Krize na Blízkém východě: Netanjahu prohlásil, že „v Libanonu není příměří“, Izrael útočí na „odpalovací stanoviště Hizballáhu“
10. 4. 2026
Prohlášení izraelského premiéra přišlo krátce poté, co Trump sdělil americkým médiím, že požádal Netanjahua, aby se choval „umírněněji“;
Izraelské bombardování Libanonu po uzavření příměří mezi USA a Íránem vyvolalo vlnu odsouzení
Netanjahu prohlásil, že „v Libanonu není žádné příměří“
„Chci vás informovat: v Libanonu není žádné příměří,“ řekl premiér Benjamin Netanjahu Izraelcům v krátkém videopříspěvku zveřejněném na X. Uvedl, že Izrael „pokračuje v útočení na Hizballáh s plnou silou a nepřestaneme, dokud neobnovíme vaši bezpečnost.“
Jeho komentář přišel krátce poté, co prezident Trump uvedl, že požádal Netanjahua, aby v Libanonu postupoval „umírněněji“, jelikož USA usilují o jednání s Íránem s cílem ukončit válku.
Netanjahu dodal, že nařídil své vládě, aby „co nejdříve zahájila přímá jednání s Libanonem“. Jednání se budou zaměřovat na odzbrojení Hizballáhu a navázání mírových vztahů mezi Izraelem a Libanonem, dodal.
Trump varuje, že Írán by „neměl“ vybírat poplatky od tankerů v Hormuzském průlivu
Donald Trump varoval Írán, že by „neměl“ vybírat poplatky od tankerů proplouvajících Hormuzským průlivem, poté co se doslechl o „zprávách“, že Teherán tak činí.
„To by neměliu dělat, a pokud ano, měli by s tím okamžitě přestat!“ uvedl Trump v příspěvku na své platformě Truth Social.
Írán uvedl, že zastavil lodní dopravu v této klíčové vodní cestě jako odvetu za izraelské útoky na Libanon.
Trump také potvrdil, že ve středu požádal Benjamina Netanjahua, aby v Libanonu postupoval „umírněněji“, aby pomohl zajistit úspěch nadcházejících jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu. „Mluvil jsem s Bibim a on to bude brát s klidem. Prostě si myslím, že musíme být trochu umírněnější,“ řekl Trump pro NBC News a dodal, že věří, že Izrael „omezuje“ své operace v Libanonu (zatím pro to neexistují žádné důkazy).
Netanjahu uvedl, že nařídil své vládě zahájit přímá jednání s Libanonem s cílem odzbrojit Hizballáh – přičemž trvá na tom, že v Libanonu „neplatí žádné příměří“ a že Izrael bude „nadále silou útočit na Hizballáh“.
Izrael od té doby zahájil novou vlnu útoků proti takzvaným „odpalovacím stanovištím Hizballáhu“ v Libanonu, poté co izraelská armáda (IDF) dříve nařídila lidem, aby uprchli z hustě osídlených jižních předměstí Bejrútu. Později během dne Hizballáh oznámil, že vystřelil salvu raket směrem na severní izraelské osady.
Zatímco Izrael nadále trvá na tom, že válka bude pokračovat a „rozhovory se budou konat pod palbou“, Libanon požaduje příměří, než budou moci začít přímá jednání. Libanonský prezident Joseph Aoun uvedl, že je to „jediné řešení“. Libanon také trvá na tom, že potřebuje USA jako prostředníka a garanta jakékoli dohody. Tato jednání se údajně uskuteční příští týden pod záštitou amerického ministerstva zahraničí ve Washingtonu.
Íránský prezident Masoud Pezeškian uvedl, že izraelské údery na Libanon porušují dohodu o příměří a zbavují jednání smyslu, a dodal, že Írán libanonský lid neopustí.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf uvedl, že Libanon tvoří „nedílnou součást dohody o příměří“. V příspěvku na X uvedl, že „není prostor pro popírání a couvání“.
