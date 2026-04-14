Maďarsko ukazuje, jak naprosto ztrácíme smysl pro realitu
14. 4. 2026 / Boris Cvek
Musím se přiznat, že mě fascinuje, jak se žongluje s tím, co maďarské volby znamenají. A považuji to za velmi nebezpečné. Měli bychom uvažovat reálně a vést lidi k realitě, jinak nám přestanou věřit už úplně. Volby, demokracie, politika, to není mejdan a výkřiky, nejde o fotbalový zápas. Co třeba znamená ústavní většina?
Ústavní většina není číslo, ale reální lidé z masa a kostí v parlamentu, kteří v daném případě nějak hlasují. Právě při konkrétním hlasování se ukáže, kde je většina. Je třeba sledovat, jak se bude v Maďarsku vytvářet vláda, kdo budou noví ministři a poslanci, jak budou konat. Půjde jistě o velmi důležitou lekci v hledání cest, jak demontovat mafiánský systém, jaká pokušení a jaké překážky je třeba překonávat.
Zatím v Maďarsku není ani nová vláda. Vítěz voleb vyzývá prezidenta, ústavní soudce, šéfa kontrolního úřadu a další, aby rezignovali. Udělají to? Volby samotné nic nemění. Velké poučení může být nejen Česko a Slovensko, ale i Polsko. Evropská unie se právě v Polsku poučila, že neuvolní pro Maďarsko blokované peníze, dokud nedojde k reálným změnám. V Polsku Tuskova vláda totiž fakticky změnu nedokázala provést.
Nejde o to být škarohlíd, ale mít úctu k realitě. My potřebujeme reálné změny, reálný život, vždyť dokonce i ti fanoušci na fotbalových utkáních potřebují reálné góly. Dlouhodobá frustrace může vést k šílené radosti z fata morgany. To ale neznamená, že neumřeme žízní. My potřebujeme hledat vodu a uvažovat nad tím, jak se k ní dostat, ne radovat se z pouhého zdání. Takže první věc, pokud jde o Maďarsko: jak bude vypadat nová vláda a nová většina v parlamentu, to musíme nyní sledovat.
