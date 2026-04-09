Náš strašný problém je, že existuje fyzická realita
9. 4. 2026 / Boris Cvek
Podle čerstvých zpráv ze CNN je Hormuzský průliv zavřený. Podle Financial Times tudy proplouvá v době příměří méně lodí než za doby největších bojů. Deník N napsal, kriticky k Trumpovi, že dokázal otevřít Hormuzský průliv, který byl před válkou ovšem už otevřen. Trump zjevně nedokázal ani to.
Problém je, že nejde tankovat Trumpovy, Hegsethovy atd. lži a žvásty. Mezi nádrží a Hormuzem je řetězec fyzické reality. Co si s tím počneme? Hormuz je otevřen, Írán se plazí po kolenou a plní všechny požadavky. To nám tvrdí autorita americké vlády. Zdá se, že je z toho zoufalý i sám izraelský premiér Netanjahu, který zřejmě věří ve fyzickou realitu uranu v íránských horách. Co si to dovoluje!
Samozřejmě Trump tohle lhaní dělá už více než rok v souvislosti s Ukrajinou, aniž by to budilo velký zájem o systematické usvědčování jeho výroků z naprosté prolhanosti a blábolení. A v Gaze? Tam už měla být Riviéra! Luxusní hotely, kvetoucí země.
