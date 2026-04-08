Demokraté v Kongresu zahájili impeachment šéfa Pentagonu

8. 4. 2026

Demokratická kongresmanka ve Sněmovně reprezentantů Yassamine Ansari oznámila, že zahajuje impeachment amerického ministra obrany (války) Petea Hegsetha kvůli způsobu, jakým řídí americkou operaci v Íránu.

Slíbila, že příští týden předloží návrhy na Hegsethův impeachment za "opakované porušení přísahy a povinnosti vůči ústavě".

Ansari věří, že šéf Pentagonu "bezohledně ohrožuje životy amerických vojáků" a páchá "systematické válečné zločiny".

Průzkumy ukazují, že Hegseth patří mezi nejméně oblíbené členy kabinetu a rostoucí náklady íránského konfliktu dále podkopávají jeho pověst.

Ansari, která je íránsko-amerického původu, také vyzvala Bílý dům, aby použil 25. dodatek k odstavení Trumpa od moci v souvislosti s jeho "šílenými výroky" o válce. Odkazovala na jeho velikonoční příspěvek na Truth Social, který byl adresován íránským úřadům. Používal vulgární jazyk, požadoval otevření Hormuzského průlivu a slíbil, že "budou hořet v pekle".

Protože republikáni ovládají obě komory Kongresu, iniciativa Ansari podle novinářů pravděpodobně nezíská potřebnou dvoutřetinovou většinu pro impeachment. A není reálná šance, že by Trumpův kabinet, složený z jeho příznivců, sáhl po 25. dodatku.

Zdroj v angličtině: ZDE

