Budapešť jásá nad Magyarovým volebním vítězstvím
12. 4. 2026
Strana Tisza si po sečtení 97 % hlasů zajistí dvoutřetinovou většinu
Scenes from Budapest tonight. pic.twitter.com/vCmMWLiOel— Lili Bayer (@liliebayer) April 12, 2026
Po sečtení 96,89 % hlasů se předpokládá, že strana Tisza získá v novém parlamentu 138 křesel, zatímco Fidesz pouze 55 a krajně pravicová strana Mi Hazánk 6.
A sign in Tel Aviv. All eyes on Hungary tonight. pic.twitter.com/AVBk1fSitl— Yonatan Touval (@Yonatan_Touval) April 12, 2026
„Rusové, jděte domů!“, usmívá se Tusk při oslavách vítězství opozice
Vypadá to, že polský premiér Tusk také trochu vnímá atmosféru budapešťského metra, přestože je na zahraniční cestě v Jižní Koreji.
V příspěvku na X píše:
„Maďarsko, Polsko, Evropa – opět spolu! Slavné vítězství, drazí přátelé! Ruszkik haza!“
„Ruszkik haza“ je samozřejmě „Rusové, jděte domů“ – přesně ta samá píseň, která se ozývala v budapešťském metru dříve.
Magyar plánuje jako svou první zahraniční cestu navštívit Varšavu, jak potvrdil během svého vítězného projevu. Oba se setkali na začátku tohoto roku na Mnichovské bezpečnostní konferenci.
Magyar slibuje sblížení Maďarska s Evropou a vyvození odpovědnosti Orbánovi
Ve svém projevu k příznivcům v Budapešti slíbil vítěz maďarských voleb Péter Magyar, že přivede Maďarsko zpět do hlavního proudu EU, zintenzivní boj proti podvodům a korupci a vyvodí odpovědnost z odcházející vlády za její činy v posledních 16 letech.
Ve svém obsáhlém vítězném projevu Magyar vyzval Orbána, aby se zdržel přijímání jakýchkoli opatření, která by omezila manévrovací prostor příští vlády v oblasti politiky.
Rovněž vyzval prezidenta země Tamáše Sulyoka, politika z řad Fideszu, aby mu co nejdříve udělil mandát k sestavení příští vlády a poté z funkce odstoupil. Následně vyzval k odstoupení i řadu vedoucích představitelů dalších institucí ovládaných stranami.
Magyar slíbil, že vláda Tisza obnoví systém brzd a protivah a připojí se k Evropské prokuratuře jako ústřední součást boje nové vlády proti údajným podvodům a korupci spojeným s Orbánovou érou.
Řekl, že „ti, kdo podváděli naši zemi, budou hnáni k odpovědnosti“.
V oblasti zahraniční politiky slíbil, že Maďarsko bude silným spojencem EU a NATO.
„Zvládli jsme to,“ prohlásil Magyar před jásajícím Budapeští, Orbánova šestnáctiletá vláda končí
„Moji maďarští spoluobčané, dokázali jsme to!“ říká Magyar jásajícímu Budapešti
Magyar je na pódiu. Dav hlasitě jásá.
„Dobrý den, moji maďarští spoluobčané, dokázali jsme to!
Tisza a Maďarsko vyhrály volby. Ne s malým, ale s velmi velkým náskokem.
Společně jsme osvobodili Maďarsko.
Děkuji. Bez vás by se to nepodařilo.
„Naše vítězství možná není vidět z Měsíce, ale je vidět všude v Maďarsku,“ řekl v narážce na Orbánův vítězný projev z roku 2022.
„Budeme mít dvoutřetinovou většinu v parlamentu.“
Dav na straně Pešti – lidé, kteří se nevešli do přeplněného metra – hlasitě povzbuzuje projevy z druhé strany, zatímco je poslouchá – polovina sleduje to, co slyší přes řeku, a polovina z přehrávaných streamů.
Projíždějící auta troubí na oslavu.
Někoilik lidí se procházelo s plakáty Tiszy, které si sundali z městských sloupů veřejného osvětlení jako suvenýr tohoto historického okamžiku.
Britský premiér poblahopřál Peteru Magyarovi k vítězství a označil jej za historický okamžik pro evropskou demokracii.
Keir Starmer napsal na X:
„Gratuluji Peteru Magyarovi k volebnímu vítězství. Je to historický okamžik, a to nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
Ukrajinský prezident Zelenskyj se připojil k blahopřáním pro Magyara a stranu Tisza
V příspěvku na X uvádí:
„Gratuluji @magyarpeterMP a straně TISZA k jejich drtivému vítězství. Je důležité, když převládá konstruktivní přístup.
