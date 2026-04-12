Channel 4 News:Trump chce zablokovat Hormuzskou úžinu
12. 4. 2026
Moderátor, Channel 4 News, neděle 12. dubna 2026: Trump se vrací do ringu a po krachu mírových jednání vyhrožuje Íránu vlastní blokádou Hormuzského průlivu. Chytrý tah, nebo bezohledné vyhrocování situace?
Dobrý večer z Budapešti. Jsme zde kvůli volbám, o které se velmi zajímá každý, včetně Donalda Trumpa. Více o tom později. To, co však odvádí pozornost jeho i ostatního světa, je návrat k napětí v Perském zálivu. Pozdě v noci skončila bezprecedentní jednání mezi USA a Íránem neúspěchem. Podle viceprezidenta Vance Írán odmítl vyloučit snahu o získání jaderné zbraně. Jednání se možná ještě obnoví a příměří je stále na životní podpoře, jen tak tak. Ale dnes večer prezident Trump zvýšil sázky tím, že prohlásil, že Amerika okamžitě uvalí vlastní námořní blokádu na Hormuzský průliv. Vstupujeme do nové a nebezpečné kapitoly této šest týdnů trvající války?
Prezident Trump nyní tvrdí, že jeho blokáda Hormuzského průlivu zastaví jakoukoli loď, včetně těch, které zaplatily Íránu mýtné, aby propluly dovnitř nebo ven. A v pravém Trumpově stylu dodává, že každý Íránec, který vystřelí na americké nebo jiné mírové plavidlo, bude odeslán do pekla.
Írán ze své strany tvrdí, že jakékoli vojenské plavidlo přibližující se k průlivu bude považováno za porušení příměří a bude s ním naloženo. Relativní klid posledních čtyř dnů, samozřejmě kromě Libanonu, tak může být stejně prchavý jako dubnové sluníčko. A svět i trhy brzy zjistí, zda Trumpova páka zabrala, nebo se obrátila proti němu. Hovoří Jonathan Rugman:
Reportér: Americký viceprezident byl proti této válce, pak ho jeho šéf pověřil jejím ukončením. A po 21 hodinách jednání v Islámábádu výraz na tváři J. D. Vanceho mluvil za vše:
Vance: Dobré ráno všem. Írán odmítl ustoupit americkým požadavkům.
Špatnou zprávou je, že jsme nedosáhli dohody, a myslím, že to je mnohem horší zpráva pro Írán než pro Spojené státy americké. Odjíždíme odtud s velmi jednoduchým návrhem, s metodou dohody, která je naší konečnou a nejlepší nabídkou. Uvidíme, zda ji Íránci přijmou. Děkuji.
Reportér: Íránští představitelé uvádějí, že existovaly tři hlavní oblasti neshod. Američané chtěli, aby byl Hormuzský průliv otevřen okamžitě. Íránci tvrdili, že k tomu dojde až po uzavření konečné mírové dohody. Nedokázali se shodnout na tom, že Írán předá 900 liber uranu. Američané tvrdí, že hlavním problémem byla jaderná otázka. A Írán chce zpět 27 miliard dolarů zmrazených příjmů z ropy držených v zahraničí. Ale Amerika to odmítla.
Íránský nejvyšší vůdce byl zavražděn teprve před šesti týdny a po dvou americko-izraelských bombardovacích kampaních není nijak překvapivé, že tato jednání selhala.
Íránský mluvčí: Americká strana spolu se sionistickým režimem spáchala vojenský přestupek proti Islámské republice podruhé za devět měsíců. Přirozeně tedy od začátku nebylo možné očekávat, že bychom mohli dosáhnout dohody během jediného zasedání.
Reportér: Prezident Trump strávil minulý večer na Floridě sledováním zápasníků bojových umění v kleci. On sám ale neví kudy kam. Globální energetická krize přispívá k nárůstu inflace v USA nad 3 %. A po 38 dnech konfliktu Írán stále odmítá ustoupit.
Trump tedy zdvojnásobuje sázky. "S okamžitou platností", napsal na sociálních médiích, "začne americké námořnictvo, nejlepší na světě, blokovat všechny lodě, které se pokusí vplout do Hormuzského průlivu nebo z něj vyplout. Rovněž jsem nařídil našemu námořnictvu, aby vyhledávalo a zadržovalo každé plavidlo v mezinárodních vodách, které zaplatilo Íránu mýtné. Nikdo, kdo zaplatí nelegální mýtné, nebude mít bezpečný průjezd. Každý Íránec, který vystřelí na nás nebo na mírové lodě, bude odfouknut do pekla.
Máme spoustu lodí, takže je tam posíláme. Myslíme si, že nám s tím pomůže i řada dalších zemí, ale zavádíme úplnou blokádu. Nenecháme Írán vydělávat peníze na prodeji ropy lidem, které má rád, a ne lidem, které nemá rád, nebo jak to vlastně je. Bude to buď všechno, nebo nic, a tak to prostě je."
Reportér: Íránská revoluční garda zveřejnila toto video, na kterém velitel nařizuje americké válečné lodi, aby opustila oblast:
"Pokud neuposlechnete můj rozkaz, stanete se terčem."
"Tady je válečná loď koalice 121. Proplujemev souladu s mezinárodním právem."
Garda říká, že jakékoli porušení současného příměří bude potrestáno tím, co nazývá tvrdou reakcí.
Moderátor: Vzhledem k tomu, že jednání o příměří mezi USA a Íránem jsou na pokraji krachu, nevěstí to nic dobrého pro jednání, která se mají konat příští týden ve Washingtonu mezi Izraelem a Libanonem. Harry Fawcett se k nám nyní připojuje z Jeruzaléma. Harry, máte slovo.
