Šokující zpráva odhaluje, že Trump prosil Írán, aby se připojil k příměří

10. 4. 2026

To odporuje všemu, co prezident o válce řekl, upozorňuje Malcolm Ferguson.

Nedávné zprávy Financial Times ukazují, že to byl prezident Trump, nikoli íránská vláda, kdo prosil o příměří.

FT uvádí, že Trumpova administrativa už týdny soukromě prosazuje příměří, aby zmírnila ekonomické napětí způsobené íránskou kontrolou Hormuzského průlivu a spoléhá na Pákistán jako zprostředkovatele. Náčelník pákistánské armády Asim Munir komunikoval s íránskými představiteli, zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, viceprezidentem JD Vancem a samotným Trumpem, a to i poté, co prezident v úterý pohrozil vyhlazením íránské civilizace.

Podle pěti lidí obeznámených s diplomatickým tajným kanálem Trump žádal o příměří už od 21. března, kdy poprvé pohrozil bombardováním íránských elektráren.

To je v rozporu prakticky se vším, co Trumpova administrativa o Íránu tvrdila – že Trumpovy neustálé bombové útoky a hrozby vyhlazením způsobily, že zraněný, demoralizovaný íránský režim kulhal k jednacímu stolu, zoufale toužící po dohodě s USA.

"Oni žadoní o dohodu, ne já. Prosí o dohodu," řekl Trump před méně než dvěma týdny. "A kdokoli, kdo viděl, co se tam děje, by pochopil, proč chtějí uzavřít dohodu... Prosí o dohodu."

Mírová jednání mezi USA a Íránem se očekávají v pátek v Islámábádu, ačkoli předseda íránského parlamentu tvrdí, že USA a Izrael již porušily parametry křehkého příměří.

Zdroj v angličtině: ZDE

