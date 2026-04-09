Co se to vlastně stalo? Trump, Írán a neočekávané příměří
9. 4. 2026
Včerejšek začal tím, že Donald Trump na sociálních sítích vyslovil genocidní výhrůžky vůči Íránu, a skončil – pouhých deset hodin později – oznámením čtrnáctidenního příměří podle íránských podmínek. I na poměry Trumpova prezidentství, které se vyznačuje velkou nestálostí, je tento obrat mimořádný. Na čem se tedy obě strany vlastně dohodly – a co to může znamenat? ptá se na svém Substacku Trita Parsi.
V následujícím příspěvku Trump tvrdil, že Írán souhlasil s tím, že během dvoutýdenního příměří ponechá Hormuzský průliv otevřený. Dodal, že během tohoto období budou pokračovat jednání na základě íránského desetibodového plánu, který popsal jako „funkční“ základ pro rozhovory.
Těchto deset bodů obsahuje:
1. USA se musí zaručit, že na Írán nezaútočí.
2. Pokračování íránské kontroly nad Hormuzským průlivem.
3. Přijetí závazku, že Írán může obohacovat uran pro svůj jaderný program.
4. Zrušení všech primárních sankcí vůči Íránu.
5. Zrušení všech sekundárních sankcí proti zahraničním subjektům, které obchodují s íránskými institucemi.
6. Ukončení všech rezolucí Rady bezpečnosti OSN zaměřených proti Íránu.
7. Ukončení všech rezolucí Mezinárodní agentury pro atomovou energii týkajících se íránského jaderného programu.
8. Vyplacení kompenzace Íránu za válečné škody.
9. Stažení bojových sil USA z regionu.
10. Příměří na všech frontách, včetně izraelského konfliktu s Hizballáhem v Libanonu.
Spojené státy samozřejmě nesouhlasily se všemi deseti body. Ale samotná skutečnost, že íránský rámec bude základem jednání, představuje pro Teherán významné diplomatické vítězství. Ještě pozoruhodnější je, že podle Associated Press si Írán během příměří ponechá kontrolu nad průlivem a bude i nadále – společně s Ománem – vybírat tranzitní poplatky od projíždějících plavidel. Ve skutečnosti se zdá, že Washington připustil, že znovuotevření vodní cesty s sebou nese tiché uznání íránské autority nad ní.
Geopolitické důsledky by mohly být dalekosáhlé. Jak poznamenávají Mohammad Eslami a Zeynab Malakouti na webu Responsible Statecraft, Teherán pravděpodobně využije této pozice k obnovení ekonomických vazeb s asijskými a evropskými partnery – zeměmi, které kdysi s Íránem intenzivně obchodovaly, ale v posledních 15 letech byly z jeho trhu vytlačeny americkými sankcemi.
Íránské úvahy nejsou poháněny pouze solidaritou s Palestinci a Libanonci. Jsou také strategické. Pokračující izraelské bombardování riskuje opětovné rozhoření přímé konfrontace mezi Izraelem a Íránem – cyklu, který od 7. října již dvakrát vzplanul. Z pohledu Teheránu je trvalé zastavení jeho konfliktu s Izraelem neoddělitelné od ukončení izraelských válek v Gaze a Libanonu. Nejedná se o ambiciózní doplněk; je to nezbytná podmínka.
Nadcházející rozhovory v Islámábádu mezi Washingtonem a Teheránem se ještě mohou zvrtnout. Ale celkově se situace změnila. Trumpovo neúspěšné použití síly oslabilo důvěryhodnost amerických vojenských hrozeb a vneslo do diplomacie mezi USA a Íránem novou dynamiku.
Washington může stále chrastit zbraněmi. Ale po neúspěšné válce znějí takové hrozby planě. Spojené státy již nejsou v pozici, kdy by mohly diktovat podmínky; jakákoli dohoda bude muset spočívat na skutečném kompromisu. To zase vyžaduje skutečnou diplomacii – trpělivost, disciplínu a toleranci k nejednoznačnosti – vlastnosti, které se s Trumpem obvykle nespojují. Může to také vyžadovat účast dalších velmocí, zejména Číny, aby pomohly proces ukotvit a snížit riziko návratu ke konfliktu.
Trvanlivost příměří bude především záviset na tom, zda Trump dokáže zabránit Izraeli v podkopávání diplomatické cesty. V tomto bodě by si nikdo neměl dělat iluze. Vysocí izraelští představitelé již dohodu odsoudili jako největší „politickou katastrofu“ v historii země.
I kdyby jednání zkrachovala – a i kdyby Izrael obnovil bombardování Íránu – neznamená to nutně, že se Spojené státy vrátí do války. Není důvod se domnívat, že by druhé kolo přineslo odlišný výsledek, nebo že by Íránu opět neumožnilo držet globální ekonomiku jako rukojmí. V tomto smyslu Teherán, alespoň prozatím, obnovil určitou míru odstrašení.
Je třeba zdůraznit ještě závěrečnou poznámku: tato válka, do které se vstoupilo dobrovolně, nebyla jen strategickým omylem. Namísto toho, aby urychlila změnu režimu, pravděpodobně poskytla íránské teokracii novou šanci na přežití – podobně jako to udělal Saddám Husajn v roce 1980, kdy jeho invaze umožnila ajatolláhu Chomejnímu upevnit moc v zemi.
Rozsah tohoto omylu bude historiky možná ještě desítky let zaměstnávat.
Celý článek v anglickém originále ZDE
