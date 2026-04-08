Robert Reich: Trumpova porážka v Íránu
8. 4. 2026
Je to v souladu s tím, jak ho porazily jiné země, organizace a lidé
Včera večer, 90 minut předtím, než Trump prohlásil, že způsobí smrt „celé civilizace“, pokud Írán neotevře Hormuzský průliv, íránský představitel uvedl, že námořní kanál bude znovu otevřen na dva týdny, pokud Spojené státy přestanou bombardovat Írán. USA nyní bombardování Íránu zastavily.
Vracíme se tedy ke stavu, jaký panoval předtím, než Trump zahájil svou válku. Jenže nyní může Írán věrohodně vyhrožovat uzavřením průlivu, pokud od Trumpa nedostane, co chce – a tím způsobit chaos v ekonomice USA (a celého světa). Jedinou zbývající vyjednávací pákou Trumpa je hrozba spáchání válečných zločinů.
Jinými slovy, včerejší noční střet byl jasným vítězstvím Íránu a jasnou porážkou Trumpa (i když on to bude prezentovat jako vítězství).
Íránské fiasko je jen nejnovějším z řady příkladů odhalujících, jak Trumpa porazit.
Kromě Íránu použily podobné strategie Čína, Rusko, Kanada, Mexiko a Grónsko. Uvnitř Spojených států je použili obyvatelé Minneapolis, stejně jako Harvardská univerzita, komik Jimmy Kimmel, spisovatelka E. Jean Carroll a advokátní kanceláře Perkins Coie, Jenner & Block, Susman Godfrey a WilmerHale.
Jaká strategie je spojuje?
Všichni odmítli Trumpovi ustoupit, navzdory jeho převaze v oblasti vojenské nebo ekonomické moci. Místo toho se pustili do jakéhosi džúdžucu, v němž využívají Trumpovu moc proti němu, zatímco mu umožňují zachovat si tvář tím, že tvrdí, že vyhrál. Zvažte:
Írán věděl, že není rovnocenným soupeřem pro převahu USA (a Izraele). Použil tedy levné drony a rakety k uzavření Hormuzského průlivu a vyřazení dalších ropných zařízení v Perském zálivu z provozu, čímž vyhnal ceny ropy a plynu u čerpacích stanic v USA nahoru, což vyvolalo rostoucí politický tlak na Trumpa, a to několik měsíců před volbami do Kongresu. Trump byl proto donucen svou válku zastavit.
Čína věděla, co dělat, když Trump uvalil obrovská cla na čínský vývoz do USA: zavedla omezení na sedm druhů těžkých kovů vzácných zemin a magnetů, které jsou klíčové pro americký obranný a technologický průmysl. Peking nadále využívá tato omezení týkající se vzácných zemin jako taktické páky v probíhajících obchodních jednáních, místo aby požadoval úplnou kapitulaci Trumpa v jeho obchodní politice.
Rusko využilo svých obrovských zásob ropy a zemního plynu vůči spojencům USA. Rovněž prokázalo svou schopnost zasahovat do amerických voleb (Muellerova zpráva podrobně popsala „rozsáhlou a systematickou“ kampaň Ruska zaměřenou na ovlivnění amerických prezidentských voleb v roce 2016, která primárně favorizovala Trumpa).
Kanada a Mexiko vyhrály každý celní souboj s Trumpem tím, že využily značnou ekonomickou závislost Ameriky na nich v oblasti komponentů a surovin, aniž by se však chlubily svými vítězstvími.
Grónsko využilo globální i americké veřejné mínění – které se drtivou většinou staví proti americké invazi či okupaci – k omezení Trumpových ambicí v této oblasti.
Občané Minneapolis a St. Paul využili svou asymetrickou sílu proti Trumpovým agentům ICE a pohraniční stráže tím, že se pečlivě zorganizovali do síly nenásilného odporu na ochranu tamních imigrantů. Jejich strategie se ukázala jako obzvláště účinná, bohužel až poté, co Trumpovi agenti zavraždili Renee Goodovou a Alexe Prettiho a veřejný protest donutil agenty opustit Twin Cities.
Harvardská univerzita zvolila jako strategii odporu proti Trumpovu zasahování do akademické svobody Harvardu využití svého vlivu u federálních soudů v Bostonu a u Odvolacího soudu pro první okruh, aby dosáhla rozhodnutí, která Trumpa zastavila (i když se o to stále pokouší).
