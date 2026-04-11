Krize na Blízkém východě: Zástupci USA a Íránu přicestovali do Islámábádu k podmíněným mírovým rozhovorům
11. 4. 2026
Teherán trvá na tom, že před zahájením jednání musí být uzavřeno příměří v Libanonu a musí dojít k uvolnění jeho zmrazených aktiv
Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve středu aktualizovalo počet obětí nejbrutálnějších izraelských útoků na zemi za poslední roky na 357 mrtvých. Celkový počet obětí v Libanonu od obnovení izraelské ofenzívy 2. března tak přesáhl 1 953 lidí. Počet zraněných činí 6 303, dodalo ministerstvo zdravotnictví.
Americká delegace přistála před sobotními vysoce důležitými rozhovory se Spojenými státy a připojila se k íránské delegaci, která dorazila již dříve. Americkou stranu vede viceprezident JD Vance spolu se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
Íránskou delegaci vede vlivný předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, kterého údajně doprovází íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi; Ali Akbar Ahmadian, tajemník íránské rady pro obranu; Abdolnaser Hemmati, guvernér íránské centrální banky; a několik členů íránského parlamentu. Ghalibaf v pátek dříve uvedl, že dvě dříve dohodnutá opatření – příměří v Libanonu a uvolnění zablokovaných íránských aktiv – „musí být splněna před zahájením jednání“. Izrael a USA popřely, že by se příměří vztahovalo i na Libanon.
Plánovaná jednání přicházejí v době, kdy Trump pohrozil novými údery, pokud jednání selžou, a dodal, že Íránci „nemají žádné trumfy“ a jediným důvodem, proč jsou naživu, „je vyjednávání“. Trump řekl deníku New York Post, že USA nakládají na své válečné lodě „nejlepší zbraně“ pro případ, že by jednání s Teheránem selhala. „A pokud nedosáhneme dohody, použijeme je a použijeme je velmi efektivně,“ řekl.
Mezitím se Libanon a Izrael dohodly, že se v úterý setkají ve Washingtonu, aby projednaly příměří a stanovily datum zahájení jednání. Úterní rozhovory budou zprostředkovány USA a budou se konat v budově ministerstva zahraničí
Americké zpravodajské služby informují, že Čína se chystá v příštích několika týdnech poslat do Íránu nové systémy protivzdušné obrany, uvádí CNN s odvoláním na anonymní zdroje. Americké ministerstvo zahraničí, Bílý dům a čínská ambasáda ve Washingtonu na žádosti agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovaly.
Jihokorejský prezident Lee Jae Myung obvinil Izrael, že se „nezamyslel“ nad obviněními z porušování lidských práv poté, co ho izraelské ministerstvo zahraničí kritizovalo za sdílení videa na sociálních sítích, které údajně zachycuje izraelské vojáky, jak mučí a shazují zřejmě mrtvého Palestince ze střechy, informuje AFP.
Lee video sdílel s komentářem: „Musím prověřit, zda je to pravda, a pokud ano, jaká opatření byla přijata.“
V prohlášení na sociálních sítích izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jihokorejský prezident „z nějakého podivného důvodu vykopal příběh z roku 2024 a citoval falešný účet, který jej nepravdivě prezentoval jako aktuální událost“.
Jihokorejské ministerstvo zahraničí se pokusilo uklidnit napětí s tím, že Leeův příspěvek – který srovnával údajné izraelské zločiny s historickými zvěrstvy páchanými na židech a Korejcích – byl spíše výzvou k „univerzálním lidským právům“ než názorem na konkrétní problém.
V novinovém článku, který podrobně popisoval izraelské reakce na jeho výroky, však Lee poznamenal: „Je zklamáním, že ani jednou nezohledňujete kritiku lidí z celého světa, kteří trpí a bojují kvůli neúnavným činům porušujícím lidská práva a mezinárodní právo.“
Jižní Korea obecně zaujímá vyvážený postoj k konfliktům na Blízkém východě a uvítala příměří z počátku tohoto týdne.
Íránský nový nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí se podle zdrojů agentury Reuters stále zotavuje z těžkých zranění obličeje a nohou, ale zůstává duševně bystrý a podílí se na rozhodování o důležitých otázkách, včetně jednání o příměří s Washingtonem.
