho Maďarska. Tá porážka Orbána je príznačná, signifikantná aj pre slovenskú situáciu. Orbán bol pri moci šesťnásť rokov, Robert Fico je už 14. rok, čiže je to takisto opotrebovaný politik s ekonomikou, s ktorou nevie veľmi pohnúť, s kopiacimi sa problémami v zdravotníctve. Uh aj otázka k spravodlivosti, čiže je to do istej miery veľmi podobná situácia ako v Maďarsku, takže si nemyslím, že nejaká vlastnícka skupina, ak je trochu príčetná, vsadí všetky svoje karty na jednu politickú stranu, pretože to môže byť veľmi nepríjemná situácia. Ak tá politická strana, v tomto prípade Robert Fico, prehrá. Takže nebojím sa zas o to, že by naozaj ľudia, ktorí stoja za týmito médiami, ale na druhej strane treba aj povedať, že ich záujem, ktorý je ekonomický, hospodársky, bude presahovať, presahuje túto vládu, takže musia rozmýšľať strategicky, ale chcel by som zdôrazniť tam, že práve o tomto médiu, keď sa bavíme o Markíze, si nemyslím, že sú tam ľudia, ktorí budú robiť dezinformačnú žurnalistiku, hej, ktorí budú robiť nejaké agitácie prvoplánové a niečo podobné, je to určite vždycky otázka boja a vidíme to aj teraz v slovenskej televízii, že keď sa ten kolektív drží pri sebe, keď je solidárny, keď sú s ním aj solidárni externisti, ako sú to napríklad mnohí, či už režiséri, alebo herci, ktorí sú veľmi významní a odmietajú spolupracovať so slovenskou televíziou, tak aj tí majitelia Markízy, či už tí dnešní, alebo prípadne tí budúci, vidia, že ak ten kolektív tam v tom širšom poňatí novinári, žurnalisti, spolupracovníci, externisti držia pri sebe, tak ich možnosti manipulovať verejnú mienku sú obmedzené. To je podstatné. To je ten podstatný odkaz, že tá solidarita je úplne kľúčová pre nezávislosť žurnalistiky slobodné. Akonáhle toto skončí, tak potom tí majitelia majú návrh.
Albín Sybera: Tady vlastně, když jsi zmínl novou situaci v Maďarsku, kdy po 16 letech skončila vláda Viktora Orbána, tak taky mnoho komentátorů se zamýšlí nad tím, jestli tahleta změna bude, bude nějakého dlouhotrvajícího rázu anebo jestli právě naopak nemůže dost dojít k něčem, co vlastně jsme viděli na Slovensku? Viděli jsme to v Česku nedávno, kdy vlastně po vládě, která byla dejme tomu více liberální nebo nebo respektive více prounijní, prozápadní, také tak vlastně došlo k tomu, že se populisté, kteří koketují anebo nebo si otevřeně zahrávají s tím neliberalismem orbánovského ražení, tak se tak se vracejí k moci. Je to vlastně něco, co může být právě zajímavé z pohledu toho mediálního vlastnictví, kdy zkrátka ten vlastník bude moct trošku nějakým způsobem normalizovat některé postoje v politice, které se v posledních letech častěji objevují zejména krajně pravicové postoje.
Ivan Štulajter: Nie som expertom úpln maďarskej mediálnej scény, ale očakávam, že po tom dlhom období vlastne utláčania médií a vytvorení silných provládnych médií oligarchov, kupovania médií a podobne si myslím, že nastane boom kritickej žurnalistiky a že by to mohlo zase samozrejme priniesť mnohé na podporu tomu, že ten prerod tej spoločnosti v Maďarsku nebude úplne jednoduchý. Takisto ako nebude na Slovensku, ale myslím si, že v Maďarsku to bude komplikovanejšie. Tam zašli ďalej, tá chobotnica orbánovská zašla ďalej pri ovládaní toho mediálneho, vôbec toho spoločenského priestoru, čiže tam bude dôležitá práve tá investigatívna kritická žurnalistika, aby dokázala jednak podržať ten trend, ktorý nastal pardon tou zmenou teraz vo voľbách, pred pár hodinami, ale zároveň aj byť pri tom, keď sa tá spoločnosť bude musieť meniť. Tisza má ústavnú väčšinu, čiže bude môcť, bude musieť meni kádre, bude musieť meniť rôzne zákony, bude musieť prekopať tie inštitucionálne systémy, ktoré tam vytvoril Orbán. Ak vlastne Fidesz zabetónoval toto všetko, bude sa musieť, bude sa musieť vysporiadať s oligarchami. Určite tam došlo ku korupcii rôzny preneverám eurofondov, dotácií a podobne. Toto je obrovský kus práce, kde musia byť alebo kde budú a môžu byť tí nezávislí žurnalisti veľmi dôležití pre tú spoločnosť, aby rozumeli tým proceso, ktoré sa dejú, alebo aby zároveň vytvárali nejaký korekčný tlak. To sme videli aj na Ukrajine. Boli tam tiež nejaké pokusy ako zastavi orgány, ktoré majú na starosti vyšetrovanie korupcie, ale ten tlak verejnosti nakoniec donútil prezidenta Zelenského, aby zaradil spiatočku, čiže na toto tie médiá sú naozaj dôležité a sú potrebné, aby sa naozaj v Maďarsku rozvinula alebo vrátila sa kritická žurnalistika, ktorá ta predtým akože bola dlhé roky.
Albín Sybera: Já vám mockrát děkuji, budu se těšit opět někdy na rozhovor.
Diskuse