„To je teprve začátek“: Posádka mise Artemis II přistála na vodě po rekordním průletu kolem Měsíce
11. 4. 2026
Čtyři astronauti přistáli na Zemi u pobřeží Kalifornie a završili tak historickou desetidenní misi
Artemis II a čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion přistáli v pátek večer v Tichém oceánu u pobřeží San Diega, přičemž všichni čtyři astronauti jsou v dobrém zdravotním stavu.
„Před 53 lety lidstvo opustilo Měsíc. Tentokrát se vracíme, abychom tam zůstali. Dokončeme to, co oni začali. Zaměřme se na to, co zůstalo nedokončeno. Nechoďme tam, abychom vztyčili vlajky a odešli, ale abychom tam zůstali s pevným odhodláním, s vděčností za ruce, které postavily stroje, a s láskou k těm, které s sebou neseme,“ řekl náměstek ředitele NASA Amit Kshatriya na večernítiskové konferenci po přistání astronautů.
Kosmická loď přistála v 17:07 (01:07 BST), čímž trvala cesta kolem Měsíce a zpět oficiálně 9 dní, 1 hodinu a 32 minut. Kosmická loď Orion urazila 1 117 659 km, uvedla NASA. Přestože devátý den sotva uplynul, bude mise oficiálně zaznamenána jako 10denní, protože den startu byl považován za „první den letu“.
Velitel Reid Wiseman, pilot Victor Glover a specialistka mise Christina Koch z NASA a Jeremy Hansen z Kanadské kosmické agentury se právě stali prvními lidmi, kteří od prosince 1972, kdy se to podařilo posádce Apolla 17, cestovali k Měsíci a bezpečně se vrátili na Zemi.
Připojili se tak k exkluzivnímu klubu pouhých 24 dalších lidí, kteří cestovali k Měsíci a bezpečně se vrátili na Zemi.
Když se kapsle Orion přiblížila na vzdálenost méně než 27 000 km od povrchu planety, Wiseman popsal, jak se Země objevila v dohledu. „Má nádherný modrý odstín. Je krásná,“ řekl.
Sean Quinn, manažer pozemních systémů pro průzkum NASA, uvedl, že mu Wiseman zavolal, když čekal na začátek páteční večerní tiskové konference: „Bylo skvělé slyšet jeho hlas a dozvědět se, že je celá posádka v pořádku, a mohli jsme říct, že jsme splnili naši misi. Dosáhli jsme toho, co jsme si předsevzali.“
Po přistání v Tichém oceánu byla záchranná posádka z lodi USS John P. Murtha připravena vyzvednout posádku Artemis a čluny se přiblížily k nafukovací „verandě“ připevněné k poklopu Orionu. Členové posádky byli poté vyšetřeni personálem námořnictva a vrtulníkem přepraveni na námořní loď.
NASA administrátor Jared Isaacman, který hovořil z paluby lodi USS John P. Murtha při čekání na přílet astronautů, řekl o týmu: „Členové naší posádky, které jsme všichni měli možnost pozorovat během posledních 10 dnů, jsou naprosto profesionální astronauti, skvělí komunikátoři, téměř básníci. Byli to velvyslanci lidstva ke hvězdám, které jsme právě teď vyslali tam ven.
„Není to zážitek na celý život, jak se tu někdy říká. Ne, to není. Tohle je teprve začátek. Budeme v tom pokračovat s větší frekvencí a vysílat mise k Měsíci, dokud na něm v roce 2028 nepřistaneme a nezačneme stavět naši základnu.
V tuto chvíli je co oslavovat, protože mise Artemis II byla úspěšně splněna, a zároveň se musíme začít připravovat na Artemis III.“
NASA dokázala, že je schopna opět bezpečně vysílat lidi do a z cis-lunárního prostoru, tedy prostoru mezi Zemí a nejbližším nebeským tělesem, a bude stavět na získaných poznatcích, aby dále posunula program Artemis směrem k plánovanému pilotovanému přistání na Měsíci v roce 2028, 56 let po tom posledním.
Lidstvo jak se zdá se spojilo v ojedinělém okamžiku jednoty, aby si užilo úchvatné videozáznamy a snímky ve vysokém rozlišení měsíčního povrchu – a Země z dálky – stejně jako hluboká a upřímná slova obvykle nesentimentálních astronautů, kteří popisovali to, co viděli.
„Při pohledu na Měsíc mě prostě zaplavil ohromující pocit dojetí,“ řekla astronautka NASA Christina Koch o svých prvních dojmech z nejbližšího přiblížení lodi Orion v pondělí, 6 545 km nad povrchem Měsíce.
„Trvalo to jen vteřinu nebo dvě a vlastně jsem to ani nedokázala znovu vyvolat, ale něco mě najednou vtáhlo do měsíční krajiny a stalo se to skutečností.
„Měsíc je ve vesmíru opravdu jedinečným tělesem. Když se na něj podíváme z této perspektivy a porovnáme ho s naší domovskou Zemí, připomene nám to, kolik toho máme společného. Vše, co potřebujeme, nám poskytuje Země, a to samo o sobě je tak trochu zázrak.“
Kapsle posádky Artemis II je zachycena v řídícím středisku NASA během manévru před návratem na Zemi, po průletu posádky Artemis II kolem Měsíce. Fotografie: NASA/Reuters
Kochová se stala jedinou ženou, která během této mise plné prvenství letěla na Měsíc a zpět. Jeremy Hansen z Kanadské kosmické agentury se stal prvním neamerickým účastníkem. Victor Glover, pilot mise Artemis II, se stal prvním člověkem jiné než bílé pleti, který toho dosáhl.
Společně s velitelkou mise Wisemanovou se tito čtyři vydali dále od Země než kdokoli před nimi, dosáhli vzdálenosti 404 409 kn, což je o více než 6 400 km více než předchozí rekord stanovený posádkou Apolla 13 v dubnu 1970.
Během jejich 1 112 000 km dlouhé cesty to však nebylo vždy bez problémů. Poruchová toaleta v Orionu, v kapsli o velikosti malého obytného vozu, selhala více než jednou, což si vyžádalo dočasné nasazení sáčků na moč a opravy během letu, které provedla Kochová ve své alternativní roli instalatérky.
Nechyběly ani zábavné momenty. Posádka si na Velikonoční neděli užila jakousi honbu za vajíčky, při které se snažila najít balíčky sušených míchaných vajec ukryté po celé lodi. Plyšák jménem Rise – oficiální maskot mise navržený osmiletým kalifornským druhákem Lucasem Ye – se pravidelně objevoval před kamerami během tiskových konferencí posádky.
Pravděpodobně nejemocionálnější moment nastal v pondělí, kdy posádka navrhla pojmenovat dosud nepojmenovaný měsíční kráter po Carroll Taylor Wisemanové, po manželce velitele Artemis II a matce jejich dcer Katey a Ellie, která zemřela na rakovinu v roce 2020. Hansenovi se těžko hledala slova, což vyvolalo slzy a objetí mezi všemi čtyřmi.
