TZ_Hnutí DUHA představilo Plán energetické obrany a vyzvalo premiéra Babiše k okamžitému řešení pro důstojný život rodin
8. 4. 2026
Přestože je nyní na stole jednání o příměří, konec krize nenastal a hlavně se takové situace budou opakovat. Plán obsahuje několik klíčových kroků: zateplování domů, rychlejší výstavbu větrných elektráren a rozvoj lokálního sdílení elektřiny, výrobu domácího obnovitelného plynu, rozvoj veřejné, komunitní, cyklistické a pěší dopravy a elektromobility, a posílení evropské spolupráce i soběstačnost v oblasti průmyslu a surovin. Celý soubor opatření má přinést reálnou úlevu v každodenním životě obyvatel, zejména snížení účtů za energie, větší stabilitu a menší závislost na cenových výkyvech.
Ceny zemního plynu a ropy rostou a začíná stoupat i cena elektřiny. Vývoj závisí hlavně na tom, jak dlouho potrvá konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem a jak moc poškodí ropnou a plynovou infrastrukturu i dodávky energií. Čím déle válka potrvá a čím větší budou škody, tím větší energetická krize může přijít. Stejně tak záleží na tom, jak moc a na jak dlouho nás zasáhnou zvýšené ceny energií. Ruská invaze na Ukrajinu i současný konflikt na Blízkém východě potvrzují, že závislost na dovozu ropy a plynu je stálé riziko. Pozitivní naopak je, že reakce Evropské unie na předchozí krizi se ukázaly jako efektivní a obnovitelné zdroje v Evropě tlumí dopady energetické krize. Česko je sice s jejich rozvojem pozadu, ale předchozí krize alespoň přiměla naši zemi k přijetí potřebných změn zákonů, na kterých se shodly strany předchozí koalice SPOLU a STAN s Piráty i hnutím ANO (a na části i s SPD).
Nyní je potřeba proměnit náš potenciál v praktická řešení pro snížení energetických účtů domácností, obcí a firem. V této situaci musí česká vláda začít jednat. Výhodou je, že končí zima a začíná stavební sezóna, která dává prostor rychle uvést tato opatření do praxe.
V tuto chvíli se rozhoduje o tom, zda si rodiny budou moci dovolit důstojně žít, nebo zda jim náklady na energie budou zásadně zasahovat do domácích rozpočtů. Už podruhé za posledních několik let zakoušíme na vlastní kůži, jak rychle se může situace změnit. Stačí globální otřes a ceny energií vystřelí nahoru. Pro domácnosti to neznamená jen „dražší elektřinu". Znamená to tlak na celý rozpočet, od bydlení a potravin až po vyšší úroky z úvěrů a ohrožení základních životních jistot. Nejvíce to dopadá na středně a nízkopříjmové skupiny. Pokud má být společnost odolná, musí být odolný i její energetický systém. Bez toho se prohlubuje nerovnost a roste riziko energetické chudoby. Tedy situace, kdy lidé musí volit mezi placením za energie a dalšími základními potřebami. To není otázka komfortu, ale sociální soudržnosti.
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, říká:
„Ať už aktuální jednání o příměří povede ke konci krize nebo ne, Česká republika potřebuje aktivní obranu proti cenovým šokům spojeným s fosilními palivy, které se mohou kdykoliv opakovat a trvat jakkoliv dlouho. Plán, který předkládáme vládě, je založen na účinných opatřeních a jeho cílem je snížit závislost co největšího počtu domácností, obcí či firem na fosilních palivech a tím posílit jejich odolnost v krizi. Pilíři úspěšné energetické obrany jsou podle nás masivní zateplování domů, akcelerace výstavby větrných elektráren a lokálního sdílení elektřiny, výroba domácího obnovitelného plynu, podpora rozvoje veřejné, komunitní, cyklistické a pěší dopravy a elektromobility, a posílení spolupráce s energetickými spojenci v Evropě i soběstačnost v průmyslu a surovinách. Celý soubor opatření má přinést reálnou úlevu v každodenním životě obyvatel, zejména snížení účtů za energie, větší stabilitu a menší závislost na cenových výkyvech."Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
