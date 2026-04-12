Orbán oficiálně uznal svou volební porážku

12. 4. 2026

Péter Magyar uvádí, že mu Viktor Orbán zavolal, aby uznal porážku a poblahopřál mu. Magyar se stane příštím maďarským premiérem a podle současného stavu by měl získat dvoutřetinovou většinu – což stačí k úplnému rozbití Orbánova systému. Šestnáctiletá éra skončila.

Viktor Orbán právě hovoří na volebním večeru  strany Fidesz a říká, že výsledek voleb je „jasný“, přičemž uznává porážku.

Uvádí, že poblahopřál vítězné straně a přiznává, že výsledek je pro Fidesz bolestivý.


Po sečtení téměř poloviny všech hlasů (45,71 %) směřuje opoziční strana Tisza k zisku 135 křesel – tedy k tolik potřebné dvoutřetinové většině – v novém 199členném parlamentu.


Strana Fidesz Viktora Orbána klesla na 57 křesel a krajně pravicová strana Mi Hazank na 7.


Po sečtení 37,04 % hlasů:
Tisza 132 křesel
Fidesz-KDNP 59 křesel
Mi Hazánk Mozgalom 8 křesel

Nyní jsme na 21,54 %, takže se blížíme ke čtvrtině všech hlasů, a podle aktuálních odhadů získá Tisza 128 křesel – což je těsně pod 133 potřebnými pro dvoutřetinovou většinu – oproti 62 křeslům Fideszu a 8 křeslům Mi Hazank

