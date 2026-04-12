Krize na Blízkém východě: USA a Írán se po maratónských mírových jednáních v Pákistánu nedohodly
12. 4. 2026
Celé rodiny jsou vyvražďovány.
Přicházejí zprávy o mnoha zabitých nevinných lidech.
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) April 12, 2026
Israel is carpet bombing Qana in South Lebanon in the middle of the night, targeting civilian homes while families are asleep inside.
Entire households are being wiped out.
There are reports of many innocents killed.
This is a massacre. pic.twitter.com/NnYa9WLRXl
Zpravodajská agentura Fars, která je blízká íránským bezpečnostním složkám, uvádí, že při izraelských útocích na Libanon bylo od nedělního rána zabito 21 lidí a dalších 13 bylo zraněno.
Útoky byly hlášeny v celém jižním Libanonu, mimo jiné ve městech Kána a Maarúb.
Při izraelském útoku na město Maaroub v jižním Libanonu bylo podle národní tiskové agentury této země zabito šest lidí.
Izraelská armáda v rámci své invaze do jižního Libanonu zničila celé vesnice, přičemž letecké údery zabily mnoho civilistů a poškodily civilní infrastrukturu, a to navzdory tvrzení IDF, že se zaměřují pouze na infrastrukturu Hizballáhu.
Obnovený izraelský útok na Libanon byl zahájen 2. března, když Hizballáh, libanonská militantní skupina podporovaná Íránem, zahájila raketový útok na Izrael poté, co americko-izraelské letecké údery zabily bývalého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího.
USA mají příští týden hostit jednání mezi Izraelem a Libanonem. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že dal „souhlas“ k jednání za dvou podmínek: Hizballáh musí odevzdat své zbraně a musí být uzavřena „skutečná mírová dohoda, která vydrží po generace“.
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) April 12, 2026
Israel is carpet bombing Qana in South Lebanon in the middle of the night, targeting civilian homes while families are asleep inside.
Entire households are being wiped out.
There are reports of many innocents killed.
This is a massacre. pic.twitter.com/NnYa9WLRXl
Delegace USA a Íránu se po 21 hodinách jednání nedohodly, obě strany obviňují druhou stranu z nepřiměřených požadavků
Saúdská Arábie sděluje, že východozápadní ropovod a energetická zařízení obnovily „provozní kapacitu“ po útocích
IDF tvrdí, že zasáhla raketomet v Libanonu, který byl „připraven k odpálení“ směrem na Izrael
Trump navštívil zápas UFC, zatímco mírová jednání na Blízkém východě uvízla na mrtvém bodě
Pákistánský ministr zahraničí říká, že je „nezbytné“ dodržovat příměří
Pákistánský ministr zahraničí Ishaq Dar v neděli trval na tom, že Washington a Teherán musí dodržet dohodu o příměří, poté co maratónské rozhovory mezi oběma stranami o ukončení války na Blízkém východě skončily bez dohody.
„Je nezbytné, aby strany nadále dodržovaly svůj závazek k příměří,“ řekl.
Pákistán sehrál a bude i nadále hrát svou roli při usnadňování spolupráce a dialogu mezi Islámskou republikou Írán a Spojenými státy americkými v nadcházejících dnech.
Saúdská Arábie sděluje, že ropovod z východu na západ a energetická zařízení obnovila „provozní kapacitu“ po útocích
Saúdské ministerstvo energetiky v neděli oznámilo, že jeho klíčový ropovod z východu na západ a další zařízení byla obnovena po útocích Íránu na infrastrukturu v Perském zálivu, informuje agentura AFP.
„Energetická zařízení a ropovod vedoucí z východu na západ, které byly poškozeny útoky, se zotavily a znovu získaly svou provozní kapacitu, čímž se zvýšila spolehlivost dodávek,“ uvedla oficiální Saúdská tisková agentura s odvoláním na prohlášení ministerstva energetiky.
Doplnila, že útoky vedly ke „ztrátě čerpací kapacity ropovodu vedoucího z východu na západ v objemu přibližně 700 000 barelů denně“ a že probíhají práce na obnovení plné produkční kapacity na ropném poli Khurais v království.
Teherán tvrdí, že nikdo neočekával dosažení dohody s USA během jediného jednání: íránská státní televize
Íránské ministerstvo zahraničí bagatelizovalo nedělní zastavení jednání.
„Přirozeně jsme od začátku neměli očekávat, že se podaří dosáhnout dohody během jediného zasedání. Nikdo takové očekávání neměl,“ uvedl mluvčí ministerstva Esmaeil Baqaei podle státní televize IRIB.
Řekl, že Teherán je „přesvědčen, že kontakty mezi námi a Pákistánem, stejně jako s našimi dalšími přáteli v regionu, budou pokračovat“.
