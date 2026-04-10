Krize na Blízkém východě nutí kupce zaměřit se na Nigérii a další africké producenty ropy
10. 4. 2026
Podle pozorovatelů z průmyslu jsou přední energetičtí giganti v Africe, včetně Nigérie, Libye, Angoly, Gabonu, Mosambiku, Namibie a Tanzanie, stále více vnímáni jako méně rizikové alternativy k dodavatelům ropy z Blízkého východu.
Probíhající konflikt na Blízkém východě přiměl evropské a asijské kupce zaměřit se na africké zboží, vzhledem k nižším pojistným nákladům a předvídatelnějším časům dodání ve srovnání s ropou, která prochází rizikovými trasami, jako je Hormuzský průliv a Rudé moře.
Vývoj energetického sektoru Nigérie do roku 2030 zahrnuje několik scénářových cest v závislosti na realizaci politiky, investičních tocích a globálních tržních podmínkách. Strategické plánování vyžaduje flexibilitu, aby se přizpůsobilo měnícím se okolnostem při zachování pokroku v dosažení cílů energetické bezpečnosti.
Úspěšná transformace energetického sektoru vyžaduje koordinovanou implementaci politik v mnoha oblastech, včetně zjednodušení procesů vyřizování povolení pro projekty energetické infrastruktury, jasných cenových mechanismů, které vyvažují domácí dostupnost s investičními výnosy, a environmentálních standardů zajišťujících udržitelné rozvojové postupy.
Mezi další patří daňové pobídky pro rozvoj kapacit domácího rafinérství, rámce zahraničních investic podporující transfer technologií a regionální dohody o spolupráci, které usnadňují přeshraniční energetický obchod.
Konflikt narušil globální energetické trhy, když přerušil dodávky přibližně 8 milionů barelů ropy denně a 20 % zkapalněného zemního plynu (LNG). Ropa Brent zdražila o více než 50 % na přibližně 110 dolarů za barel od vypuknutí konfliktu koncem února, zatímco americký akciový trh ztratil téměř 4 biliony dolarů.
Dříve Oilprice uvedl, že Rusko se stalo největším vítězem války, přičemž konflikt poskytuje Moskvě strategické "ekonomické záchranné lano" tím, že zvyšuje ceny ropy, odvádí pozornost západních spojenců od války na Ukrajině a posiluje jeho diplomatické postavení mezi státy globálního jihu.
Trumpova administrativa dokonce dočasně zmírnila sankce na ruskou a íránskou ropu, což vyvolalo oboustrannou kritiku.
Nicméně afričtí energetičtí giganti by se nakonec mohli stát dlouhodobými vítězi tohoto konfliktu. Pokračující narušení dalo africkým energetickým producentům výraznou strukturální výhodu díky jejich geografii převážně izolované od konfliktu.
Rozvíjející se sektor LNG v Africe má zdaleka nejoptimističtější vyhlídky. Celková exportní kapacita LNG na kontinentu by měla vzrůst z přibližně 80 milionů tun ročně (mtpa) v roce 2025 na více než 175 mtpa do roku 2040, což by Afriku postavilo do pozice klíčového globálního dodavatele LNG.
Vývoz LNG ze subsaharské Afriky by měl do roku 2034 vzrůst o 175 %, z 30,9 miliardy kubických metrů (bcm) v roce 2024 na 44,5 bcm. Tento nárůst bude poháněn významnými projekty, včetně Mosambiku, Angoly, Rovníkové Guineje, Nigérie a Kamerunu.
Nejnovější data od regulačního úřadu upstream však nejsou pro současnou situaci přijatelná.
Podle těchto údajů Nigérie, ačkoliv zaznamenala zlom ve svých zásobách zemního plynu, dosáhla k lednu 2026 hodnoty 215,19 bilionu kubických stop. Podle nových údajů zveřejněných regulátory však zásoby ropy v zemi zaznamenaly mírný pokles.
Nigerijská regulační komise pro upstream ropu (NUPRC) oznámila aktualizovaná čísla v Abudži, která zdůrazňují postupný posun v energetickém výhledu země poháněný pokračujícími objevy plynu a udržitelnou těžbou ropy.
A to i přesto, že Nigérie nedávno založila Frontier Exploration Fund (FEF), ze kterého Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) získala jen v roce 2025 přes 450 miliard naira.
Nigerijské ropné zásoby klesaly nejméně poslední tři roky.
Komise oznámila, že zásoby ropy v zemi klesly k lednu 2026 o 0,74 % na 37,01 miliardy barelů. Uvádí se, že v roce 2025 činily nigérijské zásoby surové ropy 37,28 miliardy barelů, což je pokles z 37,50 miliardy barelů v roce 2024, jak tehdy oznámila NUPRC.
V jádru byl Nigerijský fond pro průzkum hranic vytvořen v roce 2021 podle zákona o ropném průmyslu (PIA) za účelem financování průzkumu v pohraničních pánvích země, kde jsou pravděpodobně uhlovodíky, ale zatím neprokázány ani komerčně nerozvíjeny.
Jednoduše řečeno, byla navržena k hledání nových ložisek ropy a plynu v málo prozkoumaných oblastech, rozšíření nigérijských rezerv za tradiční deltu Nigeru a k omezení rizika průzkumu v obtížných nebo neprověřených oblastech, kam soukromí investoři obvykle váhají.
Tyto pohraniční pánve zahrnují místa jako Čadská pánev, Sokotská pánev, Anambra, Benue Trough, Dahomey pánev a další.
Než prezident Bola Tinubu na začátku tohoto roku zastavil správu NUPRC a NNPC a nařídil přímé platby na účet Federace, zákon nařídil, aby asi 30 % zisku NNPC ze smluv o sdílení těžby ropy a plynu bylo vyčleněno právě za tímto účelem.
Podle posledního hodnocení celkové zásoby ropy a kondenzátu mírně klesly na 37,01 miliardy barelů. Úprava odráží výrobní aktivity z předchozího roku a technické přezkumy stávajících polí.
K vysvětlení vývoje uvedl generální ředitel komise Oritsemeyiwa Eyesan: "Index životnosti rezerv je 59 let a 85 let pro ropu a plyn. Důvodem mírné změny zásob ropy a kondenzátu z 1.1.2026 o 0,74 % je produkce v roce 2025 a aktualizaci zásob díky výkonnosti polí a technickému hodnocení na základě podzemních studií."
