Melania v křečovité defenzivě
13. 4. 2026 / Fabiano Golgo
Melania Trumpová se v Bílém domě postavila k pultíku, nasadila svůj nejlepší „ocelový pohled" a světu oznámila, že s Jeffrey Epsteinem nemá nic společného. Prý jsou to všechno jen lživé útoky lidí bez špetky morálky.
Načasování Melaniina výstupu je přinejmenším fascinující. Zatímco Washington žije válkou v Íránu a Donald se snaží tvářit, že Epstein byl jen jakýsi náhodný kolemjdoucí, kterého potkal v roce 1990 u výtahu, Melania se rozhodla do vyhasínajícího ohně přilít kanystr benzínu. Proč teď?
Melania sice tvrdí, že její korespondence s Ghislaine Maxwellovou byla jen „zdvořilostní a triviální", ale pro někoho, kdo se tak úzkostlivě vyhýbá dotazům novinářů, je to dost chabé vysvětlení.
Melaniina snaha hrát oběť zlých jazyků působí v kontextu fotografií z Epsteinových soukromých alb, kde celá tahle partička pózuje jako jedna velká šťastná rodina, zhruba stejně věrohodně jako sliby o levném másle před volbami.
Celá tahle křečovitá obhajoba navíc přichází v době, kdy se ukazuje, že zatímco v Evropě padají hlavy – jako třeba u britského prince Andrewa, kterého dostihly kšefty s utajovanými informacemi – v USA se kolem Epsteinových spisů stále našlapuje po špičkách. Melania se sice snaží pasovat do role ochránkyně obětí a vyzývá Kongres k veřejným slyšením, ale těžko se zbavit dojmu, že jde o preventivní útok.
Celá tahle křečovitá obhajoba navíc přichází v době, kdy se ukazuje, že zatímco v Evropě padají hlavy – jako třeba u britského prince Andrewa, kterého dostihly kšefty s utajovanými informacemi – v USA se kolem Epsteinových spisů stále našlapuje po špičkách. Melania se sice snaží pasovat do role ochránkyně obětí a vyzývá Kongres k veřejným slyšením, ale těžko se zbavit dojmu, že jde o preventivní útok.
Americká první dáma se zkrátka pokusila o únik vpřed, ale místo aby za sebou spálila mosty, jen na ně posvítila reflektorem.