JD Vance a americká delegace opouštějí Pákistán poté, co se jim nepodařilo dosáhnout dohody s Íránem
„Všechno je pryč“
Izrael v rámci své invaze do jižního Libanonu ničí celé vesnice
Organizace na ochranu lidských práv se obávají, že se znovu používá taktika „domicidu“, která byla vyzkoušena v Gaze, kde jsou celé oblasti učiněny neobyvatelnými.
Izraelská armáda uvedla, že se těmito demolicemi zaměřuje na infrastrukturu Hizballáhu, jako jsou tunely a vojenská zařízení, která podle ní ozbrojená skupina ukryla v civilních domech.
Příspěvek obsahoval záběry útoku, které podle IDF pocházejí z útoku, což však Guardian nebyl schopen okamžitě ověřit.
Podle dřívější aktualizace libanonského ministerstva zdravotnictví zvýšily nedávné izraelské útoky počet obětí v Libanonu na více než 2 000, přičemž nejméně 6 300 lidí bylo zraněno.
Trump navštívil zápas UFC, zatímco mírová jednání na Blízkém východě uvízla na mrtvém bodě
Zatímco americká jednání s Íránem uvízla na mrtvém bodě, americký prezident navštívil zápas UFC, informovala agentura Associated Press.
Donald Trump vstoupil do miamského areálu po boku prezidenta UFC Dany Whitea a několika členů Trumpovy rodiny krátce po 21:00 místního času. Zatímco z reproduktorů zněla píseň Kid Rocka, Trump došel ke svému místu, kde na něj čekal ministr zahraničí Marco Rubio. Nedaleko stál také Sergio Gor, americký velvyslanec v Indii.
Vance oznámil o necelou půlhodinu později, kolem 6:30 ráno v Islámábádu, že americký a íránský vyjednávací tým nedosáhly mírové dohody.
Korespondentka NYT v Bílém domě Katie Rogers, která prostřednictvím svého kolegy Tylera Pagera na palubě Air Force Two poznamenala, že úředníci se obracejí na Trumpa s žádostí o „další komentář k tomu, co bude dál s válkou USA s Íránem“, uvedla, že Trump zůstal v aréně v Miami nejméně do 23:28 místního času.
Trump sdílí článek poukazující na možnost námořní blokády
Americký prezident Donald Trump se dosud oficiálně nevyjádřil k ztroskotání mírových jednání s Íránem v Islámábádu. Právě však v příspěvku na své platformě Truth Social sdílel odkaz na článek s názvem „Trumfová karta, kterou má prezident v ruce, pokud se Írán nepodvolí: námořní blokáda“.
Článek – jehož autorem je kontroverzní americký novinář John Solomon a který byl publikován na Solomonově konzervativním webu Just the News – cituje odborníky, kteří naznačují, že Trump „by mohl jednoduše zablokovat íránskou kontrolu nad Hormuzským průlivem“.
Australská ministryně zahraničních věcí, Penny Wongová, říká, že je „zklamáním“, že mírová jednání mezi USA a Íránem selhala, ale vyzvala strany, aby se co nejdříve vrátily k vyjednávání.
Je zklamáním, že jednání v Islámábádu mezi Spojenými státy a Íránem skončila bez dohody.
Prioritou nyní musí být zachování příměří a návrat k vyjednávání.
I nadále si přejeme rychlé vyřešení tohoto konfliktu.
Jakékoli eskalace konfliktu by znamenaly ještě větší lidské ztráty a měly by další dopad na globální ekonomiku.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí se vyjádřil k jednání v Islámábádu s tím, že se odehrávala v atmosféře nedůvěry a že bylo nereálné věřit, že by se dohoda mohla dosáhnout během jediného zasedání, uvádí agentura Reuters.
Kontakt a konzultace mezi Íránem, Pákistánem a dalšími spojenci v regionu budou pokračovat i nadále, uvedl mluvčí.
Pákistánský ministr zahraničí říká, že je „nezbytné“ dodržovat příměří
Pákistánský ministr zahraničí Ishaq Dar v neděli trval na tom, že Washington a Teherán musí dodržet dohodu o příměří, poté co maratónská jednání mezi oběma stranami o ukončení války na Blízkém východě skončila bez dohody.
„Je nezbytné, aby strany i nadále dodržovaly svůj závazek k příměří,“ řekl.
Pákistán sehrál a bude i nadále hrát svou roli při usnadňování spolupráce a dialogu mezi Íránskou islámskou republikou a Spojenými státy americkými v nadcházejících dnech.