Komik Jimmy Kimmel proměnil politickou krizi ve vítězství v sledovanosti tím, že využil veřejnou reakci proti svému suspendování ze strany ABC/Disney (poté, co ABC/Disney zpočátku ustoupilo Trumpovým požadavkům, aby byl stažen z vysílání). Od té doby, co ho ABC/Disney znovu přijalo, Kimmel pokračuje v útocích na Trumpa a zajistil si smlouvu až do roku 2027.
Spisovatelka E. Jean Carroll porazila Donalda Trumpa ve dvou občanskoprávních případech tím, že využila newyorský zákon o dospělých obětech (Adult Survivors Act) k prokázání, že ji Trump sexuálně zneužil a pomluvil, a nakonec od něj získala odškodné ve výši přes 88 milionů dolarů — rozsudky, které potvrdily federální odvolací soudy. Carrollini právníci využili občanskoprávní žalobu, která vyžaduje nižší důkazní břemeno („převaha důkazů“) než trestní řízení. Porotě předložili Trumpovu nahrávku z pořadu „Access Hollywood“ a výpovědi dalších Trumpových žalobců. Skutečným trumfem bylo, že Trumpova pokračující veřejná prohlášení o Carrollové, která soud shledal pomlouvačnými, vedla k její druhé žalobě. Porotě byly přehrány jeho výpovědi, ve kterých ji nazval „cvokem“.
Advokátní kanceláře Perkins Coie, Jenner & Block, Susman Godfrey a WilmerHale odmítly uposlechnout Trumpovy výkonné příkazy namířené proti advokátním kancelářím, které zastupovaly kauzy nebo klienty, proti nimž se Trump stavěl. Příkazy hrozily odebráním bezpečnostních prověrek kancelářím, přístupu do federálních budov a k úředníkům a vládních zakázek vázaných na klienty kanceláří. Kanceláře však neustoupily. U federálních soudů se opíraly o ústavní argumenty – tvrdily, že příkazy porušují jejich práva podle prvního dodatku Ústavy hájit jakékoli zájmy, porušují ústavní oddělení moci, protože by bránily soudní moci v posuzování napadení výkonné moci, a porušují ústavní právo jejich klientů na právní zastoupení.
Okresní soud Spojených států pro okres Columbia dal kancelářím za pravdu a tyto příkazy zablokoval trvalými soudními příkazy. Ministerstvo spravedlnosti nakonec v březnu 2026 svůj boj proti těmto firmám vzdalo poté, co i federální odvolací soudci shledali Trumpovy příkazy neústavními.
Co se stalo se zeměmi a organizacemi, které Trumpovi ustoupily?
Všechny posílily Trumpův vliv nad nimi. Evropa se zdá být paralyzovaná, bojí se, že Trump opustí NATO (navzdory americkému zákonu, který to zakazuje), ale není schopna se rozhodnout, kde s ním stanovit hranici.
ABC nadále ztrácí diváky a je vystavena Trumpovým rozmarům. CBS koupili Trumpovi spojenci Larry Ellison a jeho syn David a firma ztrácí talenty.
Kolumbijská univerzita je zmítána nesouhlasem studentů i akademických pracovníků. Trumpův režim na ni nadále klade požadavky.
Národní muzeum americké historie ztratilo důvěryhodnost i talenty.
Advokátní kanceláře, které ustoupily Trumpovým výkonným nařízením, opustili právníci, kteří měli pocit, že dohody zradily hodnoty a principy kanceláří. Microsoft opustil Simpson Thacher a začal spolupracovat s Jenner & Block – kanceláří, která bojovala proti Trumpovi – kvůli obavám Microsoftu ohledně Simpsonova závazku k právnímu státu. Studenti elitních právnických fakult údajně také začali vyhýbat se kancelářím, které uzavřely dohody s Trumpovým režimem.
Závěr: Nyní existuje jasný plán, jak porazit Trumpa, který je k dispozici jakékoli zemi, organizaci nebo osobě, na kterou se snaží vnutit svou vůli: Odmítněte jeho požadavky a poté využijte svou vlastní asymetrickou sílu – formu džúdžucu – k obrácení Trumpovy moci proti němu.
Což je přesně to, co včera v noci udělal Írán.
