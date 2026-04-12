Orbán oficiálně uznal svou volební porážku

12. 4. 2026
Orbán uznal volební porážku
💥🇭🇺🗳️ BREAKING: Péter Magyar says Viktor Orbán called to concede and congratulate him.— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 12, 2026
Magyar will be Hungary’s next prime minister and, as it stands, is set to secure a 2/3 supermajority – enough to fully dismantle Orbán’s system.
Viktor Orbán právě hovoří na volebním večeru strany Fidesz a říká, že výsledek voleb je „jasný“, přičemž uznává porážku.
Uvádí, že poblahopřál vítězné straně a přiznává, že výsledek je pro Fidesz bolestivý.
Po sečtení téměř poloviny všech hlasů (45,71 %) směřuje opoziční strana Tisza k zisku 135 křesel – tedy k tolik potřebné dvoutřetinové většině – v novém 199členném parlamentu.
Strana Fidesz Viktora Orbána klesla na 57 křesel a krajně pravicová strana Mi Hazank na 7.
Fidesz-KDNP 59 křesel
Mi Hazánk Mozgalom 8 křesel
Nyní jsme na 21,54 %, takže se blížíme ke čtvrtině všech hlasů, a podle aktuálních odhadů získá Tisza 128 křesel – což je těsně pod 133 potřebnými pro dvoutřetinovou většinu – oproti 62 křeslům Fideszu a 8 křeslům Mi Hazank.
