Robert Reich: Sbohem, Viktore!

13. 4. 2026

 V neděli maďarští občané náhle ukončili šestnáct let autoritářské vlády premiéra Viktora Orbána.

K volbám se dostavilo téměř 78 procent oprávněných voličů, což představuje jednoznačný mandát, jehož dopady se již ozývají od Budapešti přes Evropskou unii až po Moskvu a Washington.

  

Jak jsem napsal včera, Trump a Putin udělali vše pro to, aby Orbánovi pomohli. JD Vance za něj minulý víkend v Budapešti agitoval „kvůli morální spolupráci mezi našimi dvěma zeměmi“ – každá z nich se angažuje v „obraně západní civilizace“ založené na společném dodržování „křesťanské civilizace a křesťanských hodnot“.

Byly to všechno nesmysly. Maďaři to evidentně prokoukli.

Trump Orbána podpořil. Putin také udělal, co mohl. Dokonce i Benjamin Netanjahu poslal vzkaz na výroční konferenci CPAC v Budapešti, kde Orbána oslavil jako vůdce, který dokáže „chránit před touto stoupající vlnou“ islámského terorismu. „Orbán znamená bezpečí, jistotu, stabilitu.“

Dnešek byl jasným vítězstvím demokracie a jasnou porážkou sil autoritářství – v Maďarsku, v Evropě i v Americe.

Díky, Maďarsko.

