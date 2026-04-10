Šokující zpráva odhaluje, že Trump prosil Írán, aby se připojil k příměří
10. 4. 2026
Nedávné zprávy Financial Times ukazují, že to byl prezident Trump, nikoli íránská vláda, kdo prosil o příměří.
FT uvádí, že Trumpova administrativa už týdny soukromě prosazuje příměří, aby zmírnila ekonomické napětí způsobené íránskou kontrolou Hormuzského průlivu a spoléhá na Pákistán jako zprostředkovatele. Náčelník pákistánské armády Asim Munir komunikoval s íránskými představiteli, zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, viceprezidentem JD Vancem a samotným Trumpem, a to i poté, co prezident v úterý pohrozil vyhlazením íránské civilizace.
Podle pěti lidí obeznámených s diplomatickým tajným kanálem Trump žádal o příměří už od 21. března, kdy poprvé pohrozil bombardováním íránských elektráren.
To je v rozporu prakticky se vším, co Trumpova administrativa o Íránu tvrdila – že Trumpovy neustálé bombové útoky a hrozby vyhlazením způsobily, že zraněný, demoralizovaný íránský režim kulhal k jednacímu stolu, zoufale toužící po dohodě s USA.
"Oni žadoní o dohodu, ne já. Prosí o dohodu," řekl Trump před méně než dvěma týdny. "A kdokoli, kdo viděl, co se tam děje, by pochopil, proč chtějí uzavřít dohodu... Prosí o dohodu."
Mírová jednání mezi USA a Íránem se očekávají v pátek v Islámábádu, ačkoli předseda íránského parlamentu tvrdí, že USA a Izrael již porušily parametry křehkého příměří.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse