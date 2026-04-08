Co přineslo již třicáté “totální a kompletní vítězství” TACO ve válce na Blízkém a Středním východě:
8. 4. 2026 / Bohumil Kartous
1) Íránský obohacený uran zůstává, kde byl. Podle TACO o něj “bude postaráno”. Zcela nepochybně.
2) Íránský režim zůstává, omladil a ideologicky posílil, což bortí i tu malou naději na změnu, jak předvídala řada soudných Íráncům žijících v exilu.
3) Válka, kterou TACO s moderátorem z Fox News dohromady 30x “kompletně a totálně” vyhráli, nekončí, poplach po příměří hlásí Bahrain, Kuwait a Izrael.
4) Příměří se má podle Pákistánu, jenž jedná s USA a Íránem, vztahovat i na Libanon. Izrael prohlásil, že se na Libanon nevztahuje.
5) Ceny ropy neklesnou na předválečnou úroveň, protože produkce se neobnoví v plném rozsahu do doby, kdy bude jasné, že je konflikt trvale přerušen, což nikdo neví, zda a kdy bude (důležité zejména pro Babišovy voliče, až se budou sami sebe ptát, kdy bude líp).
6) Vztahy v NATO dále oslabily, jelikož ostatní spojenci odmítli vstoupit do TACOvy stupidní války, ze které zoufale hledá exit. Rusko a Čína si toho zřejmě všimli.
7) Vojenská síla USA se ukazuje vhodná pouze na krátký sprint vzduchem, poté už nic nenásleduje. Rusko a Čína si toho zřejmě všimli.
8 ) Rusko nadále vydělává na extrémních cenách ropy a zrušených sankcích.
9) Západní systém hodnot je nadále diskreditován nesmyslným bombardováním škol a zabíjením civilistů.
10) Už tak vysoká nestabilita a nepředvídatelnost na globální úrovni nadále vzrůstají.