56letý Chameneí nebyl od americko-izraelského leteckého útoku v prvních dnech války, při kterém zahynul jeho otec, předchozí nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, který vládl od roku 1989, viděn na veřejnosti a neobjevil se ani na videích či fotografiích. Modžtaba byl následně několik dní po útocích zvolen nejvyšším vůdcem.
Všechny tři zdroje sdělily agentuře Reuters, že Chameneího tvář byla znetvořena a že si při útoku, při kterém zahynul jeho otec a členové jeho rodiny, včetně jeho manželky, švagra a švagrové, poranil jednu nebo obě nohy. Agentura Reuters nebyla schopna nezávisle ověřit popis poskytnutý těmito zdroji.
Írán nevydal žádné oficiální prohlášení o rozsahu zranění, ačkoli hlasatel státní televize ho krátce po jeho jmenování nejvyšším vůdcem popsal jako „janbaz“ – termín používaný pro osoby těžce zraněné ve válce.
Americké zdroje, včetně ministra obrany Petea Hegsetha a zdroje obeznámeného s hodnocením zpravodajských služeb, se shodují, že Chameneí byl „zraněn a pravděpodobně znetvořen“ a možná přišel o nohu. CIA se k tomu odmítla vyjádřit.
Odborníci tvrdí, že Chameneí bude pravděpodobně pokračovat v tvrdé linii svého otce, zejména vzhledem k jeho rozsáhlým vazbám na Islámskou revoluční gardu (IRGC), mocnou politickou a vojenskou sílu v Íránu.
V projevu k národu před jednáním pákistánský premiér Shehbaz Sharif uvedl, že nadcházející americko-íránská jednání v Islámábádu jsou „rozhodující“, a varoval, že další fáze určí, zda bude možné zajistit trvalé příměří.
Íránská delegace vedená předsedou parlamentu Mohammadem-Bagherem Ghalibafem přistála v Islámábádu v pátek večer, přičemž pákistánské stíhačky doprovázely íránská letadla při vstupu do vzdušného prostoru země. Pákistánský náčelník generálního štábu Asim Munir a ministr zahraničí Ishaq Dar přijali íránskou delegaci vedenou Ghalibafem.
Ghalibaf v prohlášení po příletu do Islámábádu uvedl: „Írán přijel v dobré víře, ale USA nedůvěřuje. Írán je připraven k dohodě, pokud USA předloží skutečný návrh a uzná práva Íránu.“
Prohlášení ministra zahraničí Dara vyjádřilo naději na konstruktivní jednání. Dar uvedl, že Pákistán bude i nadále usnadňovat dosažení udržitelného a dlouhodobého řešení mezi stranami. Vyjádřil naději, že obě strany povedou konstruktivní rozhovory.
Velká Británie bude příští týden hostit schůzku o Hormuzském průlivu, na které se sejde řada zemí s cílem obnovit volný pohyb lodí průlivem, který je od začátku války blokován Íránem a způsobil těžké škody na globální ekonomice.
Britský úředník sdělil agentuře AP, že schůzka se postaví proti myšlence vybírání mýtného za průjezd vodní cestou, jak to navrhuje Írán v rámci jednání o příměří.
Setkání navazuje na telefonát ministrů zahraničí ze 2. dubna, kterého se zúčastnilo asi 40 zemí, a na schůzku o vojenském plánování, jíž se zúčastnilo asi 30 zemí. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že je nezbytné mít „realizovatelný plán“ na znovuotevření průlivu a oživení globální ekonomiky.
Letadlo s americkými vyslanci směřujícími na jednání s Íránem přistálo v pákistánském Islámábádu, sdělily zdroje agentuře Reuters.
Delegaci vede americký viceprezident JD Vance a jejími členy jsou mimo jiné zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. Íránská delegace dorazila již dříve.
Ve městě se již nachází asi 100 členů předvojového týmu USA, sdělil agentuře Reuters pákistánský zdroj.
Jedná se o první setkání od vypuknutí války před více než měsícem. Obě strany si před zahájením jednání stanovily podmínky, přičemž Írán požaduje ukončení izraelských útoků v Libanonu a USA se zajímají o jaderné zbraně a osud tranzitu Hormuzským průlivem.
Společnost Marine Traffic se sídlem v Aténách v pátek uvedla, že od vyhlášení příměří proplulo Hormuzským průlivem pouze 14 plavidel – z nichž byla naložena pouze polovina, uvádí agentura AP.
