Channel 4 News: Izrael ve středu vyvraždil v Libanonu 250 lidí
8. 4. 2026
čas čtení 33 minut
Dnes ráno Izrael zahájil sérii leteckých útoků na Libanon, jak jsme informovali, s 100 útoky během pouhých 10 minut. Libanonští představitelé uvedli, že bylo zabito více než 250 lidí a stovky dalších byly zraněny.
Moderátor, Channel 4 News, středa 8. dubna 2026, 19 hodin:
Trump popírá, že by Libanon byl součástí příměří, a Izrael zahájil masivní letecké údery, při nichž zahynulo přes 250 lidí. Írán tvrdí, že jde o porušení dohody, a udržuje Hormuzský průliv uzavřený.
Íránský mluvčí: Zůstáváme tady. Nikam nejdeme. Zajistíme, aby Írán toto příměří dodržoval. Naše jednotky jsou připraveny bránit, připraveny přejít do útoku, připraveny okamžitě znovu zasáhnout.
Moderátor: Dobrý večer. V první den údajného příměří stále vybuchují rakety a drony, lidé stále umírají a lodě se v Hormuzském průlivu stále nehýbou. Izrael zahájil masivní, smrtící útoky na Bejrút a další města a popřel, že by se příměří vztahovalo na Libanon, což poté zopakoval i Trump. Byla bombardována íránská ropná rafinerie a v poslední hodině byly hlášeny výbuchy v Isfahánu. Írán na oplátku vystřelil drony na cíle v Perském zálivu a íránská média uvádějí, že Hormuzský průliv zůstane uzavřen, dokud Izrael bude pokračovat v bombardování. Navzdory tomu všemu Trump tvrdí, že se obě strany již na mnoha bodech dohodly. Může se dnes večer jednat o skutečné příměří, nebo ho izraelské bombardování zmaří? A co to znamená pro Íránce, kterým Trump říká, že změnil jejich režim, když se ten nový velmi podobá tomu, který měli předtím?
Íránka: Lidé nespali až do 4 hodin ráno, protože čekali, zda bude země zničena. Mluvila jsem s některými lidmi, kteří říkali, že pokud válka skončí, íránský režim se nám pomstí.
Moderátor: Jde o příměří, při kterém obě strany pokračují v útocích, zatímco každá z nich zároveň prohlašuje vítězství. Pákistán uvedl, že Írán a USA míří do Islámábádu na přímé mírové rozhovory, které za USA povede viceprezident J.D. Vance. Naše americká redaktorka Anushka Astana sledovala dnešní rychle se vyvíjející události.
Reportérka: Nenávist vůči Izraeli a USA je u některých příznivců íránského režimu hluboce zakořeněná. A včera pozdě v noci se nezdálo, že by příměří Donalda Trumpa jejich nedůvěru rozptýlilo. Jejich země byla ponechána v troskách. A dokonce i odpůrci režimu jsou nejistí. Jeden íránský muž nám řekl, že je mu ta válka úlevou. Ale pokud po tom všem Islámská republika zůstane na místě, bude to katastrofa. Bylo krátce po 1:30 ráno v Íránu, 18:30 ve Washingtonu, D.C., když se zpráva objevila. Termín vypršel.
Trump ustoupil na poslední chvíli.
Možný únikový východ. Americký pohled na toto křehké příměří přišel dnes ráno z Pentagonu.
Hegseth: Operace Epic Fury byla historickým a drtivým vítězstvím na bojišti. Vojenským vítězstvím s velkým V.
Reportérka: Ale Írán si také připsal vítězství po několika bouřlivých dnech, během nichž Trump vydával výhrůžky plné nadávek a prohlásil, že úterý bude dnem elektráren a mostů. Toho rána prohlásil, že dnes v noci pravděpodobně zahyne celá civilizace – genocidní výhrůžka před rozhodnutím ustoupit od propasti 88 minut před uplynutím lhůty. Trump řekl, že s úplným, okamžitým a bezpečným otevřením Hormuzského průlivu pozastaví bombardování na dobu dvou týdnů, přičemž tvrdil, že íránský 10bodový návrh je schůdným základem pro jednání. Později to popsal jako velký den pro světový mír a slíbil, že se vydělají velké peníze, přičemž Amerika bude jen dohlížet, aby vše proběhlo hladce. Na své tiskové konferenci to Hegseth označil za drtivou porážku.
Hegseth: Írán o toto příměří prosil.
Reportérka: Írán však hrál nad své síly a využil svou menší vojenskou moc k vyvolání ekonomického chaosu. A co obohacený uran, který stále drží?
Hegseth: Dají nám ho dobrovolně, my ho získáme, vezmeme si ho, odvezeme ho pryč. Nebo pokud budeme muset udělat něco jiného sami, vyhrazujeme si tuto možnost. Ale co je jasné, a co nový íránský režim ví, je to, že nikdy nebudou mít jadernou zbraň.
Reportérka: Říkají nový, ale většina si myslí, že jde jen o jiné vůdce stejného režimu. A pokud se něco pokazí?
Hegseth: Budeme tam. Nikam neodejdeme. Zůstaneme na místě, budeme připraveni, budeme ostražití. Naše jednotky jsou připraveny bránit, připraveny přejít do útoku, připraveny znovu zasáhnout v okamžiku.
Reportérka: Hegseth si pečlivě vybral ty, kteří mohli klást otázky.
Nikdy se nevrátil k těm tvrdším otázkám vzadu. Byla to tisková konference, ale ministr války záměrně nepřijal otázky, které by mohly být nepřátelštější, ani nereagoval na kritiku, které se mu dostává, včetně té od španělského premiéra. Pákistán zprostředkoval toto odložení, ale nálada je vše jiné než klidná, protože pokračující izraelské bombardování Libanonu přimělo Írán zastavit lodě plující Hormuzským průlivem. Jeho velvyslanec při OSN řekl, že jsou ostražití.
„Nevkládáme žádnou důvěru v druhou stranu. Naše ozbrojené síly si tedy udržují pohotovost a bdělost, aby mohly reagovat na jakýkoli scénář.“
„Jako Američanka, která zde žije posledních 48 hodin, se prostě stydím za to, co vzešlo z úst mého prezidenta.“
Dafna Rand byla náměstkyní ministra zahraničí za prezidenta Bidena a zasedala v Radě národní bezpečnosti prezidenta Obamy. Viděli jsme někdy od amerických prezidentů podobnou rétoriku?
"Ne, toto je bezprecedentní. Jak typ vyjadřování, tak útoky proti civilistům a obyvatelům jiné země. Takhle se válka nevede. To není v souladu s americkým právem ani mezinárodním právem."
Řekla, že Obamova dohoda s Íránem z roku 2015 nebyla dokonalá, ale byla lepší než tato pravděpodobná dohoda.
"Jedná se o pauzu a zastavení, od čehož si, jak se domnívám, tato administrativa slibuje, že povede k jednání o těch asi 10 bodech, které Írán předložil, a které, musím říci, jsou ve skutečnosti íránskými vysněnými požadavky, s nimiž Bílý dům souhlasil. Myslím tím, že toto je to, o čem Írán snil, že bude žádat."
Koneckonců, Írán před touto válkou Hormuzský průliv nekontroloval.
Trump: Během příštích dvou týdnů...
Trump: Dám vám vědět asi za dva týdny, do dvou týdnů. Za dva týdny bych na tu otázku mohl odpovědět lépe. Udělám to někdy během příštích dvou týdnů.
Reportérka: Je to proto, že tomu tak je, a výsledek tentokrát zůstává stejně nejistý jako předtím. Právě jsme měli briefing s tiskovou mluvčí Bílého domu Caroline Levittovou a byla dotázána na ten bod ohledně Hormuzského průlivu. Řekla, že Donald Trump chce, aby byl otevřený bez omezení, a to včetně bez mýtného, ačkoli jsme od něj také slyšeli, že by se možná chtěl o peníze z mýtného podělit s Íránem. Není to poprvé, co jsme slyšeli amerického prezidenta mluvit o tom, jak na tom Amerika může vydělat. Nedávno mluvil o zabavení ropy. Byla také dotázána na to, zda 10bodový plán pochází od Íránců. Řekla, že prvních 10 bodů skončilo v koši a poté přišli s rozumnějšími požadavky. Říká, že na veřejnosti říkají něco jiného než v soukromí, že červené čáry Ameriky se nezměnily a že příměří jsou vždy křehká, že lidé by měli být trpěliví. Řekla, že je příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda budou Íránci na konci tohoto procesu skutečně svobodnější, i když se mluví o novém režimu. Spíše o jeho vedení než o samotné moci.
