O České televizi: Proč ve slově Borek píšeme malé č a dlouhé á
14. 4. 2026
Zdeněk Jehlička:
Tak si to jen představte, jste na nervy z toho, že jste ještě za šichtu nestihli nikoho postřílet a povyhánět, zatímco vaši parťáci z osady už někoho přizabili a stihli i ovce podřezat, a jak to tak v tom chvatu doháníte, zjeví se tam nějakej západní levičák zakousnutej do navijáku palestinské propagandy s těma vizuálně jímavýma obrázkama pozabíjených dětí, co nejsou tak krásné jako Merkava, ani tak oduševělé jako Borek, a vy se mu snad máte culit do kamery, či co?
To přece každej v ČT24 ví, že Izrael má právo se bránit, no né?
Markéta a Miroslav Všelichovi:
Jo. Reportéři CNN si za napadení ze strany IDF můžou sami. Jednak to je jasný, že jsou vojáci na nervy, když jim skoro všem hrozí stíhání za genocidu. Jednak CNN to jsou ti hnusný levičáci, co se dojímají nad nějakými dvaceti tisíci zavražděnými dětmi.
Jinými slovy, zde vidíte, proč ve slově Borek píšeme malé č a dlouhé á.
