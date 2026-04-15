Bahrajn kvůli útokům dronů předvolal iráckého velvyslance
15. 4. 2026
Bahrajn byl posledním státem v Perském zálivu, který protestoval proti útokům přicházejícím z Iráku, poté co si Saúdská Arábie den předtím předvolala iráckého vyslance.
Bahrajn podal formální stížnost a "předvolal chargé d'affaires velvyslanectví Irácké republiky v Bahrajnu, pana Ahmada Ismaila Al-Kurwiho," uvedla oficiální agentura BNA ve svém prohlášení.
Království vyjádřilo "silné odmítnutí a odsouzení pokračujících útoků dronů vypuštěných z iráckého území proti království a několika dalším zemím Rady spolupráce v Perském zálivu", uvádí prohlášení.
Vyzvalo Bagdád, aby "tyto hrozby a útoky řešil naléhavě a zodpovědně".
Spolu se státy Perského zálivu byl Irák zatažen do války mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem, přičemž údery opakovaně cílily jak na americké zájmy – zejména na ambasádu v Bagdádu – tak na proíránské skupiny v zemi.
Během bojů proíránské ozbrojené skupiny tvrdily, že denně útočily na "nepřátelské základny" v Iráku a širším regionu, ale po oznámení dočasného příměří své činnosti pozastavují.
Minulý měsíc několik zemí Perského zálivu a Jordánsko ve společném prohlášení požadovalo, aby Bagdád okamžitě jednal a zastavil útoky ozbrojených proíránských skupin ze svého území.
Prohlášení podepsaly Bahrajn, Jordánsko, Kuvajt, Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.