Ukrajina vždy usilovala o dobré sousedské vztahy se všemi v Evropě a jsme připraveni posílit naši spolupráci s Maďarskem.
Evropa a každý evropský národ musí být silnější a miliony Evropanů usilují o spolupráci a stabilitu.
Jsme připraveni na setkání a společnou konstruktivní práci ve prospěch obou národů, stejně jako na mír, bezpečnost a stabilitu v Evropě.“
Po tvrdé protukrajinské kampani Viktora Orbána si lze jen představit, jak moc tento výsledek znamená pro Zelenského, protože nabízí šanci na nový začátek s Ukrajinou.
Na břehu v Pešti roste dav lidí, kteří se nedostali do metra, a poslouchá Magyarův projev z druhé strany řeky a jásá s ním.
„Opravdu doufám, že příštích čtyři roky budou lepší než těch posledních šestnáct. A upřímně, měla jsem pochybnosti. Doufala jsem, že Tisza vyhraje, ale naděje jsem měla i při minulých volbách. A pak jsem byla tak zklamaná, protože nedokázali zabránit ani té dvoutřetinové [většině]. Kvůli tomu jsem měla v sobě spoustu pochybností. A proto, když mi kamarádka řekla, že Tisza vyhrála, říkala jsem si: ‚Vážně?! Máme všechna data?‘ … Takže jsem měla spoustu pochybností, ale pod nimi i spoustu radosti,“ řekla 24letá Anna z okresu Fejér.
Říká, že mají v plánu pít spritzer celou noc a oslavovat s ostatními, kteří se shromáždili na břehu řeky.
Říká, že všichni přijeli do Budapešti s jejími přáteli v naději, že tu budou moci oslavovat s ostatními – a teď to tak je.
Na budínské straně Dunaje jsou oslavy také v plném proudu.
„Tato diktatura, její pravicová ideologie a všechno to teď zmizí a my máme šanci na lepší zemi. Jsem tak šťastná. Cítím naději a radost,“ říká 24letá Nori se slzami radosti v očích.
„Doufám, že bude šance mít zemi, která je blízká Evropě, a že se přiblížíme Západu a už nebudeme bojovat s imaginárními nepřáteli; že vláda nebude stavět na strachu, ale spíše na příležitostech.“
„Ruszkik, haza“ – Rusové, jděte domů! – je nejnovější skandovaný pokřik na nástupišti Kossuth Lajos Neto, zatímco přijíždí a odjíždí další vlak přeplněný lidmi.
Tento slogan – původně z maďarské revoluce v roce 1956 – si během kampaně osvojili Orbánovi kritici jako projev protestu proti úzkým vazbám jeho vlády na Rusko.
Zaznívají i jiné písně, které jsou poněkud výslovněji namířené proti Orbánovi.
Nástupiště ve stanici metra na náměstí Lajose Kossuth je naprosto zaplněné lidmi, kteří mávají vlajkami a rozlévají šampaňské z lahví.
Lucia a Patrik jsou vysokoškoláci, kteří šampaňské nabízejí ostatním na oslavu.
Říká: „Nechceme patřit k Rusku; chceme být součástí Evropské unie.“
„V Maďarsku máme obrovský potenciál,“ říká hrdě.
Poté vyjádří svůj názor na Orbána, který, řekněme, není k jeho vládě příliš lichotivý.
Ulice kolem náměstí Kossuth Lajos, kde sídlí maďarský parlament, jsou naprosto zaplněné, tisíce převážně mladých Maďarů oslavují volební výsledek.
Někdo se právě pokusil nastoupit do metra s plovoucím balónem ve tvaru zebry, symbolem domnělých nesrovnalostí za Orbánova režimu.
Eskalátory ve stanici jsou kvůli přeplnění vypnuté a spousta lidí se marně snaží dostat na nástupiště, aby se připojili k oslavám u řeky Tisza na druhé straně Dunaje.
Zebry se v Maďarsku staly politickým symbolem korupce a excesů elity.
Merz říká, že chce „spojit síly pro silnou, bezpečnou a sjednocenou Evropu“, když vítá vítězství opozice
Přicházejí další gratulace pro Pétera Magyara z Tiszy, včetně německého kancléře Friedricha Merze, irského premiéra Micheála Martina a chorvatského Andreja Plenkoviće.
Merz říká, že se těší na spolupráci s Magyarem, protože doufá, že „spojí síly pro silnou, bezpečnou a především sjednocenou Evropu“.
Dav jásá, směje se a objímá se, Budapešť slaví vítězství opozice
na volební večírku strany Tisza na náměstí Batthyány v Budapešti
Spousta lidí tady jásá, směje se a objímá se na volební večírku strany Tisza.
Budapešť dnes v noci neusne brzy.
Diskuse