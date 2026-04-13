Subjekt, vlna a plamen: úvaha o individuálnosti prožívání
13. 4. 2026 / Petr Vařeka
Základní rámec, v němž běžně chápeme sebe i svět, je polarita subjekt–objekt. Na jedné straně stojí „já", které vnímá, myslí a prožívá; na straně druhé „svět", který je vnímán. Toto rozdělení se zdá samozřejmé, téměř nevyhnutelné. Přesto není dané samo sebou – vzniká postupně jako způsob organizace zkušenosti.
Dítě zpočátku nežije v jasně odděleném světě subjektu a objektu. Prožívání je spíše kontinuální pole bez ostrých hranic. Teprve s vývojem se ustavuje tělesné a mentální centrum, kolem něhož se zkušenost organizuje. Vzniká „já" jako referenční bod a s ním i „to ostatní". Tento krok je funkční: umožňuje orientaci, jednání i přežití. Zároveň však zakládá napětí, které se později stává zdrojem problémů.
Jedním z důsledků této polarizace je pocit individuálnosti prožívání. Emoce, myšlenky i vjemy se jeví jako „moje". Smutek není jen smutek – je to „můj smutek". Strach není jen pohybem těla a mysli – je to „můj strach". Tato individualizace má své opodstatnění: prožívání je vázané na konkrétní tělo, paměť a nervový systém. Je tedy nevyhnutelně lokální.
Zároveň však tato lokalita vytváří iluzi pevného nositele – subjektu, který tyto stavy vlastní. Jakmile se objeví nepříjemná emoce, vzniká přirozený impuls: uniknout. „Nechci tohle prožívat." Tento pohyb je však paradoxní. Aby bylo možné chtít uniknout, musí se znovu ustavit „někdo", kdo utíká. Snaha opustit schéma subjekt–objekt ho tak ve skutečnosti posiluje.
Tento mechanismus lze přiblížit pomocí obrazu plamene svíčky. Plamen se jeví jako konkrétní, individuální – „tento plamen". Přesto nemá pevnou podstatu. Je to proces hoření, neustálá výměna látek a energie. Pokud se podíváme blíže, nenajdeme nic, co by bylo jeho neměnným jádrem. A přesto plamen existuje, je zřetelný a lokalizovaný.
Podobně lze chápat i subjektivitu. To, co nazýváme „já", je spíše vír procesů než pevná entita. V buddhistické terminologii jde o souhru tzv. skandh – tělesnosti, vnímání, pocitů, mentálních formací a vědomí. Tyto složky se neustále proměňují, vznikají a zanikají. Jejich souhra vytváří dojem jednotného centra.
Stejně jako vír ve vodě: má tvar, polohu i dynamiku, ale nemá vlastní podstatu oddělenou od proudění, které ho vytváří. Vír je vždy lokální – nelze ho oddělit od konkrétního místa a podmínek. Přesto není samostatnou věcí.
Z toho plyne důležitý závěr. Individuálnost prožívání je reálná v tom smyslu, že je vždy lokalizovaná – vázaná na konkrétní tělo a konkrétní podmínky. Není však nutně spojena s existencí pevného, nezávislého subjektu. „Já" může být chápáno jako funkční uzel, nikoli jako substance.
Napětí a utrpení pak nevznikají z proměnlivosti samotné, ale ze snahy tuto proměnlivost zastavit nebo ovládnout. Snaha uniknout subjektivitě paradoxně subjekt znovu a znovu vytváří. Oproti tomu prosté pozorování – například uvědomění, že emoce přicházejí ve vlnách a zase odcházejí – může tento mechanismus oslabit.
Nejde o popření prožívání, ale o změnu vztahu k němu. Vlna smutku zůstává vlnou smutku, ale nemusí se k ní nutně přidat další vrstva: „já, který trpí a chce uniknout". V tomto smyslu není cílem odstranit subjekt, ale pochopit jeho povahu.
Subjekt pak není pevný bod stojící proti světu, ale proces, který se v určitých podmínkách ustavuje – podobně jako plamen nebo vír. Je skutečný jako dění, nikoli jako věc. A právě v tomto rozlišení se otevírá možnost určitého klidu: ne jako výsledek úniku, ale jako důsledek porozumění.
