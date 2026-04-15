Itálie: Meloni odmítla výzvu k nákupu ruského plynu
15. 4. 2026
Meloni doufá, že do roku 2027 bude stále možné "dosáhnout pokroku v nastolení míru na Ukrajině" a do té doby "ekonomický tlak, který vyvíjíme na Rusko, zůstává nejúčinnější zbraní při nastolení míru".
Evropská unie musí "přehodnotit" plány na postupné ukončení dovozu ruského plynu, protože není jasné, jak bude blok schopen nahradit 20 miliard kubických metrů ruského LNG ročně, které stále nakupuje, uvedl v neděli Descalzi. Válka na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu vážně narušily globální dodávky energie, takže Evropa potřebuje mimořádná opatření, včetně přezkoumání zákazu ruského plynu, dodal.
V prvním čtvrtletí roku 2026 EU výrazně zvýšila nákupy ruského LNG, když získala téměř všechny partie (69 z 71) nabízených projektem Jamal LNG, informovaly Financial Times. Objem dovozu dosáhl 5 milionů tun (asi 7 miliard kubických metrů), což je o 17 % více než v prvním čtvrtletí roku 2025. Tak výrazný nárůst nákupů byl vysvětlen tím, že zásoby plynu v EU na konci topné sezóny byly za posledních pět let pod průměrnou hodnotou a růstem evropských cen plynu v březnu kvůli válce v Íránu.
Obavy o energetickou bezpečnost v Evropě obecně, a zejména v Itálii, která je silně závislá na plynu, eskalovaly v souvislosti s krizí způsobenou válkou na Blízkém východě. Perský záliv dodával na světový trh 20 % LNG. Evropa loni obdržela pouze 8 % svého dovozu LNG (a 4 % celkového dovozu plynu) odtud (Katar), ale nyní musí soutěžit s asijskými zeměmi o sníženou nabídku.
Nicméně "musíme být velmi opatrní, jak postupujeme," řekla Meloni o ruských dodávkách plynu.
Evropská unie schválila plán na postupné vyřazení ruského plynu. Již 25. dubna bude zaveden zákaz dodávek LNG na základě krátkodobých smluv a od 1. ledna 2027 na dlouhodobé smlouvy. Kromě toho od 17. června 2026 vstoupí v platnost zákaz dovozu plynovodního plynu z Ruska na základě krátkodobých smluv a od podzimu 2027 na základě dlouhodobých smluv.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse