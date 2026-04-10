Pokud jde o výdaje na vědecký rozvoj, Rusko zaostává za Egyptem

10. 4. 2026

Domácí výdaje na výzkum a vývoj v Rusku činí 0,97 % HDP, což je pod úrovní Malajsie (1,01 % HDP), Egypta (1,03 % HDP) a Litvy (1,05 % HDP). Taková data v ročence "Indikátory vědy-2026" poskytuje Institut pro statistické studie a ekonomii poznání Vyšší školy ekonomické Národní výzkumné univerzity.

Rusko je více než šestinásobně pozadu za Izraelem, který je podle statistik na prvním místě ve světě v oblasti financování rozvoje a výzkumu (6,35 % HDP), pětkrát za Jižní Koreou (4,96 % HDP), čtyřikrát za Tchaj-wanem (3,97 % HDP) a 3–3,5krát za Švédskem, Spojenými státy, Japonskem, Belgií, Rakouskem, Švýcarskem, Německem, Finskem a Dánskem.

V peněžním vyjádření činí výzkumné výdaje v ekonomice 1,944 bilionu rublů (podle údajů za rok 2024), odhaduje HSE. Z této částky je přibližně 36 % – 716 miliard rublů – vyčleněno federálním rozpočtem.

Vládní výdaje na občanskou vědu činí 0,36 % HDP, což je nejnižší úroveň za posledních nejméně 15 let. Pro srovnání: v roce 2010 federální pokladna vynaložila 0,51 % HDP na vědecký výzkum, do roku 2013 dosáhla tato částka 0,58 % HDP. V předválečném roce 2021 klesly vědecké rozpočtové alokace na 0,47 % HDP a po invazi na Ukrajinu se toto číslo propadlo o čtvrtinu.

Výsledkem je, že k roku 2025 se žádná z předních ruských univerzit nenachází v první stovce světového žebříčku podle výzkumu, který sestavuje Leidenská univerzita (Nizozemsko). Nejlepšího výsledku – 227. místo – dosáhla Lomonosovova Moskevská státní univerzita, která oproti roku 2021 ztratila 29 pozic.

Celkový počet publikací ruských vědců v časopisech indexovaných systémem Scopus od roku 2017 klesl na minimum. V roce 2024 předložili 100,9 tisíce článků, recenzí a zpráv – o 9 tisíc (8 %) méně než o rok dříve a o 31 tisíc (24 %) méně než v předválečném roce 2021.

Podíl Ruské federace na globálních publikacích se za 4 roky téměř snížil na polovinu – z 7,81 % na 4,01 % ve fyzikálních vědách, z 4,86 % na 2,01 % v matematice, z 4 % na 2,9 %, z 3,42 % na 1,49 % v elektronice, elektronice a IT, vypočítali odborníci HSE.

Počet vynálezů vytvořených v Rusku po začátku války klesl o 25 % a vrátil se na nejnižší úroveň od počátku století. V roce 2024 bylo v Ruské federaci vydáno 21 608 patentů – o 1,8 tisíce méně než o rok dříve a o 7,1 tisíce méně než v předválečném roce 2020.

Co se týče počtu publikací v matematice a fyzice, v nichž ruští vědci tradičně zaujímali vedoucí pozice, Ruská federace se vrátila na 7. a 8. místo. Podíl Ruské federace na globálních publikacích se za 4 roky téměř snížil na polovinu – z 7,81 % na 4,01 % ve fyzikálních vědách a z 4,86 % na 2,01 % v matematických vědách.

Nemluvíme o náhlém kolapsu po začátku války, ale o dlouhodobém trendu – ruská věda ztrácí personál od roku 2015 a ještě před invazí na Ukrajinu bylo ruské vysokoškolské vzdělávání zaměřeno na globální trh.

Zdroj v ruštině: ZDE