Vyjednavači JD Vance, Steve Witkoff a Jared Kushner míří do Pákistánu. Řekla, že tato jednání zahájí v sobotu. A pokud jde o Libanon, řekla, že nebyl součástí dohody o příměří, i když uvedla, že prezident Trump zdůraznil Benjaminu Netanjahuovi, že chce, aby byl nápomocný, aby byl nápomocným partnerem, pokud jde o mír.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Elliot Abrams, který byl během první Trumpovy administrativy zvláštním zástupcem USA pro Írán a Venezuelu. Děkuji, že jste se k nám připojil. Myslíte si, že zatímco Izrael nyní v Libanonu stále zabíjí stovky lidí denně, může se toto takzvané příměří stát skutečným?
Elliot Abrams: No, musím říct, že si myslím, že reportáž, kterou jste právě přednesla v posledních několika minutách, je docela zaujatá. Izrael byl do této války vtažen Hizballáhem. Libanon v této válce nebyl, jak řekli jeho prezident a premiér. A pak Hizballáh dostal od Íránu pokyn zaútočit na Izrael, a to také udělal. Chci říct, že to je část problému. Potom jste citoval španělského premiéra, který, jak víte, je v NATO výjimkou, pokud jde o bránění Spojeným státům v používání jakýchkoli základen nebo v přeletech. Mluvil jste o...
Moderátor: Podívejte, slyšeli jsme tu reportáž a chápeme, že vycházíte z amerického pohledu. Otázka není, zda si myslíte, že ta reportáž je správná. Jde o to, zda si myslíte, že příměří, o kterém si Trump myslí, že nyní platí, se může stát skutečným, vzhledem k tomu, že Írán je stále schopen ostřelovat Perský záliv, že Izrael zabíjí lidi v Libanonu, že režim v Íránu je stále u moci a že jaderný materiál je stále na místě. Víte, jak se to stane tím, co Trump říká, že to skutečně je, tedy příměřím? Protože to tak právě teď, když spolu mluvíme, není.
Elliot Abrams: No, když Pákistán oznámil příměří, Spojené státy přestaly útočit na Írán a Írán pokračoval v útocích na Saúdskou Arábii, Kuvajt a další sousedy v Perském zálivu, včetně energetických zařízení a odsolovacích stanic. Jedna věc, která se tedy musí stát, je, že Írán musí přestat útočit na své sousedy v Perském zálivu. Stane se tak? Doufám, že v průběhu dneška ano. Vydrží příměří? Myslím, že je to pravděpodobně rozhodnutí toho, kdo teď Írán řídí, stejně jako je to rozhodnutí prezidenta Trumpa, zastavit boje mezi USA a Íránem. Takže můj odhad je, ano, příměří je. Také si myslím, že bude opravdu těžké vyjednat úplné podmínky dohody. Očekávám tedy, že na konci dvou týdnů budou na vyjednávání vyhrazeny další dva týdny. A tak to půjde dál. Nemyslím si, že zde dojde k nějaké velké dohodě. Myslím, že bude jen příměří.
Moderátor: Jediná věc, která bude z amerického pohledu skutečně dosažena, je oslabení íránské vlády a armády.
Elliot Abrams: No, myslím, že íránská stanoviště balistických raket a zejména íránská jaderná zařízení, kromě letectva a námořnictva a určitých prostředků vnitřní represe, budou oslabena. Je to také jakýsi vedlejší produkt toho, že vztahy Íránu s jeho arabskými sousedy v Perském zálivu byly v podstatě zničeny íránskými útoky na civilní cíle v této oblasti. Jsou to tedy všechno skutečné úspěchy.
