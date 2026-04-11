Česká televize: "CNN je stanice nevalné pověsti". Zato my jsme jednička!!
11. 4. 2026 / Jan Čulík
borek ve vysílání hájí útoky na novináře. @CT24zive . fakt nechtějte, aby vás svobodně smýšlející občané hájili. tohle je zvěrstvo a vlastizrada žurnalistického řemesla. https://t.co/LpQWMh8880— Tomáš Koudelka von Kuhberg (@EKuhberg) April 10, 2026
Nejobscénnější je, že Borek tyto nesmysly odvysílal právě v době, kdy Izrael v Libanonu vyvraždil během deseti minut ve středu 350 lidí, včetně mnoha dětí, byl to pokus zabránit příměří mezi Íránem a USA.
Otevřená propaganda České televize systematicky, řadu let, neuvěřitelně podporující izraelské vraždění civilistů a dětí v Gaze, na Západním břehu Jordánu a v Libanonu, dosáhla už nyní naprostého extrému, kdy její reportér Borek otevřeně hovoří v ČT o televizi CNN jako o televizi "nevalné pověsti". Zato Česká televize, že? Ta je jistě globálně nejlepší... :)
Propaganda pracovníků ČT, jako je Borek a Szántó nyní vážně ohrožuje samotnou Českou televizi, proti níž útočí proruská Babišova vláda absolutních neumětelů. Jenže už se ozývají četné hlasy, rozhořčené jejich propagandou, argumentující, že by bylo nejlepší ČT zrušit. Děkujeme, Borku a Szántó.
CNN samozřejmě není televizí "nevalné pověsti": Celý svět objektivně referuje o izraelských válečných zločinech, jen česká média včetně ČT nikoliv.
Proti izraelskému a americkému vraždění na Blízkém východě se nyné už otevřeně a důrazně staví i papež Lev, který se proto stal terčem zuřivého vyhrožování od činitele Trumpovy vlády. Nakolik se Česká televize, která jinak ve s vém zpravodajství zvýhodňuje, co se děje v katolické církvi věnovala těmto výhrůžkám papeži a jeho otevřeně kritickému postoji?
