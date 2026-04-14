Demonstrace a spacáky prostě nemohou nahradit demokracii
14. 4. 2026 / Boris Cvek
Tak nám ta březnová demonstrace Milionu chvilek na Letné krásně zabrala. Všimli jste si? Jedním z hlavních důvodů demonstrace bylo odmítnutí záměru Babišovy vlády fakticky zestátnit veřejnoprávní média, tedy Český rozhlas a Českou televizi. Před chvílí ministr Klempíř oznámil na tiskové konferenci konkrétní návrh zákona, který vede fakticky k likvidaci obou médií veřejné služby.
Říkalo se, že se Babiš demonstrací bojí. Nikdy jsem nepochopil, odkud se tento nesmysl vzal. Ani demonstrace kdysi proti ministryni Benešové nic nezměnily. Vůbec nevím o ničem, co by naznačovalo, že se Babiš skutečně demonstrací bojí. Proč by se jich měl proboha bát? Bát by se mohl politické konkurence, která získá většinu voličů. To je demokracie.
Taky se říkalo, že motoristé budou bránit zestátnění veřejnoprávních médií. Ministr kultury Klempíř, který dnes oznámil na tiskové konferenci ten strašný návrh zákona, je ministrem za motoristy. Co si ještě budeme nalhávat, v jakých nesmyslech čerpat útěchu? Že prezident, který se zoufale domáhá možnosti reprezentovat republiku na summitu NATO, nás zachrání? Přehlasují ho. Přehlasují Senát. Možná je zastaví Ústavní soud. Ale ani ten nemůže nahradit politickou soutěž jako zdroj moci, což je základní předpoklad demokracie.
Co nabízí opozice? Předseda ODS spacáky! Tak jo… proč by politici, tzv. demokraté měli hledět na to, aby získali voliče? Proč by měl pekař umět péct chleba? Proboha! I kdyby měl politik jen jedno procento podpory, je to přece politik, zejména milující demokracii. A zejména když je to náš hloupý Honza blábolil a máme ho rádi. Třeba se prosloví naši skvělí demokraté na nějaké další demonstraci a zachrání nás. Hlavně se bít v prsa.