Moderátor: Ale vztahy států Perského zálivu s Amerikou jsou už také poškozené, že? Vztahy v Perském zálivu. Myslím tím, že v zemích Perského zálivu je nyní spousta lidí, kteří si kladou otázku, zda má smysl pokračovat ve vztazích se Spojenými státy tak, jak tomu bylo dosud. Víte, měli pocit, že budou chráněni, ale ve skutečnosti se stali terčem útoku. V těchto zemích byli zabiti lidé. Víte, takže i tento vztah je nyní v ohrožení.
Elliot Abrams: To si nemyslím. Myslím si, že jednak nemají žádnou alternativu. Myslím tím, že budou žádat o ochranu Čínu. Čína je ale vůbec nedokáže ochránit. Myslím, že pravděpodobně zůstanou blízko Spojených států a posílí svou protivzdušnou obranu a obranu proti dronům, což určitě mohou udělat, a zdvojnásobí nebo ztrojnásobí velikost ropovodů, které jim umožňují obejít Hormuzský průliv. To se mělo udělat už před 20 lety a předpokládám, že se to udělá teď.
Moderátor: Myslím tím, že obě strany si zjevně mohou připsat vítězství, protože pro Írán je pouhé přežití, přežití režimu, vítězstvím. Stále jsou u moci. IRGC má stále kontrolu. Stále je tu Chameneí, který je nejvyšším vůdcem. A tak, víte, vojenský úspěch, který si Spojené státy mohou připsat, neznamená, že skutečně vyhrály. Víte, takže řeči, které Hegseth používá o drtivém vítězství, jsou prostě nesmysl, že?
Elliot Abrams: Myslím, že spousta tvrzení administrativy je nesmysl. Tvrzení, že došlo ke změně režimu, je nesmysl. Ale myslím, že režim v Teheránu je velmi oslabený. Zmínil jste nejvyššího vůdce, ale, víte, už je to 30 dní. Nikdo ho neviděl ani o něm neslyšel. Pravděpodobně je v kómatu. Ve skutečnosti nemají nejvyššího vůdce. Nevíme, kdo v Teheránu tahá za nitky. Myslím, že v očích íránského lidu je to mnohem nelegitimnější režim, což musíme nutně zohlednit.
Moderátor: Elliote Abrahamsi, opravdu moc děkuji.
Dnes ráno Izrael zahájil sérii leteckých útoků na Libanon, jak jsme informovali, s 100 útoky během pouhých 10 minut. Libanonští představitelé uvedli, že bylo zabito více než 250 lidí a stovky dalších byly zraněny. Benjamin Netanjahu právě prohlásil, že bude pokračovat v útocích na Hizballáh, ale doma čelí intenzivní kritice ze strany svých politických oponentů poté, co se zdálo, že byl vynechán z mírových jednání. Írán pohrozil Izraeli odvetou a prohlásil, že USA si musí vybrat mezi příměřím a pokračováním války prostřednictvím Izraele. Harry Fawcett hlásí z Tel Avivu.
Reportér: Obyvatelé Bejrútu doufali, že se budou moci podílet na nové zlaté éře pro Blízký východ, kterou slíbil Donald Trump. Toto je však to, čemu dnes čelili. Trump pohrozil Íránu „živou helmicí“, místo toho však Izrael rozpoutal v Bejrútu a okolí operaci, kterou nazval „Věčná temnota“. Jedná se o dosud nejtěžší bombardování za více než měsíc obnovených bojů s Hizballáhem, během pouhých 10 minut bylo zasaženo 100 cílů po celém Libanonu.
„Je to zločin,“ říká tento představitel samosprávy. „Stát musí něco udělat. Je to tady obytná čtvrť. Nic tu není. Proč to musí být takhle zničeno?“
Není jasné, zda se jednalo o odmítnutí širšího příměří, nebo o maximalistický závěrečný úder předtím, než k němu dojde. Izrael uvedl, že šlo o rozsáhlý útok, protože Hizballáh se přesunul ze své pevnosti v jižním Bejrútu a smísil se s ostatními komunitami na jiných místech.
"IDF zaútočila na stovky teroristů Hizballáhu v překvapivém úderu na velitelství po celém Libanonu.Jedná se o největší soustředěný úder, který Hizballáh utrpěl od operace Page."
