Majitel zbrojovky Czechoslovak Group údajně jedná s PPF o koupi největší komerční televizní stanice na Slovensku
14. 4. 2026 / Albín Sybera
Michal Strnad, český majitel regionálního zbrojního a muničního konglomerátu Czechoslovak Group (CSG), údajně jedná s nejbohatší českou investiční společností PPF Group o prodeji TV Markíza, největší komerční televizní stanice na Slovensku.
„Obě strany již přistoupily k provádění due diligence,“ sdělil IntelliNews zdroj s přímou znalostí jednání pod podmínkou přísné anonymity.
V reakci na dotaz IntelliNews mluvčí CSG Andrej Čírtek uvedl, že „CSG neusiluje o akvizici žádných mediálních aktivit“.
Čírtek však výslovně nevyloučil, že by se Strnad mohl do jednání o Markíze zapojit jako soukromá osoba. „Michal Strnad dlouhodobě nevydává veřejná prohlášení týkající se svých osobních či investičních aktivit, které se přímo netýkají CSG,“ sdělil Čírtek serveru IntelliNews.
PPF ovládá Markízu prostřednictvím společnosti Central European Media Enterprises (CME), kterou získala v roce 2020 a prostřednictvím níž ovládá 47 televizních kanálů v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Rumunsku, Moldavsku, na Slovensku a ve Slovinsku s celkovým dosahem 49 milionů diváků. V době zveřejnění tohoto článku PPF neodpověděla na dotazy IntelliNews týkající se Markízy.
Společnost CSG, kótovaná na burze v Amsterdamu, je významným dodavatelem a výrobcem v oblasti obrany na Slovensku. V loňském roce její společný podnik ZVS Holding se slovenským státem uzavřel se slovenským ministerstvem obrany rámcovou smlouvu na sedm let v hodnotě 58 miliard eur.
IPO společnosti CSG, které se uskutečnilo 23. ledna na burze Euronext v Amsterdamu, se podle Euronextu stalo „největším IPO v oblasti obrany na světě, jaké kdy bylo zaznamenáno, a to jak z hlediska získané částky, tak tržní kapitalizace“. Díky tomuto IPO se Strnad stal třetím nejbohatším mužem na světě ve věku do 40 let.
Akcie CSG však v posledních týdnech klesají poté, co společnost zasáhla série negativních zpráv v českých a slovenských médiích, které zpochybňují transparentnost jejího IPO, včetně jejích vazeb na populistickou slovenskou vládu Roberta Fica.
Problémové vlastnictví Markízy
Zpráva o potenciální nabídce na akvizici přední slovenské komerční televizní stanice jistě vyvolá novou vlnu kontroverzí.
„Ze systémového hlediska si myslím, že není správné, aby konglomerát, který má tak významné aktivity ve slovenském zbrojním průmyslu a také kontakty se slovenskou vládou, vlastnil významnou televizní stanici,“ řekl IntelliNews Ivan Štulajter, zkušený novinář a přispěvatel slovenského deníku Denník N, když byl konfrontován se zprávami o možné transakci.
Pokud by k transakci týkající se Markízy došlo, Štulajter předpovídá, že „to bude spíše zlé k horšímu než nějaký pokrok směrem k vyšší kvalitě nebo objektivnějšímu žurnalismu“.
„Není to správné, ať už je u moci Ficova vláda, nebo nějaká jiná vláda, která tu možná bude v budoucnu,“ dodal Štulajter a poukázal na to, že Markíza je o to významnějším médiem, čím více se Fico snaží o přísnější kontrolu nad veřejnoprávními vysílateli.
To zahrnuje vládou podporovanou restrukturalizaci této stanice na STVR v roce 2024 a jmenování její nové šéfky Martiny Flašíkové – dcery spoluzakladatele Ficovy strany Smer Fedora Flašíka a bývalé předsedkyně společnosti New Story Media, vydavatele eReportu, který slovenská debunkovací platforma Konspiratori.sk popisuje jako prokremelský dezinformační web.
„Nemůžeme předvídat, jak by se jakýkoli nový soukromý vlastník choval v pozici majitele TV Markízy,“ řekla IntelliNews Eva Mihočková, investigativní novinářka z neziskové organizace Zastavme korupciu.
Dodala však, že „Slovensko nemá nejlepší zkušenosti“ s účastí soukromých vlastníků v médiích, přičemž poukázala na odchod prominentního moderátora Michala Kovačiče z Markízy v roce 2024 poté, co PPF dosadila do televize nové vedení jen několik měsíců po návratu Fica k moci.
Situace v Markíze se na jaře 2024 dostala na titulní stránky mezinárodních médií, když její novináři vyhlásili stávkovou pohotovost po pozastavení vysílání nejoblíbenějšího politického pořadu v zemi Na telo. K tomuto kroku došlo poté, co moderátor Kovačič bez povolení pronesl ve vysílání projev, v němž varoval před postupující „orbanizací“ slovenských médií s odkazem na tehdejšího silného vládce sousedního Maďarska.
Tato aféra poškodila reputaci Markízy a PPF na Slovensku a mohla by dát soukromé finanční skupině motiv k odchodu z této televizní stanice.
Mediální impérium PPF je již dlouho zdrojem kontroverzí. Akvizice CME v roce 2020 vyvolala u mezinárodních organizací na ochranu médií obavy z rozšiřování vlivu PPF, zejména s ohledem na její tehdejší rozsáhlá aktiva v Číně a Rusku. Mezinárodní tiskový institut a dalších pět organizací na ochranu svobody tisku napsaly otevřený dopis zakladateli PPF, zesnulému Petru Kellnerovi, v němž ho vyzvaly k „dodržování svobody médií a respektování redakční nezávislosti“.
Mihočková nechtěla spekulovat o tom, zda by odchod Markízy z rukou PPF mohl mít pozitivní vliv na redakci nebo pomoci PPF vyhnout se potenciálnímu poškození její reputace, přičemž poznamenala, že zpravodajství Markízy je v současné době pouze „minimálně kritické vůči vládnoucí moci“.
„CSG získává na Slovensku obrovské státní zakázky,“ poukázala také Mihočková a dodala, že „kontrola nad nejsledovanější televizní stanicí v zemi by jistě vyvolala obavy, že by ji mohla využít k ovlivňování zpravodajství“ a jako „nástroj při vyjednávání o dalších zbrojních zakázkách s vládou“.
Čeští oligarchové si pohrávají s médii v zemi
O Strnadovi se šíří zvěsti, že se na českém trhu několikrát neúspěšně pokoušel o akvizici médií.
V roce 2024 se CSG a Strnad pokusili převzít přední český online zpravodajský portál Seznam Zprávy (SZ), informoval investigativní web Page Not Found (PNF).
Podle PNF došlo k tajnému pokusu o destabilizaci SZ, který měl připravit půdu pro nucený prodej ze strany majitele SZ, internetové skupiny Seznam. CSG tuto zprávu popřela.
Předtím česká média spekulovala, že Strnad se zajímal o převzetí jednoho ze dvou největších vydavatelství v zemi: Mafry, kterou dlouho vlastnil Agrofert, potravinářský, zemědělský a chemický konglomerát miliardáře a politika Andreje Babiše, nyní českého premiéra. Agrofert prodal Mafru v roce 2023 bývalému manažerovi PPF Karlu Pražákovi, který později polovinu prodal českému uhelnému magnátovi Pavlu Tykačovi, jak loni informoval server IntelliNews.