Papež Lev XIV. v sobotu sám vstoupil na mezinárodní politickou scénu, když při večerních modlitbách v bazilice sv. Petra ve Vatikánu prohlásil „dost války“ a odsoudil „iluzi všemohoucnosti“, která vede vůdce ke globálním konfliktům.
Papež říká „dost válek“ a odsuzuje „iluzi všemohoucnosti“ na modlitbě za mír
Kardinál Robert McElroy, arcibiskup Washingtonu a blízký spojenec papeže Lva XIV., vyzval katolíky, aby podnikli občanské kroky proti „nemorální“ válce proti Íránu.
Reportér Christopher Hale, jehož Substack zaznamenává interakce Trumpovy administrativy s papežstvím, sdílel video z arcibiskupova projevu, ve kterém McElroy vyzval své věřící, aby „ne zůstávali pouze u modlitby“.
Jako občané a věřící v této demokracii, kterou si tak hluboce vážíme, musíme prosazovat mír u našich zástupců a vůdců.
Nestačí říci, že jsme se modlili. Musíme také jednat. Je totiž velmi pravděpodobné, že jednání selžou kvůli neústupnosti obou stran a prezident se rozhodne znovu vstoupit do této nemorální války.
V tomto kritickém okamžiku, jako učedníci Ježíše Krista povoláni k tomu, abychom byli tvůrci míru ve světě, musíme hlasitě a jednohlasně odpovědět: ‚Ne. Ne naším jménem. Ne v tuto chvíli. Ne s naší zemí.‘
Co je na tom obzvláště zajímavé, jak poukazuje jeden můj kolega, je to, že JD Vance, který před necelými dvěma hodinami vedl odchod USA z mírových rozhovorů s Íránem, konvertoval ke katolicismu v roce 2019.
Íránská polooficiální agentura Tasnim cituje „informovaný zdroj“, který uvádí, že Írán s vyjednáváním nespěchá, píše Reuters – a že dokud USA nesouhlasí s „rozumnou dohodou“, nedojde ke změně situace v Hormuzském průlivu.
Po maratónském 21hodinovém prvním dni jednání americký viceprezident JD Vance v neděli oznámil, že jeho vyjednávací tým opouští Pákistán, aniž by dosáhl dohody.
Vance uvedl, že Írán se rozhodl nepřijmout americké podmínky, včetně závazku nevyvíjet jaderné zbraně.
Íránská státní média mezitím uvedla, že jednání zkrachovala kvůli „nepřiměřeným požadavkům“ USA.
- Vysoce důležité jednání mezi USA a Íránem se v neděli zřejmě zhroutilo, a to navzdory historickým osobním setkáním, která představovala nejvyšší úroveň přímého kontaktu mezi Washingtonem a Teheránem za poslední desetiletí. Cílem jednání v Pákistánu bylo zajistit mírovou dohodu, která by ukončila několik týdnů trvající válku. Hlavní americkou delegaci vedl Vance, který nyní Pákistán opustil.
- Íránské ministerstvo zahraničí již dříve varovalo, že úspěch víkendových jednání závisí na tom, zda se Washington vyvaruje „nadměrných požadavků“ a „nezákonných žádostí“. Mezi projednávanými tématy byly strategický Hormuzský průliv, jaderný program, válečné reparace a sankce.
- Hormuzský průliv zůstává jedním z hlavních bodů „vážných neshod“, informovala v sobotu íránská polooficiální agentura Tasnim.
- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu prohlásil, že Izrael zůstává odhodlán pokračovat v boji proti Íránu. „Izrael pod mým vedením bude i nadále bojovat proti íránskému teroristickému režimu a jeho zástupcům,“ napsal Netanjahu na sociálních sítích. Izrael se jednání mezi USA a Íránem neúčastnil.
- Donald Trump novinářům před Bílým domem řekl, že pro něj „neznamená žádný rozdíl“, zda bude s Íránem uzavřena dohoda. „Ať se stane cokoli, my vyhrajeme,“ řekl Trump. „Zda uzavřeme dohodu, nebo ne, pro mě nemá žádný význam.“
- Poslední izraelské útoky na Libanon zvýšily počet obětí na více než 2 000 a více než 6 300 zraněných, uvádí ministerstvo zdravotnictví. Dříve íránští vyjednavači na předběžném setkání s pákistánskými zprostředkovateli požadovali jako součást mírové dohody příměří v Libanonu, reparace a závazek k odblokování zmrazených aktiv.
- Americká armáda v sobotním odpoledním prohlášení uvedla, že „začala připravovat podmínky pro odminování Hormuzského průlivu“, přičemž uvedla, že průlivem propluly dva torpédoborce námořnictva. Mluvčí íránského společného vojenského velení později popřel tvrzení americké armády, že torpédoborce námořnictva touto vodní cestou propluly.
