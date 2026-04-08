Demokraté v Kongresu zahájili impeachment šéfa Pentagonu
8. 4. 2026
Slíbila, že příští týden předloží návrhy na Hegsethův impeachment za "opakované porušení přísahy a povinnosti vůči ústavě".
Ansari věří, že šéf Pentagonu "bezohledně ohrožuje životy amerických vojáků" a páchá "systematické válečné zločiny".
Průzkumy ukazují, že Hegseth patří mezi nejméně oblíbené členy kabinetu a rostoucí náklady íránského konfliktu dále podkopávají jeho pověst.
Ansari, která je íránsko-amerického původu, také vyzvala Bílý dům, aby použil 25. dodatek k odstavení Trumpa od moci v souvislosti s jeho "šílenými výroky" o válce. Odkazovala na jeho velikonoční příspěvek na Truth Social, který byl adresován íránským úřadům. Používal vulgární jazyk, požadoval otevření Hormuzského průlivu a slíbil, že "budou hořet v pekle".
Protože republikáni ovládají obě komory Kongresu, iniciativa Ansari podle novinářů pravděpodobně nezíská potřebnou dvoutřetinovou většinu pro impeachment. A není reálná šance, že by Trumpův kabinet, složený z jeho příznivců, sáhl po 25. dodatku.