Plavidla opouštějící Perský záliv tvořila 70 % všech plavidel, uvedla skupina na X, přičemž „plavidla podléhající sankcím nebo spojená se stínovou flotilou tvořila téměř dvě třetiny všech průjezdů“.
Před konfliktem proplouvalo úžinou každý den přes 100 lodí – většina z nich s ropou směřující do Asie.
Americké zpravodajské služby naznačují, že se Čína chystá v příštích týdnech dodat do Íránu nové systémy protivzdušné obrany, uvádí CNN s odvoláním na tři osoby obeznámené s nedávnými zpravodajskými hodnoceními, podle agentury Reuters.
Televizní stanice uvedla, že Peking by mohl přesměrovávat zásilky protiletadlových raket odpalovaných z ramene, známých jako MANPAD, přes třetí země, aby zamaskoval jejich původ, a to s odvoláním na nejmenované zdroje. Americké ministerstvo zahraničí, Bílý dům a čínská ambasáda ve Washingtonu na žádosti agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovaly.
Prezident Trump a pákistánští představitelé potvrdili, že Čína pomohla přimět Írán k přijetí předběžného příměří. Ačkoli čínská vláda tvrdí, že příměří podporuje, dosud se nesnažila připsat si žádné diplomatické zásluhy jako garant bezpečnosti; mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu pouze uvedl, že „jako odpovědná velmoc bude Čína i nadále hrát konstruktivní roli a vyvíjet úsilí o zmírnění napětí“.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že předběžný počet obětí izraelských útoků ze středy vzrostl z 303 na 357, přičemž 1 223 lidí bylo zraněno, informuje AFP. Izrael tvrdí, že při těchto útocích zabil 180 militantů. Izraelská armáda uvádí, že Hizballáh vystřelil na Izrael asi 30 střel, a tvrdí, že od začátku bojů „zneškodnila“ více než 4 300 pozic Hizballáhu v Libanonu.
Digitální monitor Netblocks uvádí, že výpadek internetu v Íránu trvá již přes tisíc hodin, informuje AFP.
Zatímco íránská domácí intranetová síť zůstává v provozu, přístup k globálnímu internetu je od února omezen.
„Osud Netanjahua drží v rukou izraelská veřejnost,“ píše Jonathan Freedland v článku o roli izraelského premiéra v současných napětích na Blízkém východě.
„Jakou bilanci bude schopen předložit domácím voličům, kteří ho soudí podle vlastních měřítek? … Netanjahuismus nic nezískal a vyšel ho to na monstrózně vysokou cenu.“
V Islámábádu podle zprávy agentury Agence France-Presse nadále vládne vzájemná nedůvěra.
„Máme dobré úmysly, ale nedůvěřujeme,“ citovala íránská státní televize slova vedoucího íránské delegace, předsedy parlamentu Mohammada-Baghera Ghalibafa, při jeho příjezdu. „Naše zkušenosti s vyjednáváním s Američany vždy skončily neúspěchem a nesplněnými sliby.“
JD Vance, americký viceprezident a vedoucí delegace, byl stejně opatrný. „Pokud se [Íránci] pokusí s námi hrát, zjistí, že vyjednávací tým není tak vstřícný,“ řekl novinářům.
Donald Trump uvedl, že jeho hlavní prioritou je zajistit, aby Islámská republika nemohla mít jaderné zbraně – „To je 99 % toho“ –, ale klíčovou roli budou hrát také zastavení pokračujících izraelských útoků na Libanon, což je klíčový požadavek Íránu jako podmínka příměří, stejně jako přesné podmínky pro povolení lodní dopravy přes blokovanou Hormuzskou úžinu.
Íránská strana tvrdí, že jednání nemohou začít bez závazků ohledně Libanonu a uvolnění íránských aktiv zabavených v rámci sankcí. Izrael a USA zastávají stanovisko, že Libanon není součástí příměří.
Trump v příspěvku na sociálních sítích uvedl: „Íránci si zřejmě neuvědomují, že nemají žádné trumfy, kromě krátkodobého vydírání světa prostřednictvím mezinárodních vodních cest. Jediným důvodem, proč jsou dnes naživu, je vyjednávání!“
Pákistánský premiér Shehbaz Sharif říká, že dosažení pokroku bude těžká práce. „Toto je fáze, která se v angličtině nazývá ‚make or break‘,“ řekl.