Evropské státy, včetně Británie, společně volaly po tom, aby příměří zahrnovalo i Libanon ještě před těmito posledními údery. Hizballáh udělal strategickou chybu, když zaútočil na Izrael a vtáhl Libanon do regionální krize. To, čeho jsme dnes svědky, ať už jde o údery, nebo okupaci jižního Libanonu, však nemůže být dlouhodobým řešením.
Brzy ráno byla nad Jeruzalémem zachycena íránská raketa, jen chvíli po oznámení příměří Donaldem Trumpem.
Trvalo ještě několik hodin, než přišla oficiální reakce izraelského premiéra, kterou lze nejlépe popsat jako neochotnou: "Izrael podporuje rozhodnutí prezidenta Trumpa pozastavit útoky proti Íránu na dva týdny. Izrael také podporuje snahu USA zajistit, aby Írán již nepředstavoval jadernou, raketovou a teroristickou hrozbu. Spojené státy sdělily Izraeli, že se zavázaly k dosažení těchto cílů. Dvoutýdenní příměří se nevztahuje na Libanon. Jaderný program stále představuje hrozbu. Program balistických raket nebyl zničen."
Reakce vůdce opozice byla zdrcující, že je to bezprecedentní politická katastrofa, kdy byl Izrael vyloučen z rozhodnutí zásadních pro jeho národní bezpečnost.
Na začátku jste řekl, že to byla spravedlivá válka. Pokud by to skončilo masivním útokem na civilní infrastrukturu, který sám Donald Trump označil za smrt civilizace, není tento výsledek lepší?
Izraelský analytik: Ti stateční mladí Íránci vyšli loni v lednu do ulic z ekonomických důvodů. Myslím si tedy, a říkám to už od října 2024, že jsme měli zasáhnout íránskou infrastrukturu, abychom zajistili, že tento režim nevydrží ekonomicky, a tudíž nevydrží vůbec.
Reportér: V Sidonu, ležícím na pobřeží jižně od Bejrútu, dnes ráno někteří z více než 1 000 000 vysídlených uvažovali o návratu do svých domovů na Izraelem okupovaném jihu, přičemž jak libanonská vláda, tak Hizballáh jim říkali, aby počkali. O několik hodin později přišly i do Sidonu masivní letecké údery. Křehké naděje na konec týdnů bombardování a na návrat domů nahradila slabší naděje, že tato obnovená temnota nebude věčná.
V poslední hodině jsme slyšeli Benjamina Netanjahua, který strávil velkou část této války tím, že odrážel tvrzení, že do ní nějakým způsobem vtáhl Donalda Trumpa a Spojené státy. Dnes se snažil vyvrátit tvrzení, o nichž informoval izraelský tisk, že byl tímto příměřím překvapen a že byl z této války vytažen dříve, než byl Izrael připraven. Nicméně připustil, že nedošlo k definitivnímu úspěchu, pokud jde o odvrácení íránské hrozby, jak by to možná formuloval, a uvedl, že Izrael má stále prst na spoušti a je připraven kdykoli se vrátit do války.
Pokud jde o Libanon, znovu řekl, že Libanon nebyl součástí dohody o příměří, tedy příměří pro Izrael v Libanonu. A to byl bod, který podpořil i Donald Trump v rozhovoru s americkým novinářem, když řekl, že se podle jeho slov jedná o "samostatnou potyčku".
Situace v Libanonu je však taková, že Íránci, jistě prostřednictvím svých médií, zdá se tvrdí, že je klíčová pro celé příměří, že na ní závisí plány na úplné znovuotevření Hormuzského průlivu, pokud jde o ně. Zdá se tedy, že pokračující boje tam by mohly potenciálně skutečně narušit celou strukturu této dohody. Mohly by ji ohrozit. A samozřejmě nikdo není v větším ohrožení než opět obyvatelé Libanonu, kteří jsou i dnes vystaveni mimořádně intenzivnímu ostřelování izraelskou municí.
Moderátor: To byl Harry Fawcett v Tel Avivu. Nyní se k nám připojuje novinářka a autorka Rania Abu Zaid z Bejrútu. Měl to být první den příměří. To řekl obyvatelům Libanonu pákistánský premiér, který toto příměří vyjednal. A přesto je to zatím nejkrvavější den. Jaký to má vliv na národní psychiku?
