Ukrajina nabídla Evropě spolupráci na vytvoření levné náhrady za americký protiletadlový systém Patriot
8. 4. 2026
Denis Štilerman, spoluzakladatel a hlavní konstruktér Fire Pointu, prohlásil, má být plánován jako levná alternativa k americkým protiraketovým systémům Patriot.
Patriot je nejvzácnějším typem zbraní, které Ukrajina dostává od západních spojenců. A kvůli válce na Blízkém východě se tento deficit bude jen zvětšovat, protože Spojené státy a země regionu tam použily mnoho munice k boji proti íránským raketám a dronům. Kromě toho ke zničení jednoho balistického projektilu obvykle systém Patriot potřebuje 2–3 rakety, z nichž každá stojí několik milionů dolarů. "Pokud se nám podaří snížit hodnotu pod 1 milion dolarů, stane se to... průlomem v oblasti řešení protivzdušné obrany," řekl Štilerman.
Neuvedl, s jakými evropskými společnostmi se jedná, ale poznamenal, že Fire Point má "skutečný zájem" o spolupráci v oblastech jako radar, naváděcí a komunikační systémy. Podle Štilermana je první bojové použití nové rakety plánováno na konec roku 2027.
Zejména dánský Weibel, nizozemský Hensoldt, švédský SAAB a francouzský Thales mají dobrá řešení v oblasti radaru, uvedl Štilerman. Jediný evropský protiraketový systém, italsko-francouzský SAMP/T, se vyrábí v relativně malých množstvích.
Fire Point se dříve dohodl s Dánskem na zahájení výroby raketového paliva na jeho území. Závod čeká na poslední dvě povolení od dánských úřadů a plánuje zahájit výrobu letos.
Fabian Hoffman, expert na rakety a hlavní výzkumník na Norské vojenské univerzitě, považuje cíl Fire Pointu vypustit alternativu k Patriotu do konce roku 2027 za velmi ambiciózní. Zároveň podle něj budou i ostatní země vykazovat vysokou poptávku po takové raketě, i když její účinnost bude nižší než u americké.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse