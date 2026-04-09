Írán: USA přejaly izraelskou doktrínu totální likvidace Gazy a Bejrútu
9. 4. 2026
Od podzimu 2023 uplatňuje Izrael svou doktrínu totální likvidace v Gaze a nyní i v Libanonu. Spojené státy ji převzaly vůči Íránu. V důsledku toho dochází v zemích globálního Jihu k normalizaci nejhorších masových zločinů.
Koncem března prezident Trump pohrozil, že „zničí íránskou energetickou síť“, pokud nebude dosaženo příměří. Ve svém veřejném příspěvku na Truth Social uvedl konkrétní cíle, jako jsou elektrárny, ropná zařízení a infrastruktura na odsolování vody. To vše přispívá k již tak obrovským regionálním nákladům a globálním ztrátám, informuje na webu Antiwar Dan Steinbock.
Dne 4. dubna Trump vydal veřejné ultimátum, že „se spustí peklo“, pokud Írán do 48 hodin znovu neotevře Hormuzský průliv. Prohlášení obsahovalo přímé hrozby vůči energetické infrastruktuře a vodovodním systémům.
O den později, zrovna na Velikonoční neděli, Trump zveřejnil varování Íránu plné vulgárních výrazů, v němž vyhrožoval útokem na civilní infrastrukturu, pokud nebude Hormuzský průliv znovu otevřen. Prezident stanovil lhůtu a prohlásil, že pokud nebude dosaženo dohody o „otevření toho zasranýho průlivu“, země bude „žít v pekle“.
Tyto výhrůžky nepřišly z čista jasna. Tvoří určitý vzorec. Vedly více než 100 odborníků na mezinárodní právo k varování, že americké údery na Írán porušují Chartu OSN a mohou být válečnými zločiny.
Ať už Trump svou výhrůžku splní, nebo ne, škoda již vznikla. Administrativa připravila půdu pro normalizaci masových zločinů.
Retorika o zničení jako předehra k masovým zločinům
Na těchto Trumpových prohlášeních, prohlášeních ministra obrany Hegsetha a dalších členů kabinetu je pozoruhodné, že nejde jen o vágní válečnou rétoriku. Výslovně se zmiňují o civilních infrastrukturních systémech, včetně energetiky (elektřina), vodohospodářství (odsolování) a celých ekonomických aktiv. Prezentují se jako nouzová opatření v zájmu národní bezpečnosti, ale jsou předehrou k masovým zvěrstvům.
Od začátku útoků na Írán prezident Trump opakovaně tvrdí, že americká armáda v rámci probíhajícího konfliktu „doslova zničila“ íránské vojenské kapacity a vedení.
Taková prohlášení jsou problematická, protože silně podporují obvinění z válečných zločinů, zejména z útoků na civilní infrastrukturu, kolektivního trestání a nepřiměřeného vedení války. Jelikož se nejedná o ojedinělé, ale systematické jevy, zdá se, že podporují i zločiny proti lidskosti. I samostatně se jeví jako nezákonné hrozby použití síly.
Závěr je následující: v mezinárodním právu nejsou slova vysokých úředníků pouze politická; mají důkazní hodnotu. A to platí zejména v situacích, kdy se tato slova výslovně zmiňují o ničení civilních systémů. V důsledku toho podstatně posilují právní argumentaci, že následné akce nebyly náhodné – ale předvídatelné, plánované nebo akceptované.
Co zůstalo nevyřčeno, je to, že Bílý dům přijal klíčové aspekty ničivé vojenské strategie, kterou Izrael vyvinul na počátku 21.století, otestoval v Dahíji v Bejrútu v roce 2006 a široce uplatnil při genocidě v Gaze od podzimu 2023, jak jsem ukázal v knize The Obliteration Doctrine (2025).
Desítky tisíc poškozených a zničených civilních objektů
Americká vláda obvykle popisuje své údery jako cílené proti vojenským, infrastrukturním nebo jaderným objektům a oficiálně neověřila rozsah civilních škod, o nichž informují íránské úřady.
Na základě zpráv Íránského červeného půlměsíce (IRCS) a íránských úředníků z konce března a začátku dubna 2026 však Írán uvádí, že více než 90 000 civilních objektů – včetně domů, zdravotnických zařízení a škol – bylo poškozeno nebo zničeno při společných americko-izraelských leteckých úderech. To zahrnuje než 300 zdravotnických a záchranných zařízení. IRCS charakterizoval tyto škody jako záměrnou kampaň proti civilní infrastruktuře.
Tato tvrzení přicházejí uprostřed rychlé eskalace konfliktu, která začala koncem února 2026 a která vedla k vysídlení až 3,2 až 3,5 milionu lidí v Íránu.
Čísla IRCS nejsou nezávisle ověřenými součty. Jsou však v souladu se všemi ostatními zdroji důkazů.
Pokud jsou údaje uváděné IRCS a íránskými úředníky alespoň zhruba přesné, jsou právní důsledky podle mezinárodního práva extrémně závažné, protože samotný rozsah se stává právně průkazným.
Vzhledem k tomu, že USA jsou ve válce s Íránem a zapleteny do konfliktů po celém světě, Trumpův Bílý dům žádá Kongres o schválení přibližně 1,5 bilionu dolarů na obranu v rozpočtovém roce 2027. Pokud by byla tato částka schválena – což představuje 40% nárůst oproti současné úrovni – dosáhly by vojenské výdaje USA nejvyšší úrovně v moderní historii.
Znamenalo by to také volnou ruku k exportu doktríny zničení do celého světa.
Zničení jako porušení mezinárodního práva
Jak je ukázáno v knize The Obliteration Doctrine, tato doktrína upřednostňuje úplné zničení nepřátelské infrastruktury a obyvatelstva před tradičními vojenskými cíli. Opírá se o čtyři staré a brutální metody devastace.
Politika spálené země je dlouhodobá vojenská strategie spočívající v ničení všeho, co umožňuje nepřátelským vojenským silám vést válku, včetně kritické infrastruktury, vojenských a státních institucí, budov, úrody, hospodářských zvířat, bezpečnostních zařízení a tak dále. Mezi moderní historické příklady patří americká občanská válka a války s americkými indiány, stejně jako válka nacistického Německa proti Sovětskému svazu.
Nicméně použití politiky spálené země proti neozbrojeným osobám je zakázáno podle dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám z roku 1977.
Jelikož kolektivní trest cílí na osoby, které nejsou zodpovědné za spáchané činy, podkopává moderní právní systémy, které omezují trestní odpovědnost na jednotlivce. Přesto byl v historii široce používán, od pozdně středověké Florencie přes americkou občanskou válku a nacistickou okupaci Polska a Jugoslávie až po poválečné protipovstalecké kampaně.
Stejně jako politika spálené země je kolektivní trest zakázán jak v mezinárodních, tak ve vnitrostátních ozbrojených konfliktech.
Viktimizace civilistů je záměrné použití násilí proti neozbrojeným osobám v konfliktu. Při obětování civilistů se násilí často používá k podpoře spolupráce civilistů a izolaci vojenského protivníka tím, že se civilisté odstraní z dané oblasti, jak tomu bylo v případě amerického programu Strategic Hamlet během války ve Vietnamu.
Stejně jako politika spálené země a kolektivní trestání je i viktimizace civilistů zakázána Ženevskými úmluvami.
Ve své současné podobě doktrína vyhlazení vysvětluje decimaci městské infrastruktury a genocidní zvěrstva v pásmu Gazy od roku 2023. Poprvé byla vyzkoušena v roce 2006 v Dahiji, šíitské muslimské enklávě v Bejrútu. Výsledkem byla genocida.
V knize The Obliteration Doctrine jsem argumentoval, že Gaza je „s největší pravděpodobností předehrou k něčemu horšímu, co teprve přijde“. Nyní se to šíří do Libanonu, Íránu a dalších částí Blízkého východu.