Rania Abu Zaid To vám nedokážu říct, Krishnane, včerejší noc byla hrozná. Izraelské drony létaly velmi nízko a velmi hlasitě nad Bejrútem a mnohem déle, než obvykle. A víte, tady v Libanonu jsme mnozí jen doufali, že se dohodne příměří, a přemýšleli, co nás čeká, až se probudíme. Probudíme se k Trumpovu slibu zničit íránskou civilizaci, nebo se probudíme do ticha a za zpěvu ptáků? Začalo to tak, zpěvem ptáků, ale brzy se to zvrtlo a bylo jasné, že Libanon není součástí dohody o příměří, podle Izraelců, i když Pákistánci trvali na tom, že to je písemně. Pákistánský zprostředkovatel řekl, že Libanon je součástí dohody, a Írán trval na komplexní dohodě, která by umlčela všechny fronty. Takže ráno došlo k útokům, ještě před těmi velmi rozsáhlými útoky odpoledne.
Moderátor: Kolik z Hizballáhu teď zbývá a jakou kapacitu mají k tomu, aby dál útočili na Izrael? Chci říct, na začátku vystřelili rakety na Izrael, a proto Izrael řekl, že zahájil tuto operaci v Libanonu. Ale jak efektivní mohou být?
Rania Abu Zaid: Pravdou je, že kdokoli, kdo vám řekne, že ví, co z Hizballáhu zbylo, lže, protože se jedná o tajnou organizaci. Je velmi těžké odhadnout počet jejích členů a velikost jejích zásob. Ale co víme na základě dopadu na místě, je to, že Izraelci, ještě před pár týdny, izraelský ministr obrany řekl, že chtějí obsadit části jižního Libanonu až k řece Litani. To je v nejhlubším bodě asi 30 kilometrů od izraelské hranice. Na jihu však narazili na zuřivý odpor Hizballáhu a od té doby museli své cíle zmírnit a podle zpráv izraelských médií prohlásili, že chtějí pouze, cituji, „udržet pár kilometrů uvnitř Libanonu“. Hizballáh tedy v této válce nasadil nové zbraně, které jsme při předchozích střetech s Izraelem neviděli, včetně jedné, která prolomila izraelskou protivzdušnou obranu a letěla asi 200 kilometrů v izraelském vzdušném prostoru, aby přistála poblíž pásma Gazy. Takže ano, stále má palebnou sílu, ale co se týče jejího rozsahu, to je velmi těžké říct.
Moderátor: Existuje reálně něco, co by libanonská vláda, armáda a všichni Libanonci mohli udělat, aby zastavili Hizballáh z pohledu Izraele?
Rania Abu Zaid: No, zaprvé, jak víte, Krishnane, Libanonci jsou v otázce Hizballáhu velmi rozdělení. Takže existují, a Hizballáh je libanonský. Existují tedy Libanonci, kteří podporují to, co Hizballáh dělá, a vidí v něm jedinou stranu, která může Izrael odradit od jeho expanzivních plánů v Libanonu. A existuje mnoho dalších Libanonců, kteří ho obviňují z toho, že vtáhl Libanon do této současné války, a vlastně i do té předchozí. Toto je druhá válka v rozmezí několika let tady v Libanonu. Musím však říci, že libanonská armáda není stranou této války ani té předchozí, protože je zásobována USA a vláda ji neoprávňuje k žádnému střetu s Izraelem kromě sebeobrany. Vládě tak zbývá pouze cesta diplomacie, která se během 15 měsíců, kdy mělo platit příměří mezi těmito dvěma válkami, ukázala jako neúspěšná.
Moderátor: Moc vám děkuji.
No, z Tel Avivu se ke mně připojil Gideon Levy, významný levicový autor, který píše pro izraelský deník Haaretz. Co si myslíte, že se teď děje? Myslím tím, že Netanjahu čelí útokům svých politických oponentů, kteří se mu posmívají za to, že prohlásil, že nebyl součástí této operace příměří. A tak útočí na Libanon tvrději než kdykoli během tohoto měsíce. Co se vlastně děje?