Reportér: Matte, mezi Izraelem a Hizballáhem rozhodně není žádné příměří. Během dne bylo z libanonského území vystřeleno více než 20 raket na severní Izrael. Izraelské letecké údery se odehrály také v jižním Libanonu. Hlášeno je 11 mrtvých. A Benjamin Netanjahu sám, spolu se svým ministrem obrany a náčelníkem generálního štábu, se dnes nacházel na libanonském území, kde proběhlo takzvaný situační briefing.
Netanjahu, zachycený na fotografii v vojenské neprůstřelné vestě, prohlásil, že Írán a takzvaná osa zla se nás pokusily zničit a nyní bojují o vlastní přežití. Velmi se tedy snaží předat Izraelcům, zejména těm ze severu, pro které je podle něj bezpečnost klíčová, poselství o pokračujícím boji proti Hizballáhu.
Včera večer se také opět objevil v izraelské televizi s poselstvím o úspěších, jak sám říká, dosavadní války, války, která podle informací stála izraelské daňové poplatníky 11,5 miliardy amerických dolarů. Řekl, že kdyby v posledních letech nepodnikl kroky, které podnikl, Írán by již nyní disponoval jadernou zbraní.
Ale tato jaderná otázka, jak jsme slyšeli v Jonathanově reportáži, stále zůstává velmi nevyřešená. A pro izraelskou veřejnost, jejíž většina podle průzkumů chce, aby boje s Íránem pokračovaly, to zůstává velkým problémem. A tak Netanjahu chce, možná v tomto volebním roce, potřebuje, aby v této jaderné otázce došlo k pokroku, i když boje s Íránem, alespoň prozatím, ustaly.
Moderátor: Harry v Jeruzalémě, moc děkuji. Před chvílí jsem mluvil s kontradmirálem Markem Montgomeryem, který 30 let sloužil v americkém námořnictvu jako důstojník povrchového boje s jaderným výcvikem. Zeptal jsem se ho, zda je Trumpův návrh na zablokování průlivu šílený nápad, nebo vynikající páka.
Mark Montgomery: Není to šílený nápad a mohlo by to být pákovým efektem. A tady je důvod, proč to není šílený nápad. Írán porušuje mezinárodní právo tím, že vybírá mýtné a cla od lodí, které proplouvají, a povoluje průjezd pouze určitým lodím v tom, co je považováno za tranzitní průjezd mezinárodní vodní cestou, kterou je Hormuzský průliv. A tak Trumpova blokáda lodí, kterým byl neoprávněně udělen přednostní průjezd před ostatními, je podle mě v pořádku. A to skutečně vynutí řešení, kdy budou moci všichni projíždět zdarma. A myslím, že to vlastně řekl. Nikdo neprojde zdarma, dokud neprojdou všichni zdarma.
Moderátor: Takže to v podstatě odhaluje bluf Íránu.
Mark Montgomery: To je pravda. Chci říct, že Trump říká: „Pokud se o to pokusíte, zařídím to tak, že se vám to nepodaří.“ A oba víme, že vaše ekonomika je velmi, velmi závislá na přepravě fosilních paliv pomocí lodí stínové flotily, které nejen obcházejí mezinárodní právo tím, že neplatí mýtné při průjezdu průlivem, ale ve skutečnosti porušují mezinárodní sankce.
Moderátor: Myslíte si ale, že by to stačilo k tomu, aby se Íránci vrátili k jednacímu stolu a udělali takové ústupky, jaké Američané dosud neviděli? Nebo si myslíte, že v pocitu vlastního vítězství by to mohli vydržet a postavit se těmto americkým lodím?
Mark Montgomery: Myslím si tedy, že pravděpodobně nestačí udělat jen toto. Nebudou schopni to vydržet a pokusí se zaútočit na americké lodě. Myslím, že jsou chytřejší než to.
Moderátor: A co odminování? O víkendu se objevila zpráva, že Íránci vlastně nevědí, kde některé miny položili. A kdo ty miny odstraní? A pomohli by v tom Britové?
Mark Montgomery: Máme schopnost odminovat. Myslím, že to je skvělá příležitost, jak mohou Evropané pomoci. Problém je, že minolovkám trvá dlouho, než se dostanou do Perského zálivu.
Moderátor: Pokud prezident Trump osloví země jako Británii a řekne: „Prosím, pomozte mi s odminováním“, říkáte, že opravdu nemají šanci říct ne?
Mark Montgomery: To je legitimní žádost. Kéž by to udělal, víte, zdvořile a smysluplně před čtyřmi týdny. To není Trumpův styl. A kéž by všem nedával kopance do, víte, do rozkroku, víte, kvůli Grónsku a podobným věcem. Ale to už je minulost. V tuto chvíli to dává Evropanům skvělou příležitost říct: „Hrajeme roli tak, jak to považujeme za vhodné.“
Moderátor: A je možné, že tento bod potenciálního tření by mohl skutečně přivést Číňany a Rusy způsobem, kterému se dosud dařilo vyhýbat?
Mark Montgomery: Nemyslím si, že by se Číňané zapojili. Nikdy, pokud to půjde. Rusové pomohou Íráncům s drony Shihad a podobnými věcmi, ale mají svou vlastní válku, která se jim nedaří. Opravdu, tady vidíme, že ose autoritářů se nedaří, když prohráváte, víte, když čelíte vojenským výzvám. Je to dobrá osa, když máte vojenskou převahu.