Pákistánský premiér Shehbaz Sharif ve čtvrtek, před očekávanými rozhovory mezi USA a Íránem v Islámábádu, odsoudil „pokračující agresi Izraele proti Libanonu“. „Premiér uvedl, že Pákistán vyvíjí upřímné úsilí o regionální mír a v tomto duchu se konají mírová jednání mezi Íránem a USA,“ uvedla Sharifova kancelář v prohlášení.
Keir Starmer rovněž uvedl, že pokračující útoky Izraele na Libanon „by se neměly dít“. Britský premiér rovněž odmítl argument, který ve středu přednesl americký viceprezident JD Vance, že došlo k „legitimnímu nedorozumění“, a uvedl, že tato otázka „není technickou záležitostí, zda se jedná o porušení dohody či nikoli“. „Pokud jde o mě, je to otázka principů,“ řekl Starmer.
Prohlášení připisované Modžtabovi Chameneímu, nejvyššímu vůdci Íránu, uvádí, že Írán posune správu Hormuzského průlivu do nové fáze, ale blíže nespecifikuje, o co se bude jednat. V prohlášení, které bylo přečteno ve státní televizi, také uvedl, že Írán zůstává odhodlán „pomstít“ svého otce, který byl zavražděn první den války, a všechny, kteří v této válce zahynuli. „Budeme rozhodně požadovat odškodnění za každou způsobenou škodu, za krev mučedníků a odškodnění pro zraněné z této války,“ řekl.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči naznačil, že Netanjahu brání příměří kvůli svému korupčnímu procesu, a vyzval Trumpa, aby „nezničil" americkou ekonomiku tím, že umožní izraelskému premiérovi ohrozit probíhající diplomatické úsilí o zastavení války.
Libanon vyhlásil den smutku poté, co ve středu během jediného dne zabila drtivá vlna izraelských útoků více než 300 lidí a zranila přes 1000, což vyvolalo celosvětové odsouzení.
Keir Starmer a Donald Trump uvedli, že se nacházejí v „další fázi hledání řešení“ pro znovuotevření Hormuzského průlivu, sdělila Downing Street.
„Shodli se, že nyní, když je v platnosti příměří a existuje dohoda o otevření průlivu, jsme v další fázi hledání řešení,“ uvádí se v prohlášení.
„Lídři diskutovali o nutnosti praktického plánu, jak co nejrychleji obnovit lodní dopravu,“ pokračuje prohlášení s tím, že Trump a Starmer budou brzy znovu hovořit.
Íránský ministr zahraničí tvrdí, že Netanjahu zdržuje příměří, aby se vyhnul korupčnímu procesu
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi naznačil, že Benjamin Netanjahu brání příměří kvůli svému korupčnímu procesu, a vyzval Donalda Trumpa, aby „nezničil“ americkou ekonomiku tím, že umožní izraelskému premiérovi ohrozit probíhající diplomatické úsilí o zastavení války.
Araghchi v X uvedl:
Netanjahuův trestní proces bude pokračovat v neděli. Regionální příměří, včetně Libanonu, by urychlilo jeho uvěznění.
Pokud si USA přejí zničit svou ekonomiku tím, že nechají Netanjahua zničit diplomatické úsilí, bude to nakonec jejich volba. Myslíme si, že by to bylo hloupé, ale jsme na to připraveni.
Netanjahuův dlouhodobý proces bude pokračovat v neděli, uvedl ve čtvrtek mluvčí izraelských soudů.
Netanjahu, první úřadující izraelský premiér, který byl obviněn z trestného činu, popírá obvinění z úplatkářství, podvodu a zneužití důvěry vznesená v roce 2019 po letech vyšetřování. Jeho proces, který začal v roce 2020 a mohl by vést k trestu odnětí svobody, byl opakovaně odkládán kvůli jeho oficiálním závazkům, přičemž konec není v dohledu.