Gideon Levy: No, zaprvé je to, co se děje, velmi politováníhodné a zničující. Myslím, že Izrael se snaží zabít co nejvíce členů Hizballáhu za ten čas, který k tomu má. Zpočátku nám všem bylo řečeno, že příměří zahrnuje i Libanon, a pak to Američané a Izraelci popřeli, popřeli pákistánského mluvčího. Tomu nerozumím, protože pokud boje v Libanonu budou pokračovat, je ohrožena celá struktura celého příměří. A doufám, že to Američané co nejrychleji pochopí a ukončí to. Nemůžete usilovat o příměří a zároveň pokračovat ve střelbě na jednom či druhém místě.
Jak velký vliv má podle vás domácí politika a skutečnost, že se brzy mají konat volby?
Gideon Levy: Přímo bych to tak neřekl, i když, víte, politici tyto věci vždy berou v úvahu. Ale, víte, touha Izraele bojovat, zabíjet, vést války, zahájit další operace nepotřebuje volby, aby měla motivaci k tomu. I bez voleb je Izrael vždy dychtivý, kdykoli jen může, udeřit, zabíjet, ničit. A tady je příležitost to udělat v Libanonu. Jdeme na to.
A jak, myslím, samozřejmě jste proti a v Izraeli existuje opozice proti této válce, ale lídři hlavních politických stran se zdají být jednotní v tom, že souhlasí s Netanjahuem ohledně základního postoje k této válce. Jak jednotná je podle vás celá země za postojem izraelské vlády?
Gideon Levy: Víte, Krishnane, před pár týdny jsme měli nějaké průzkumy veřejného mínění s neuvěřitelným výsledkem, že 93 % izraelských židů tuto válku podporuje. To je číslo jako ze Severní Koreje. Žádná demokracie na světě v žádné otázce nezíská takovou většinu. Ale to je mentalita Izraele, zejména po 7. říjnu, že války jsou vždy populární, alespoň na začátku, a sjednocují všechny. Říkáte, že existuje opozice proti válce. Téměř ji nevidíte a téměř ji necítíte. Je velmi, velmi okrajová. A to je velmi politováníhodné, protože Izrael se znovu a znovu pouští do válek z vlastní vůle. Aby dosáhl čehokoli v těch zdech a opakoval stejnou chybu znovu a znovu, rok co rok? A kam to směřuje? Kam směřujeme?
A myslíte si, že Netanjahu přestane, pokud mu to Trump řekne, nebo?
Gideon Levy: Nemá jinou možnost? To ani není otázka. Otázkou je, jak vážný bude Donald Trump. Izrael není v pozici, aby řekl ne Donaldu Trumpovi. Benjamin Netanjahu není v pozici, aby řekl ne Donaldu Trumpovi. Vše závisí na Donaldu Trumpovi. Donald Trump se Izraele na Írán neptal a zastavil válku s Íránem, a Izrael ji samozřejmě okamžitě zastavil, protože Izrael nemá možnost pokračovat. Otázkou je, zda Donalda Trumpa vůbec zajímá Libanon a pokračování krveprolití a ničení tam, a mám obavy, že ho to možná až tak nezajímá, a v tom budu pokračovat.
Moderátorka: Zatímco lodě, které se snaží proplout Hormuzským průlivem, dostaly od Íránu zprávu, že není otevřený, státní média uvedla, že tato životně důležitá vodní cesta byla uzavřena v reakci na izraelské útoky v Libanonu. Uprostřed diplomatických snah o upevnění příměří je sir Keir Starmer v Perském zálivu, kde varoval, že je předtím, než se příměří stane trvalým, ještě spousta práce. Naše ekonomická redaktorka Helia Ebrahimi přináší reportáž.
Ekonomická reportérka: Obchodníci dnes ustoupili od propasti a spěchali vsadit na společnosti spojené s příměřím, což posunulo akcie nahoru a cenu ropy dolů, v jednu chvíli až na téměř 90 dolarů. V jádru krize však problém Hormuzského průlivu zůstává křehký a riskantní. Britský premiér byl v Saúdské Arábii, aby poděkoval vojákům, ale varoval, že je ještě hodně co dělat.
