Trump mění čínský jüan v příští světovou rezervní měnu
10. 4. 2026
Jak cla amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vojenské dobrodružství postupně oslabují důvěryhodnost dolaru, může toto privilegium patřit celé Číně.
Odkaz zde odkazuje na frázi, kterou v 60. letech použil francouzský ministr financí Valery Giscard d'Estaing, aby kritizoval dominantní roli dolaru v globální ekonomice. "Přemrštěná privilegia" umožňují USA prodávat desetiletý dluh s výnosem 4,1 %, i když státní dluh dosahuje téměř 40 bilionů dolarů.
Trumpova obchodní válka, sázka na změnu režimu ve Venezuele a spojení s Izraelem při útoku na Írán také dávají investorům oprávněné důvody k obavám o stabilitu amerických aktiv. Stejně tak Trumpovy útoky na Federální rezervní systém, nejuznávanější americkou instituci na světě.
