Co nevysílá Česká televize. Proč ne?
11. 4. 2026
čas čtení 2 minuty
Ukázka z normálního vysílání mainstreamové západní stanice. Sky News je britská komerční televizní stanice, poté, co ji dlouhá léta vlastnil australský pravicový magnát Rupert Murdoch, ji nyní vlastní americký mediální konglomerát Comcast. - Jak je možné, že takto vysílá komerční Američany vlastněná televizní stanice, a nikoliv takzvaně veřejoprávní televize v České republice?
Na Sky News zazněla naprostá bomba. Známá novinářka zcela zahnala izraelského velvyslance do kouta a odhalila, jak Izrael bez jakéhokoli varování provedl během deseti minut stovky útoků. Výslovně obvinila sionistický režim z flagrantních válečných zločinů a zabíjení nevinných dětí.
Absolute bombshell on Sky News. A prominent journalist completely corners the Israeli Ambassador, exposing how Israel launched a hundred strikes in ten minutes with zero warning. She explicitly accuses the Zionist regime of blatant war crimes and slaughtering innocent children. pic.twitter.com/U6BR2Cc9GJ— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 10, 2026
Český překlad tohoto rozhovoru:
Reportérka: Dobře, fajn, pojďme k věci. Chci jen říct, že tvrdíte, že vaším cílem je Hizballáh, ale byly zasaženy hustě osídlené civilní oblasti, kde byli zabiti starší lidé, malé děti, matky, lékaři, básníci. Jak říkám, šlo o hustě osídlené oblasti, civilní oblasti, s lidmi, kteří neměli k Hizballáhu žádný vztah.
Izraelský velvyslanec u OSN: Za prvé, litujeme ztráty na životech jakýchkoli civilistů, tečka. Děláme vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali civilní oběti. Před útokem obyvatelstvo varujeme. Dáváme jim vědět předem. Většina vesnic v jižním Libanonu, hlavně šíitské vesnice, jsou teď prázdné, protože jsme jim dali řádné varování a oni se přesunuli na sever. Takže v tom budeme pokračovat. Ale zároveň, víte, jakmile uvidíte Hizballáh vedle svého domu...
Reportérka: Žádné varování. Žádná varování nebyla. To zaskočilo tuto zemi, to zaskočilo tuto zemi, když spustíte... víte, 100 útoků v rozmezí 10 minut. A mnoho civilistů říká, že nedostali žádné upozornění. A proto vidíme počet obětí takový, jaký v současné době je. A vy – tím, že útočíte na tyto civilní oblasti, porušujete mezinárodní právo, porušujete humanitární právo. A jak jste slyšeli od tamějšího ministra, oni – libanonští ministři obviňují Izrael z páchání válečných zločinů v této zemi.
385
Diskuse