Starmer: Je to teprve začátek. Myslím, že je tu skutečný pocit úlevy. Bylo to cítit tady na základně v Saúdské Arábii, kde 39 dní jednali v rámci naší společné sebeobrany. A je naší povinností spolupracovat s ostatními zeměmi v regionu. Nejen na zastavení nepřátelských akcí, ale také na otevření Hormuzského průlivu.
Reportérka: Před válkou proplouvalo průlivem každý den asi 140 lodí, ale tento počet se snížil na nepatrný proud, převážně s íránskou ropou. Útoky způsobily, že 800 lodí uvízlo v Perském zálivu. Satelitní snímky dnes ukázaly určitý pohyb, ale ten se zastavil. Tyto supertankery přepravují ropu, naftu, letecké palivo, zemní plyn, hnojiva a petrochemikálie používané v léčivech, polovodičích nebo přístrojích pro magnetickou rezonanci. Některé jsou tak velké, že by se do nich vešla 4 fotbalová hřiště za sebou, a jejich náklad může dosáhnout téměř 300 milionů dolarů.
Analytik: "Hormuzský průliv zůstává fakticky uzavřený. Dnes proplulo dovnitř a ven jen velmi málo plavidel. Příměří je křehké, možná je „křehké“ dokonce příliš laskavé označení. Musíme vidět pohyb ropných tankerů dovnitř a ven, než budeme moci říci, že se ropný trh skutečně uklidnil."
A jak bude vypadat nová norma? Myslím tím, budeme očekávat, že Íránci budou od všech vybírat mýtné? Budou Saudové mýtné akceptovat?
Analytik: Upřímná odpověď zní: Nevíme, jak bude nová norma v Hormuzském průlivu vypadat. Írán si uvědomil, že má prostřednictvím Hormuzského průlivu vliv na globální ekonomiku. Ale to je lekce, kterou si uvědomily i všechny sousední země. Myslím, že uvidíme, jak Saúdové a Emiráťané zdvojnásobí své úsilí a vybudují více obchvatů. Takže tento vliv, který má Írán nad Hormuzským průlivem, možná právě dosáhl svého vrcholu. A za pět let si možná uvědomíme, že to vlastně odstartovalo řadu událostí, zejména výstavbu ropovodů, které snížily schopnost Íránu držet globální ekonomiku jako rukojmí. Hra tedy ještě neskončila.
Reportérka: Prozatím zůstává Hormuzský průliv strategickou zbraní íránského režimu. Je to teprve první den a izraelské útoky na Libanon znamenaly, že Írán již zastavil volný pohyb. Ačkoli se uvádí, že za každý tanker účtují mýtné ve výši 2 milionů dolarů, objevují se náznaky, že jsou požadovány i platby v kryptoměnách.
"Nemyslím si, že se vrátíme k situaci, v níž jsme byli před válkou, a to z několika důvodů. Nejdůležitějším z nich je, že víme, že asi pětina produkce zemního plynu v Kataru, který je jedním z největších světových producentů zemního plynu, byla vyřazena z provozu. Podle katarských úřadů to potrvá tři až pět let."
Reportérka: Neil Shearing říká, že pokud mír vydrží, mohlo by to znamenat, že Bank of England odolá zvýšení úrokových sazeb.
"Myslím, že před konfliktem byla velká šance, že dojde ke snížení úrokových sazeb. Byla by to dobrá zpráva pro držitele hypoték a dlužníky a obecně pro ekonomiku. To se tedy nestane."
A pro britskou ministryni financí?
"A pro ministryni financí, protože to snižuje náklady vlády na půjčky. Získá tak trochu větší manévrovací prostor v rámci fiskálních pravidel. Je to tedy dobrá zpráva jen v tom smyslu, že to mohlo být mnohem horší. Stále dovážíme obrovské množství energie. Její cena vzrostla, takže jsme na tom všichni hůře. A jedním z důsledků je podle mě to, že to nejlepší, v co můžeme v příštích několika čtvrtletích od ekonomiky doufat, je prostá stagnace."
Reportérka: I kdyby válka skutečně skončila, energetická bezpečnost se už nikdy nevrátí do původního stavu. Změna kontroly způsobí vlnu změn v tom, jak země nakupují ropu a od koho ji nakupují. MMF varuje, že nejvyšší cenu zaplatí ti nejzranitelnější na světě.
422
Diskuse