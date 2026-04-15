"Trump, Putin a AfD společně prohráli volby"
15. 4. 2026
TAZ: Pane Hofreitere, jak moc se vám ulevilo v neděli večer, když byly jasné výsledky voleb v Maďarsku?
Anton Hofreiter: Nesmírně se mi ulevilo a bal jsemm velmi, velmi šťastný. Je těžké přecenit význam těchto voleb. Má to obrovský význam pro obyvatele Maďarska i pro Evropskou unii. Trump, Putin, Si, sjednocení pravicoví populisté Evropy od AfD přes Le Pen až po FPÖ společně prohráli volby. Skvělé!
TAZ: Co znamená výsledek voleb pro EU?
Hofreiter: EU má nyní šanci vážně bránit své bezpečnostní zájmy, což je de facto to, co v současnosti dělá Ukrajina. Kromě vojenské podpory potřebuje také finanční podporu. Teď to bude mnohem jednodušší. A za druhé, nyní je příležitost zahájit reformy a dále rozvíjet EU. Měli bychom využít okno příležitosti před dalšími obtížnými volbami v Polsku a Francii. A za třetí, znamená to výrazné zlepšení celkově pro mnoho evropských zemí, pro které byl Orbán nejen vzorem, ale také podporoval pravicové radikální sítě prostřednictvím svých nadací. Znamená to příležitost pro demokracii.
TAZ: V Polsku vidíme, jak těžké je zvrátit rozklad demokracie. Co od Pétera Magyara teď očekáváte?
Hofreiter: Je pravda, že demokratická vláda v Polsku čelí velmi velkým výzvám. A po 16 letech Orbána je rozklad demokratických práv v Maďarsku mnohem pokročilejší. Ale podmínky v Maďarsku jsou nyní v mnoha ohledech lepší: je zde dvoutřetinová většina. A žádný prezident, který by mohl blokovat přímo vetem. Magyar okamžitě dal jasně najevo, že Orbánovi přátelé, kteří zabírají kanceláře všude, je musí vrátit – a s pomocí dvoutřetinové většiny má také příležitost toho dosáhnout.
TAZ: Jak by měla Evropa nyní podpořit Maďarsko?
Hofreiter: Potřebujeme chytrý plán krok za krokem, jak zpřístupnit Maďarsku peníze, které EU zmrazila kvůli rozkladu právního státu. Nesmíme být naivní, potřebujeme jasné podmínky: pokud bude v této oblasti obnoven právní stát, pokud v této oblasti začne boj proti korupci, pak Maďarsko získá prostředky. Koneckonců, jde o mnoho miliard.
TAZ: Co může spolková vláda udělat a co očekáváte od kancléře Merze?
Hofreiter: Za prvé očekávám, že Merz nebude předstírat, že je teď vše v pořádku, že tyto volby byly vyhrány – stále máme Roberta Fica na Slovensku a Andreje Babiše v České republice. Nástroje právního státu v EU musí být nyní dále posíleny. Za druhé, že podpoří Evropskou komisi v postupném plánu na uvolnění finančních prostředků proti skutečným reformám – a že, jak se říká, nebude žádný všeobecný skok víry: Magyar a Tisza jsou členy EPP a tak vše půjde dobře. A očekávám, že Merz nyní využije příležitosti k aktivní podpoře reforem v rámci EU a posílení EU.
TAZ: Péter Magyar není kandidátem zelených snů. Je konzervativní a chce pokračovat v Orbánově cestě, například v uprchlické politice. Je bolestné uvědomění, že jen takový kandidát mohl Orbána porazit?
Hofreiter: Musíte si být vědomi, že v Maďarsku existuje velmi silná občanská společnost, která už léta pracuje na konci Orbánova systému, že jsou investigativní novináři a že mnoho lidí už nekandiduje do úřadů, tedy že se vzdali své vlastní kariéry. Toto vítězství bylo možné jen díky tak široké alianci na záchranu demokracie. Mnoho lidí si myslelo, že to takhle dál nepůjde a situace v Maďarsku byla také katastrofou. Ale volby mohou vyhrát různí lidé – vzpomeňte si na Zohrana Mamdaniho v New Yorku. Vyhráváte volby, když dokážete lidem věrohodně jasně dát najevo, že váš hlas něco znamená, můžete něco změnit k lepšímu.
TAZ: Ale progresivní kandidát by pravděpodobně v Maďarsku nezískal dvoutřetinovou většinu a dobré výsledky Tiszy na venkově byly pro to rozhodující. Není to také bolestivé uvědomění pro progresivního člověka?
Hofreiter: Na venkově to pravděpodobně platí. Ale právě tato široká aliance od progresivních ke konzervativním byla rozhodující. A ten člověk prostě přišel ze systému a přesně věděl, jak se chovat. Toto vítězství nelze přeceňovat. Orbán pozval ruskou zahraniční zpravodajskou službu GRU, aby vedla dezinformační kampaně, ale to nevyšlo. A ani podpora Trumpa a Vance. To je také velmi vážná porážka ruského a amerického propagandistického aparátu.
TAZ: V maďarském parlamentu už vůbec neexistuje žádná progresivní síla. Je to cena, kterou bylo třeba zaplatit za Orbánovo odvolání?
Hofreiter: To byla cena, kterou se progresivní síly v Maďarsku rozhodly zaplatit za obnovení demokracie. Je tam autoritářský systém bez právního státu a bez svobody médií. A už čtyři roky je jedním z hlavních úkolů této vlády obnovení demokracie, kromě zlepšení ekonomiky. A mnoho sil se rozhodlo ji podpořit.
Zdroj v němčině: ZDE
