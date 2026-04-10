Každý desátý Rus má za to, že Slunce obíhá kolem Země
10. 4. 2026Mnoho Rusů stále sdílí mylné představy ze středověku, podle průzkumu Vyšší ekonomické školy, jehož výsledky byly zveřejněny ve statistické ročence "Ukazatele vědy".
Rusko je více než šestinásobně pozadu za Izraelem, který je podle statistik na prvním místě ve světě v oblasti financování rozvoje a výzkumu (6,35 % HDP), pětkrát za Jižní Koreou (4,96 % HDP), čtyřikrát za Tchaj-wanem (3,97 % HDP) a 3–3,5krát za Švédskem, Spojenými státy, Japonskem, Belgií, Rakouskem, Švýcarskem, Německem, Finskem a Dánskem.
V peněžním vyjádření činí výzkumné výdaje v ekonomice 1,944 bilionu rublů (podle údajů za rok 2024), odhaduje HSE. Z této částky je přibližně 36 % – 716 miliard rublů – vyčleněno federálním rozpočtem.
Vládní výdaje na občanskou vědu činí 0,36 % HDP, což je nejnižší úroveň za posledních nejméně 15 let. Pro srovnání: v roce 2010 federální pokladna vynaložila 0,51 % HDP na vědecký výzkum, do roku 2013 dosáhla tato částka 0,58 % HDP. V předválečném roce 2021 klesly vědecké rozpočtové alokace na 0,47 % HDP a po invazi na Ukrajinu se toto číslo propadlo o čtvrtinu.
Výsledkem je, že k roku 2025 se žádná z předních ruských univerzit nenachází v první stovce světového žebříčku podle výzkumu, který sestavuje Leidenská univerzita (Nizozemsko). Nejlepšího výsledku – 227. místo – dosáhla Lomonosovova Moskevská státní univerzita, která oproti roku 2021 ztratila 29 pozic.
Celkový počet publikací ruských vědců v časopisech indexovaných systémem Scopus od roku 2017 klesl na minimum. V roce 2024 předložili 100,9 tisíce článků, recenzí a zpráv – o 9 tisíc (8 %) méně než o rok dříve a o 31 tisíc (24 %) méně než v předválečném roce 2021.
Podíl Ruské federace na globálních publikacích se za 4 roky téměř snížil na polovinu – z 7,81 % na 4,01 % ve fyzikálních vědách, z 4,86 % na 2,01 % v matematice, z 4 % na 2,9 %, z 3,42 % na 1,49 % v elektronice, elektronice a IT, vypočítali odborníci HSE.
Počet vynálezů vytvořených v Rusku po začátku války klesl o 25 % a vrátil se na nejnižší úroveň od počátku století. V roce 2024 bylo v Ruské federaci vydáno 21 608 patentů – o 1,8 tisíce méně než o rok dříve a o 7,1 tisíce méně než v předválečném roce 2020.
Co se týče počtu publikací v matematice a fyzice, v nichž ruští vědci tradičně zaujímali vedoucí pozice, Ruská federace se vrátila na 7. a 8. místo.
Nemluvíme o náhlém kolapsu po začátku války, ale o dlouhodobém trendu – ruská věda ztrácí personál od roku 2015 a ještě před invazí na Ukrajinu bylo ruské vysokoškolské vzdělávání zaměřeno na globální trh.
