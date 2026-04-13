Koho Česká televize prosazuje. Proč?

13. 4. 2026

Dan Přibáň:


Tomáš Pojar, bývalý poradce premiéra Fialy, který nyní působí v republikánském think tanku Hudson Institute s úkolem prosazovat zájmy USA ve střední a východní Evropě, dává rozhovor k válce, při níž republikánský prezident páchá v Íránu válečné zločiny.

Pojarovo angažmá ve službách think tanku není v popiscích zmiňováno a Pojar je titulován jako diplomat a bezpečnostní analytik.

Pojar má kromě vazeb na ODS a republikány také silné napojení na zbrojaře a oligarchu Strnada, který se stal během funkčního období vlády, v níž Pojar působil, nejbohatším Čechem.