Ministerstvo zahraničí USA bude příští týden hostit rozhovory mezi Izraelem a Libanonem ve Washingtonu
Rozhovory mezi Libanonem a Izraelem se uskuteční příští týden ve Washingtonu DC, potvrdil agentuře AFP představitel amerického ministerstva zahraničí.
Můžeme potvrdit, že ministerstvo bude příští týden hostit schůzku, na které se bude diskutovat o probíhajících jednáních o příměří mezi Izraelem a Libanonem.
Jaký byl smysl izraelských překvapivých masivních útoků v Libanonu, které zabily více než 300 lidí a vyvolaly široké mezinárodní odsouzení?
Premiér Benjamin Netanjahu a další představitelé tvrdili, že největší útok proti Hizballáhu během měsíční války proti Íránu byl pečlivě zaměřen na členy této ozbrojené skupiny.
Jiní spekulují, že útok – provedený bez varování a zasahující zpočátku více než 100 cílů během 10 minut, včetně hustě osídlených obytných oblastí v centru Bejrútu – měl za cíl podkopat příměří mezi USA a Íránem, které mnozí vnímají jako něco, co bylo vnuceno nespokojenému Netanjahuovi.
Verze prezentovaná v izraelských médiích zní, že Hizballáh se snažil přesunout velitelská stanoviště do civilních oblastí mimo svá historická centra, jako je rozlehlé předměstí Dahieh, aby je lépe skryl a ochránil – což je tvrzení, které Izrael dříve vyslovil o Hamásu v Gaze.
Izrael tvrdí, že útočí na „odpalovací stanoviště Hizballáhu“ v Libanonu
Před několika okamžiky izraelská armáda (IDF) v krátkém příspěvku na Telegramu uvedla, že zahájila údery na „odpalovací stanoviště Hizballáhu v Libanonu“.
Izraelská armáda dříve nařídila lidem, aby uprchli z jižních předměstí Bejrútu, a varovala před dalšími údery.
To vše v době, kdy Libanon tvrdí, že před zahájením jednání s Izraelem musí být uzavřeno příměří, zatímco Tel Aviv trvá na tom, že „rozhovory se budou konat pod palbou“.
Stalo se tak i přesto, že Donald Trump vyzval Benjamina Netanjahua, aby omezil útoky na Libanon před důležitými rozhovory s Íránem, které se konají tento víkend.
Nejvyšší vůdce tvrdí, že Írán posune správu Hormuzského průlivu „do nové fáze“
Prohlášení připisované Modžtabovi Chameneímu, nejvyššímu vůdci Íránu, který se dosud na veřejnosti neukázal ani neozval, bylo právě přečteno ve státních médiích – je to jeho první prohlášení od vyhlášení křehkého příměří.
Řekl, že Írán zůstává odhodlán „pomstít“ svého otce, který byl zavražděn první den války, a všechny, kteří ve válce zahynuli:
„Určitě budeme požadovat odškodnění za každou způsobenou škodu, za krev mučedníků a za zraněné v této válce.“
Rovněž byl citován, že Írán posune správu Hormuzského průlivu do nové fáze, ale blíže neupřesnil, o co by se mělo jednat.
Chameneí také vyzval demonstranty podporující režim, aby vyšli do ulic, protože „vaše hlasy zvednuté na veřejných náměstích mají vliv na výsledek jednání“.
Dodal:
Írán neusiluje o válku, ale nevzdá se svých práv a považuje všechny fronty odporu za jednotný celek.
Trump potvrzuje, že požádal Netanjahua, aby v Libanonu postupoval „umírněněji“
V rozhovoru pro NBC News Donald Trump také potvrdil, že požádal Benjamina Netanjahua, aby v Libanonu postupoval „umírněněji“, jelikož USA se snaží vyjednat s Íránem ukončení války.
„Mluvil jsem s Bibim a on to bude brát s klidem. Prostě si myslím, že musíme být trochu umírněnější,“ řekl Trump a dodal, že věří, že Izrael „omezuje“ své operace v Libanonu (opět, zatím pro to neexistují žádné důkazy).
