Každý desátý Rus má za to, že Slunce obíhá kolem Země
10. 4. 2026
Mnoho Rusů stále sdílí mylné představy ze středověku, podle průzkumu Vyšší ekonomické školy, jehož výsledky byly zveřejněny ve statistické ročence "Ukazatele vědy".
Podle studie věří 10 % ruských občanů, že Slunce obíhá kolem Země a ne naopak. Ve srovnání s rokem 2020–21 se podíl těch, kteří na tuto otázku nedokázali správně odpovědět, zvýšil o tři procentní body. Ve srovnání s úrovněmi z let 2011–14 však klesl: tuto odpověď tehdy uvedlo 13 % respondentů.
Podle výsledků jsou u jiných jednoduchých otázek z fyziky a geografie běžné mylné představy. Například 18 % respondentů neví o pohybu kontinentů, asi 30 % nerozumí poměru velikostí elektronu a atomu. 43 % Rusů věří, že radiace je umělého původu a "vznikla v důsledku lidské činnosti".
Znatelně horší znalosti existují v medicíně. 49 % Rusů nerozumí principům účinku antibiotik a sdílí názor, že působí na viry. Současně roste i úroveň mylných představ: pokud si to v roce 2011 myslelo 28 % respondentů, v roce 2014 34 % a v letech 2020-2021 41 %, do roku 2023-2024 se číslo zvýšilo na téměř 50 %. Šíří se i mylné představy v oblasti genetiky: pokud v roce 2011 29 % věřilo, že geny obsahuje pouze geneticky modifikovaná zelenina (a běžná ne), pak v letech 2023–2024 už to bylo 40 %.
HSE identifikovala další negativní trend: význam vědy ve veřejném vnímání klesá. Podíl těch, kteří považují vědecké poznatky za "nezbytné" v každodenním životě, klesl z 43 % v roce 2014 na 35 % v letech 2023–2024. Podíl těch, kteří je považují za jednu z možností, také vzrostl z 51 % na 58 %.
Místo vědy se však Rusové podle průzkumu Ruského centra pro výzkum veřejného mínění stále více zajímají o nadpřirozeno. Asi dvě třetiny připouštějí existenci vyšších mocností a svatých. Více než polovina věří na duchy a patronská božstva a každý druhý věří v plivníky a jasnovidce. Každý třetí Rus věří na skřety a každý pátý věří v mořské panny. Účastníci průzkumu ve všech věkových skupinách se někdy účastní rituálů a praktik. Více než třetina měla zkušenosti s věštěním a každý čtvrtý používá amulety a talismany, každý sedmý se obrátil na léčitele nebo pohanské kněží.
Rusové také zvyšují nákupy esoterického zboží. V roce 2025 se poptávka po něm meziročně zvýšila o 50 %. Amulety byly nejoblíbenější, poptávka po nich v roce 2025 vzrostla o 120 %, zájem o osikové kůly vzrostl o 300 %.
Zdroj v ruštině: ZDE
