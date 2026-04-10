Většina Američanů podporuje impeachment Donalda Trumpa
10. 4. 2026
Podle průzkumu mezi 790 voliči, který si objednaly dvě skupiny odmítající jeho válku v Íránu a další politiky, podporuje 52 % registrovaných voličů oproti 40 %. Zjištění zahrnuje jednoho ze sedmi republikánů, kteří podporují řízení o odvolání.
Dvěma sponzory průzkumu byli Impeach Trump. Again. a Free Speech For People, dvě progresivní advokační skupiny.
Proč je to důležité
Během Trumpova prvního funkčního období ho Sněmovna dvakrát obžalovala. Senát oba případy odsouzení odmítl. Jeho druhý impeachment, za podněcování nepokojů v Kapitolu 6. ledna, získalo 57 hlasů v Senátu, včetně sedmi republikánů, ale proběhlo až po Trumpově odchodu z úřadu a nedosáhlo dvoutřetinové hranice.
Výzvy k impeachmentu a odvolání Trumpa se od doby, kdy zahájil válku proti Íránu, zintenzivnily, přičemž konflikt přetváří politickou scénu na Kapitolu i mezi voliči.
Průzkum provedl John Bonifaz, prezident a spoluzakladatel organizace Free Speech for People, pro firmu zkušené progresivní průzkumné agentury Celinda Lake, s chybou 3,9 %.
"Toto je bezprecedentní výsledek tak brzy v prezidentském období," řekl Bonifaz na tiskové konferenci 6. dubna. I když počítáme Trumpovo funkční období jako jeho druhé prezidentství, voliči se proti němu obrátili mnohem dříve než proti Richardu Nixonovi, jedinému dalšímu dvakrát sloužícímu prezidentovi, který získal většinovou podporu impeachmentu.
Trump dal tomuto trendu novou energii. 7. dubna pohrozil, že "celá civilizace dnes v noci zemře a už nikdy nebude znovu přivedena zpět", pokud Írán nedodrží termín znovuotevření Hormuzského průlivu, což učinil v úterý po dohodě o patnáctidenním příměří s USA.
Tažení v Íránu přineslo Trumpovi značné politické náklady. Jeho oblíbenost klesla na 39 % na začátku dubna, z 42 % na konci února před začátkem války, kdy 53 % nesouhlasilo – což je jeho nejnižší hodnocení ve druhém funkčním období.
Rozdělení podle stran ukázalo výrazné rozdíly. Demokraté podpořili impeachment poměrem 84 % ku 8 %, přičemž 78 % silně podporovalo jeho odstranění. Republikáni byli proti impeachmentu poměrem 81 % ku 14 %, přičemž 77 % republikánských protivníků bylo silně proti. Nezávislí se přiklonili k impeachmentu v poměru 55 ku 34 %.
Politická realita na Kapitolu však vypráví jiný příběh. Impeachment ve Sněmovně vyžaduje pouze jednoduchou většinu, kterou demokraté nemají. Senátní odsouzení vyžaduje dvě třetiny v této komoře, která zůstává pevně republikánská. V současnosti na žádné straně sálu neexistují žádné hlasy pro odstranění.
Poslanec Al Green, texaský demokrat a nejhlasitější protivník Trumpa ve Sněmovně, se loni dvakrát pokusil vynutit hlasování o impeachmentu prostřednictvím privilegovaných rezolucí. Obě neuspěly. V úterý oznámil demokrat z Connecticutu John Larson, že podal proti Trumpovi články o impeachmentu v souvislosti s probíhajícím íránským konfliktem.
Republikáni ovládají obě komory, což činí úspěch impeachmentu nepravděpodobným. Ale snaha o odstranění Trumpa by mohla poškodit jeho postavení u republikánských zákonodárců. Demokraté potřebují získat jen pár křesel, aby v roce 2026 převzali Sněmovnu.
Kontrola nad Senátem je strmější cestou, ale několik republikánů v konkurenčních obvodech čelí tlaku jak ze strany impeachmentového hnutí, tak nesouhlasu voličů s íránskou válkou.
Co lidé říkají
Bonifaz ve středeční tiskové zprávě uvedl: "Jsme ve velmi polarizovaném politickém prostředí a obecně vidíte, že tento vzorec platí už velmi, velmi dlouho."
Demokrat z Connecticutu John Larson ve svém prohlášení uvedl: "Donald Trump překročil všechny požadavky na odvolání z úřadu. A je to čím dál horší. Jeho nelegální válka v Íránu nejenže zvyšuje ceny pro americké rodiny – stála americké životy. Den ode dne je čím dál nestabilnější. Jeho sprostá a svatokrádežná Velikonoční neděle a následné hrozby, včetně 'celá civilizace zemře' a 'otevři průliv... Jinak budete žít v pekle' nejenže předznamenává válečné zločiny, ale ohrozuje naši bezpečnost."
Prezident Donald Trump na dubnovém shromáždění komentoval předchozí články impeachmentu proti němu a řekl: "Dnes to udělali znovu. Nějaký chlap, o kterém jsem nikdy neslyšel... Je to kongresman? Ten chlap řekl... 'dámy a pánové, zahájím impeachment Donalda Trumpa.' Co jsem to sakra udělal? Jdeme zase na to."
Co bude dál
Republikáni mají ve Sněmovně většinu 218 ku 214, přičemž jsou tři volná místa. Podle Cook Political Report je ve vyrovnaných soubojích 18 republikánů, z toho 14 skutečně v nerozhodném území. Tato dynamika dává demokratům výrazně více příležitostí k získání nových křesel, než měli před rokem 2026.
