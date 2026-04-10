Majitelé lodí váhají obnovit provoz v Hormuzském průlivu
10. 4. 2026
Většina však varuje, že musí situaci lépe pochopit, aby mohli obnovit přepravu. Írán uvedl, že souhlasil s tím, že zajistí bezpečný průjezd lodí do dvou týdnů v rámci "technických omezení" a s podmíněnou koordinací s jeho ozbrojenými silami. Současně Trump oznámil "PLNÉ, OKAMŽITÉ A BEZPEČNÉ OTEVŘENÍ" Hormuzského průlivu. V samostatném příspěvku Trump napsal, že USA "pomohou s nárůstem dopravy" a "budou v blízkosti".
Podle Kplera je v Perském zálivu v současnosti 426 tankerů se surovou ropou, různými ropnými produkty a palivy, 34 plavidel pro přepravu zkapalněné ropy a 19 zkapalněného zemního plynu, stejně jako 238 nákladních lodí a několik kontejnerových lodí.
I v tom nejlepším případě bude plné obnovení dopravy podle odborníků nějakou dobu trvat. Je to nemožné zvládnout za 24 hodin, řekla Jennifer Parker, hostující profesorka na Institutu obrany a bezpečnosti Západní Austrálie:
"Majitelé tankerů, pojišťovny a posádky by měli mít jistotu, že riziko bylo skutečně sníženo a ne jen dočasně pozastaveno."
Nyní obchodníci a majitelé lodí budou sledovat, které lodě začnou plout, přičemž zvláštní pozornost věnují těm, které jsou spojeny se zeměmi, které Írán nepovažuje za přátelské.
Před válkou na Blízkém východě proplulo Hormuzským průlivem v obou směrech denně asi 135 lodí.
