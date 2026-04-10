Trump dal Evropě nové ultimátum ohledně podpory v Hormuzském průlivu
10. 4. 2026
Trumpův požadavek je podle několika evropských diplomatů, kteří byli informováni po setkání generálního tajemníka NATO s Trumpem, v podstatě ultimátem. V posledních dnech Berlín také dal najevo svou ochotu v principu uskutečnit společnou misi v průlivu. Z pohledu německé vlády však musí být splněna některá kritéria, jako je silný mandát OSN a trvalé příměří nebo dokonce vyjednané příměří.
Kromě požadavku ohledně Hormuzského průlivu Trump vyvíjí na partnery v NATO obrovský tlak dalšími hrozbami. Podle zpráv amerických médií má v současnosti sestaven seznam, kteří evropští partneři v NATO ho podporovali ve válce proti Íránu nebo byli proti. Podle zpráv pak Trump chce stáhnout americké jednotky ze zemí, které se ukázaly jako tvrdohlavé. Pozornost se pravděpodobně zaměří na Španělsko, kde vláda dokonce odepřela americkému letectvu práva na přelety stíhaček a tankovacích letadel.
Německo však neuvalilo žádná omezení na využívání velkých amerických základen. Přesto Trump označil německou vládu za odpůrce války, především kvůli chytlavé formulaci, že vojenské tažení "není naše válka". Ačkoliv citát pochází od ministra obrany Borise Pistoria, v Bílém domě byl okamžitě připsán kancléři Friedrichu Merzovi, který byl vždy trochu diplomatičtější.
