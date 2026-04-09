Smutek, vztek, nevíra: Zastánci války jsou z příměří bez sebe
9. 4. 2026
Je těžké ostře kritizovat dvoutýdenní příměří s Íránem, aniž by se přímo útočilo na toho, kdo ho vyhlásil. Ale oni se o to snaží ze všech sil.
Mezi největšími zastánci války byla mediální terapie zaměřená na fáze smutku – zejména hněv a popření – poté, co prezident Donald Trump v úterý večer oznámil dvoutýdenní příměří s Íránem, míní Kelley Beaucar Vlahos.
Příměří vyžaduje zastavení útoků, včetně těch ze strany Izraele, výměnou za to, že Írán otevře Hormuzský průliv pro komerční dopravu. Podle Trumpa budou během těchto dvou týdnů budou USA a Írán vyjednávat desetibodovém plánu Íránu, který by mimo jiné zahrnoval zrušení všech sankcí vůči Íránu, stažení všech amerických sil z regionu, ponechání kontroly nad Hormuzem v rukou Íránu, závazek budoucí neagrese ze strany USA, úplné zastavení bojů ve válce mezi Izraelem a Hizballáhem a dohodu, že Írán může pokračovat v obohacování uranu pro svůj jaderný program.
Na krátký okamžik nic nevybuchlo, kromě samozřejmě hlav těch, kteří mají největší zájem na tom, aby byl Írán zcela zničen a nedostal absolutně žádnou šanci.
Moderátor rozhlasového pořadu Mark Levin už byl ve vysílání a tvrdil, že Írán dohodu porušil během několika hodin po jejím oznámení. „Máme tu příměří, které už porušili,“ obvinil Levin Hizballáh. „Dvoutýdenní příměří právě teď porušuje íránsko-nacistický režim. Na Izrael a možná i na další země v regionu odpalují rakety. Jsou schopni se bránit?"
A pak: „Lidé Íránu, necháme je tam jen tak, umyjeme si nad tím ruce? To je morálně těžko přijatelné.“
Laura Loomerová, která navzdory svému vlivu v Bílém domě nedokázala zabránit uzavření tohoto příměří, označila klid zbraní za „negativní pro Ameriku“.
„Příměří selže. A Trump bude mít pravdu v tom, že tento režim je třeba vymýtit. Už selhalo. Vyjednávání bylo neúspěšné, takže ti, kdo oslavují a zároveň podkopávají Trumpa, se mýlí. Není to nic, čím bychom se mohli chlubit,“ řekla, zřejmě zapomínajíc, že to byl Trump, kdo to oznámil – ne jeho kritici nebo nepřátelé – že v desetibodovém plánu jsou i „dobré věci“.
Je to trochu oříšek, tvrdě kritizovat příměří a zároveň se držet zpátky vůči člověku, který ho prosadil. Senátor Lindsey Graham, který od začátku pomáhal prezidentovi vést válku, nedokázal skrýt své zklamání, ale zdržel se ostrých slov.
„Jak jsem již uvedl, upřednostňuji diplomacii, pokud vede ke správnému výsledku ohledně íránského teroristického režimu. Oceňuji tvrdou práci všech, kteří se snaží najít diplomatické řešení. V této rané fázi jsem velmi opatrný, pokud jde o to, co je skutečnost a co fikce nebo zkreslení,“ řekl, čímž zřejmě naznačil, že očekává nějakou íránskou manipulaci.
„Proto je proces přezkumu Kongresem, jako ten, který Senát použil k prověření Obamovy dohody s Íránem, rozumným krokem vpřed.“ (Aha! Teď chce názor Kongresu!) „Spravedlivé a náročné otázky s plnou příležitostí k vysvětlení a dostatek transparentnosti jsou obecně správným receptem na pochopení jakékoli záležitosti.“ Ujasněme si to: nebyla žádná „plná příležitost“ vyslechnout si vysvětlení vlády ani „dostatek transparentnosti“ ohledně jejich rozhodnutí uvrhnout zemi do katastrofální války, ale budeme zatraceni, pokud na tom nebudeme trvat, když Bílý dům chce mír? Chápu.
Fox News jim v úterý večer poskytl prostor. Kromě Levina byl generál ve výslužbě Jack Keane připraven se vrátit k bombardování, protože samozřejmě USA měly Íránce přesně tam, kde jsme je chtěli mít, tak proč s tím teď přestávat?
„Pokud se nám to vymkne z rukou, musíme mít odvahu to dokončit vojensky. Jsem skeptický ohledně toho, kam směřujeme s Íránci, protože jim nevěřím. Pokud se dohoda zhroutí, opravdu to skončí u ostrova Charg... podmaníme si je naší vůlí.“
Navíc, jak je u něj na Fox News zvykem, Keane pro soucitné publikum zcela překroutil realitu, když řekl, že dohoda, o které Trump prohlásil, že ji vyjedná, „nám dává všechno, zatímco oni (Írán) by museli odevzdat vše, co bychom jim vzali pomocí vojenské síly.“ Haló?
Poněkud bystřejší mysli vidí tento desetibodový plán takový, jaký skutečně je, a reagovaly odpovídajícím způsobem. Mark Dubowitz z Nadace pro obranu demokracií ví, že to je mrtvý bod pro kohokoli, kdo bojuje za změnu režimu a odstranění jaderného a balistického raketového programu (což, jak si vzpomínáte, byly dva z dříve uvedených cílů této války). „Dvoutýdenní pauza dává smysl, pokud povede k podmínkám, které trvale zbaví režim schopnosti ohrožovat Ameriku a region – ne k další dohodě, která zachovává fatální nedostatky,“ napsal Dubowitz. „Dohoda dává smysl pouze tehdy, pokud po ní následují kampaně maximální podpory a maximálního tlaku, které pomohou íránskému lidu získat zpět svou zemi.“ Takže zpět ke status quo. Jasně. To se nestane.
Jestřáb Marc Theissen se zdál být nevěřícný. „Musí tu být něco, co nevíme. Protože těchto 10 bodů není proveditelným základem pro vyjednávání,“ napsal.
Mnozí byli v mučivém rozpoložení a útočili na kritiky války, protože ti musí být na vině. „Co se tedy stane, když Írán zabije další tisíce nevinných lidí? Budou moralisté křičet v agónii? Budou požadovat, aby se v dobré víře vrátili k vyjednávání? Samozřejmě že ne. V jejich pohledu na svět je jen jeden padouch a detaily na tom nic nemění,“ bečel Peter Laffin.
Levin rychle prošel fázemi smutku, a to i během živého vysílání.
„Pokud Írán úplně nevyřadíme – kvůli obrovskému izolačnímu tlaku v Demokratické straně a mezi probuzenou pravicí… jak je udržíme v šachu?“ naříkal ve Fox News.
„Nemůže to být jen ‚Mír v naší době‘ a ‚Máme desetibodovou dohodu‘… Tento nepřítel, nemylte se… nezmizí, pokud nedojde ke změně režimu!“
Zavolejte někdo doktora, tihle lidé se zblázní.
