Takhle vypadají cyklotrasy ve městě, Pražáci
10. 4. 2026
čas čtení < 1 minuta
Praha má nový most na Dvorcích, nedokázala však tam nechat udělat cyklotrasy. Hloupé červené chodníky jsou prý zároveň pro chodce i pro cyklisty. Nejsou pražští radní opravdu mimo?
Takhle vypadá městská cyklotrasa, milí pražští radní:
To je ulice Byres Road ve skotském Glasgow.
Praha se dusí znečištěním vzduchu z automobilů, zejména v centru města. Zvlášť nebezpečné jsou mikroskopické partikuláty, které po městě šíří automobily. Ty zpoůsobují infarkty i u mladých lidí.
Rozumná města (Paříž) omezují vjezd automobilů do města a dávají přednost veřejné dopravě, chůzi a cyklistice. Praha by to mohla také udělat, má vynikající systém veřejné dopravy. Zatím je jezdit v Praze na kole absolutně nebezpečné a lidi se dál dusí.
Symbolem idiocie a neschopnosti pražských radních jsou právě ty červené "chodníky" na novém Dvoreckém mostu. Strašné.
465
Diskuse