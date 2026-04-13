Robert Reich: Sbohem, Viktore!
13. 4. 2026
V neděli maďarští občané náhle ukončili šestnáct let autoritářské vlády premiéra Viktora Orbána.
K volbám se dostavilo téměř 78 procent oprávněných voličů, což představuje jednoznačný mandát, jehož dopady se již ozývají od Budapešti přes Evropskou unii až po Moskvu a Washington.
Jak jsem napsal včera, Trump a Putin udělali vše pro to, aby Orbánovi pomohli. JD Vance za něj minulý víkend v Budapešti agitoval „kvůli morální spolupráci mezi našimi dvěma zeměmi“ – každá z nich se angažuje v „obraně západní civilizace“ založené na společném dodržování „křesťanské civilizace a křesťanských hodnot“.
Byly to všechno nesmysly. Maďaři to evidentně prokoukli.
Trump Orbána podpořil. Putin také udělal, co mohl. Dokonce i Benjamin Netanjahu poslal vzkaz na výroční konferenci CPAC v Budapešti, kde Orbána oslavil jako vůdce, který dokáže „chránit před touto stoupající vlnou“ islámského terorismu. „Orbán znamená bezpečí, jistotu, stabilitu.“
Dnešek byl jasným vítězstvím demokracie a jasnou porážkou sil autoritářství – v Maďarsku, v Evropě i v Americe.
Díky, Maďarsko.
