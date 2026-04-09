Strašná ostuda
9. 4. 2026 / Jiří Hlavenka
Dovedu pochopit (nikoli samozřejmě omluvit!), že vláda vyhazuje odborníky na životní prostředí a třeba rovné příležitosti. S tímhle šli do voleb, vyhráli, tak řádí. Šli do voleb s tím, že životní prostředí je hlavně beton a benzín, šli do voleb s tím, že „žencký“ na to nemají, šli do voleb s konzervativní kontrarevolucí, dostali hlasy, tak ji provádějí. Zkusíme to do příštích voleb vydržet.
Ale zbavovat se špičkových odborníků z oblasti IT, která je ideologicky zcela neutrální, rozprášit (též zcela ideologicky neutrální a vždy nápomocný) NERV, to už je čisté MAGA, jehož program se skládá ze dvou bodů: Uřež hlavy všem schopným, pracovitým, odborným....Je nicméně důležité vysvětlit, proč to je tak velký problém, proč vůbec nepřeháním.
Agenda státu je ve své šířce i hloubce to vůbec nejsložitější a nejkomplexnější, co v zemi existuje. Výrazně, ba řádově přesahuje jakoukoli firmu v zemi, i tu největší. Pracuje s třetinou HDP země. Na rozdíl od soukromé firmy, která si zvolí jednu prioritu (jeden výrobek – třeba auto) a na to soustředí všechny svoje síly, tak stát musí dělat všechno, nemůže u ničeho říct „tohle neřeším, to není tak důležité“. Různých agend jsou stovky nebo tisíce.
A speciální výzvu přináší stát z pohledu informačních a digitálních technologií: pracuje s největšími databázemi a největšími systémy, které v zemi jsou. Hovoří se o digitalizaci. Ale málokdo ví, co to vlastně znamená – že to není „náhrada papírování počítačovými programy“. Je to vlastně úplné předělání řízení státu, které moderní IT umožňuje: struktura, procesy, analytika, celé workflow. Než digitalizace je vhodnější pojem „digitální transformace“: měníte stát s využitím moderních technologií, ale nejen (!) nich.
V rámci státu je to o to obtížnější úkol, že (na rozdíl od soukromé firmy, která bývá pyramidální, tedy přehledná) představuje státní správa propletenec, chobotnici, ve které se všechno propojuje se vším. Zatáhnete tady za špagátek a na druhém konci ulice na někoho spadne cihla. Na toto potřebujete ty nejlepší mozky, které v zemi jsou – a ideálně i mimo ni, protože v hledání nejvyšší kvality se nemůžete omezit jen na domácí zdroje, to nedává smysl. Jenomže státní správa v současném nastavení tyto mozky nepřitahuje, protože je není schopna ani zaplatit, ani jim dát dostatečný prostor. (Dostatečný prostor je možná důležitější než ty prachy. Mám tím na mysli možnost sestavit si tým dle sebe, připravit samostatně i radikální koncepce, dostatečný čas k realizaci, neomezování a neosekávání v průběhu, naprostá imunita vůči politickým tlakům atd (chybějící mezera)).
Za minulé vlády se pár těchto „malých zázraků“ podařilo. Do digitální transformace se podařilo získat pár lidí, kteří patří k tomu nejlepšímu, co je u nás – a věřte nebo ne, šli do toho skutečně s altruismem, protože (a některé z nich znám osobně) jsou to lidé, pro které je smysluplnější pomáhat a zlepšovat veřejnou sféru než dělat pro soukromou firmu. Altruismus zmiňuju proto, že zejména v IT jsou odměny ve státě násobně nižší než, co nabízí soukromá sféra. Za stejně náročnou práci několikrát menší peníze. A teď jsou vyhnaní pryč. Po krátké době, kdy nebylo možné úkol splnit, maximálně jej rozpracovat či něco drobného zlepšit. Co bude?
Logicky – kdokoli v budoucnu si šestkrát rozmyslí, zda má jít pomáhat státu, když vidí, jak to dopadá. Tito lidé jsou orientovaní na výsledek – nejde jim o „pomáhání státu“, ale o „dosažení výsledku“, o skutečné zlepšení situace. Tak rezignují a budou dál působit jako dřív: třeba v nevládce, ve vzdělávání, nebo v privátu. Musím znovu zopakovat, protože to je podstatné. Zde nejde jen o nějaké úspory díky digitalizaci (úspora úředníků, úspora času na straně jejich „klientů“, tedy nás), ale o vyšší kvalitu rozhodování a řízení. Opět, to druhé je důležitější.
Oficiálním důvodem propouštění jsou „úspory“. Je to bizarní, jak jen může být, protože cílem práce těchto špiček je digitální transformace, KTERÁ PŘINESE ÚSPORY, mimo jiné. Akorát ty úspory přijdou třeba až za několik let, takže by z toho mohla těžit ta následující vláda, TAK TO TEDA NÉ. To by tak hrálo.
Míru diletantismu dokončím citátem z níže odkázaných Hospodářských novin. Když se na vyhazovy ptali redaktoři ministryně Mrázové z MMR, kde se těch změn dělo nejvíce, dostali od ní odpověď: „Neřeknu vám ani ano, ani ne. Nevím, kde jste na to přišli. Vláda žádnou systemizaci ještě neprojednala“.
A ta částka taky nesouhlasí, chce se říct.(Odkaz v komentáři, nicméně je to za paywallem Hospodářských novin). ZDE