Směrem k algocidům
Od poválečné éry se tyto staré zdroje zničení spojily s převážně nerozlišujícím plošným bombardováním. V Gaze to vytvořilo historický precedens.
V zásadě by letecká válka měla dodržovat válečné právo, které upravuje podmínky pro zahájení války (jus ad bellum) a vedení nepřátelských akcí (jus in bello). Zejména letecké operace by měly dodržovat zásady humanitárního práva: tedy vojenskou nutnost, rozlišování a proporcionalitu.
Na základě článku 51 Protokolu I Ženevských úmluv je kobercové bombardování od roku 1977 považováno za válečný zločin, což se stalo standardem války ve Vietnamu.
Současná doktrína zničení má ještě jednu složku: izraelské továrny na masové vraždění využívající umělou inteligenci k dosažení maximální devastace.
Po 7. říjnu 2023 dala izraelská armáda důstojníkům plnou volnost k využívání seznamů osob určených k zabití v rámci programu Lavender, ačkoli věděla, že systém dělá „chyby“ v asi 10 % případů a občas se zaměřuje na osoby, které nemají s militanty žádnou spojitost.
Za každého člena Hamásu označeného programem Lavender bylo povoleno zabít až 15–20 civilistů. S podporou umělé inteligence armáda záměrně použila „hloupé bomby“ k zásahu těchto domů. Algocidu lze definovat jako záměrné úsilí o využití algoritmů umělé inteligence při genocidních zvěrstvech.
V uplynulých týdnech Izrael a USA nasadily v Íránu a Libanonu válčení poháněné umělou inteligencí, přičemž využívají pokročilé systémy pro analýzu zpravodajských informací, generování cílů a sledování dronů či raket k urychlení „řetězce zabíjení“. Izrael v Libanonu k zaměřování cílů využívá nástroje umělé inteligence, jako je „Lohem“, a analýzu dat řízenou umělou inteligencí, zatímco USA se v konfliktu s Íránem spoléhají na program umělé inteligence Pentagonu „Project Maven“ k analýze dat.
Zprávy o nasazení izraelské umělé inteligence a americké válce s využitím umělé inteligence naznačují, že tyto technologie zvýšily rychlost zaměřování cílů, zároveň však vyvolávají vážné otázky ohledně úmyslného poškozování civilistů. Tyto systémy byly z velké části vyvinuty v Gaze.
Řád masakru založený na pravidlech
Problém je následující: vzájemně propojené klíčové aspekty doktríny zničení přímo porušují několik základních principů mezinárodního humanitárního práva (IHL), známého také jako válečné právo:
· Kolektivní trestání je přísně zakázáno článkem 33 Čtvrté ženevské konvence a pravidlem 103 zvykového mezinárodního humanitárního práva;
· Taktika spálené země je nelegální podle Dodatkového protokolu I, článku 54;
· Nerozlišujícíí bombardování je zakázáno článkem 51 Protokolu I;
· Podle Ženevských úmluv je úmyslné zacílení na civilisty válečným zločinem (princip rozlišování);
· MHP zakazuje útoky s nadměrnými ztrátami na civilním obyvatelstvu (princip proporcionality).
Válčení s využitím umělé inteligence však z těchto zákonů nikoho nevyjímá. Použití umělé inteligence k usnadnění „masového vraždění“ bez lidského dohledu je naopak považováno za porušení povinnosti zabránit genocidě.
Doktrína zničení představuje posun od vedlejších škod k úmyslnému pronásledování civilistů ze strany západních zemí v globálním Jihu. Nyní transformuje „válku“, která již není válkou, a válčení, které již nelze nazývat „válčením“.
Otevřené ničení civilistů a civilní infrastruktury není válka. Je to nezákonné ničení. Není to ani válčení. Je to masakr ze strany mocných.
Svět brutální rivality velmocí má temnou historii. Sahá až ke kapitalistické modernitě a smrtícímu kolonialismu v 19. století. Nová varianta je však mnohem smrtelnější a ambicióznější. Usiluje o globalizaci vyhlazení.
Celý článek v angličtině ZDE
