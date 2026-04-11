John Simpson: Dnes si vlády mohou dovolit cokoliv. Izraeli prochází systematické vraždění novinářů
11. 4. 2026
Kdysi panovalo přesvědčení, že zabití reportéra bude mít vážné následky. Nyní se toto povědomí vytratilo, píše editor BBC pro světové záležitosti
V posledních několika letech se svět zjevně změnil k horšímu. Byli jsme svědky ruské invaze na Ukrajinu, izraelského převzetí Gazy a jeho vpádu do jižního Libanonu a války proti Íránu. Naše staromódní přesvědčení z období po roce 1945, že svět podléhá mezinárodnímu právu, se prakticky vypařilo. Pokud jste vůdcem dostatečně mocné země, můžete si dovolit cokoliv: od úmyslného útočení na civilisty až po ničení národní infrastruktury.
Novináři, jejichž úkolem je být svědky všeho toho, na tom doplatili obzvláště tvrdě. Vezměme si například Shireen Abu Akleh, palestinskou křesťanku s americkým občanstvím, která byla špičkovou korespondentkou Al Jazeery. Zejména na Blízkém východě byla známou osobností: klidná a vyrovnaná, velmi zralá novinářka, respektovaná pro své odvážné reportáže z první linie. 11. května 2022, s modrou přilbou a neprůstřelnou vestou s velkým nápisem PRESS, Shireen pokrývala izraelský vojenský útok na palestinské město Dženin. Stála s malou skupinkou novinářů, z nichž všichni byli jasně označeni jako „tisk“, když jeden nebo více odstřelovačů zahájilo palbu.
Shireen, které bylo 51 let, zasáhla do hlavy protipancéřová kulka. Ostřelovači ještě nějakou dobu pokračovali ve střelbě, takže ani ona, ani tři další novináři, kteří byli rovněž zasaženi, nemohli být zachráněni a odvezeni do nemocnice. Shireen však v každém případě zemřela na místě. Izraelská vláda zpočátku tvrdila, že ji zastřelili palestinští ozbrojenci. O dva dny později došlo při jejím pohřbu ve Východním Jeruzalémě k ošklivým scénám, když izraelská policie zaútočila na smuteční hosty obušky a omračujícími granáty.
Nikdo netvrdí, že žurnalistika by měla být bezpečným povoláním. Pokud se rozhodnete vydat na místa, kde se lidé navzájem střílejí, je velká šance, že budete zabiti nebo zraněni. Shireen Abu Akleh to věděla. Možná doufala, že její postavení a možná i její pohlaví jí poskytnou určitou ochranu. Ale když vojáci věří, že všichni palestinští novináři jsou potenciálně jejich nepřátelé, neexistuje žádná ochrana.
Nikdy nedošlo ke konfliktu, při kterém by bylo zabito tolik novinářů. V Gaze zemřelo asi 274 pracovníků médií
Podle Watsonova institutu pro mezinárodní a veřejné záležitosti na Brownově univerzitě v USA to znamená, že během těchto dvou let zemřelo v Gaze více novinářů než celkem zahynulo v první světové válce, druhé světové válce, korejské válce, válce ve Vietnamu, jugoslávské válce v 90. letech a válce v Afghánistánu po roce 2001 dohromady. Mnohé agentury tvrdí, že k takovému počtu mohlo dojít pouze proto, že IDF a izraelská vláda neudělaly nic pro to, aby vyvrátily představu, že každý novinář v Gaze je aktivním příznivcem Hamásu, a tedy nepřítelem.
Izraelská vláda důrazně odmítá tvrzení, že novináři byli záměrně terčem útoků, a IDF uvedla, že jejich smrt byla nechtěným důsledkem operací v hustém městském bojovém prostředí. Některé agentury nicméně IDF konkrétně obviňují z toho, že si novináře vybírala jako cíle k zabití. Například Reportéři bez hranic tvrdí, že někteří palestinští novináři byli zabiti ve svých domovech spolu se svými rodinami.
Pro popis toho, co se děje, byl vytvořen nový termín: „journacide“. Když byl loni v srpnu Izraelci zabit 28letý korespondent Al-Džazíry Anas al-Sharif, obvinili ho z vedení „teroristické buňky“ Hamásu. Vyšetřování BBC zjistilo, že ačkoli al-Sharif skutečně před začátkem války pracoval pro mediální tým Hamásu, na sociálních sítích zveřejňoval kritiku Hamásu. Izraelci ho stejně zabili, spolu s dalším korespondentem, třemi kameramany a nezávislým reportérem. Těch dalších pět zemřelo proto, že se náhodou nacházeli s mužem, který mohl, ale nemusel být aktivním příznivcem skupiny, o které víme, že ji kritizoval.
Nyní Izrael vede další válku proti Hizballáhu v Libanonu a umírají další novináři. 28. března izraelský dron zabil Aliho Shoeiba, známého korespondenta libanonské stanice Al-Manar TV, když jel autem poblíž izraelské hranice v jižním Libanonu. Izrael uvedl, že ho zabil, protože byl zpravodajským agentem Hizballáhu. Al-Manar TV je bezpochyby médiem Hizballáhu a Shoeib pro ni pracoval téměř 30 let. Příspěvek izraelské armády na sociálních sítích uváděl: „Ali Hassan Shaib [sic] po léta působil jako terorista Hizballáhu v jednotce Radwan pod rouškou novináře… Ukázalo se, že ‚novinářská vesta‘ byla jen zástěrkou pro teror.“
Ať už však byl jeho původ jakýkoli, Shoeib nebyl sám, když projížděl jižním okresem Jezzine. Stejně jako mnoho reportérů v době války cestoval s kolegy; společnost jiných novinářů vám dává pocit podpory a možná i trochu odvahy navíc. V autě s ním byla Fatima Ftouni, reportérka televize Al-Mayadeen, která sídlí v Bejrútu, ale sleduje ji celý arabský svět. Byla mladá a temperamentní a v online vzpomínce ji její kolegové nazvali „květinou Al-Mayadeen“. V autě s nimi byl také její bratr Mohammed, mladý kameraman. Izraelský útok na muže, o kterém tvrdili, že je teroristou Hizballáhu, zabil také sourozence Ftouniovy. Nic nenasvědčuje tomu, že by pracovali pro Hizballáh.
Za takových okolností – a já jsem často jezdil po Libanonu nebo Západním břehu v doprovodu jiných novinářů a modlil se, aby se Izraelci nerozhodli, že jsme špioni – je jedinou skutečnou ochranou, kterou můžete mít, pocit na izraelské straně, že pokud vás zabijí, budou následovat vážné důsledky. Ten pocit zmizel.
Podle izraelské organizace na ochranu lidských práv Yesh Din mají izraelské síly „téměř úplnou imunitu před stíháním v případech, kdy byli Palestinci zraněni vojáky IDF“. Pro ně neexistují a možná nikdy nebudou existovat žádné důsledky za zabíjení novinářů. Bez ohledu na to, kdo jsou nebo jaké jsou okolnosti.
