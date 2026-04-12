Při protestu na podporu skupiny Palestine Action v Londýně bylo zatčeno více než 500 lidí
12. 4. 2026
K zatčením a zadržením došlo při první masové demonstraci od té doby, co britský vrchní soud rozhodl, že zákaz skupiny je protiprávní
Při první masové demonstraci proti zákazu skupiny Palestine Action od doby, kdy vrchní soud prohlásil zákaz této skupiny za protiprávní, bylo zatčeno více než 500 lidí.
Stovky lidí se shromáždily na Trafalgar Square v Londýně a držely transparenty s nápisy: „Jsem proti genocidě. Podporuji Palestine Action.“ Stovky demonstrantů seděly v sobotu odpoledne na skládacích židlích a na zemi a držely své transparenty. Metropolitní policie uvedla, že do půlnoci bylo zatčeno 523 lidí ve věku od 18 do 87 let.
Někteří z těch, kteří seděli a drželi transparenty, byli oblečeni jako sufražetky a jiní měli masky s obličejem Keira Starmera. Akce se zúčastnil také Mike Higgins, slepý zdravotně postižený muž, jehož natočené zatčení při předchozích demonstracích vyvolalo pobouření.
V horní části náměstí, poblíž Národní galerie, byly vyvěšeny velké transparenty s nápisy: „Porotci si zaslouží slyšet celou pravdu“ a „Izrael nechává děti hladovět“.
Krátce po 13. hodině začali policisté zatýkat lidi na okrajích demonstrace. Bylo vidět, jak policisté odnášejí několik osob pryč z demonstrace. Jedna starší žena, která se opírala o dvě berle, byla policistou eskortována pryč z protestu. Jedna žena při odvádění řekla policistům: „Mohli byste být na cestě k dopadení skutečných zločinců.“
Londýnská policie uvedla, že do 14:50 provedla 92 zatčení. Organizace Defend Our Juries, která demonstraci zorganizovala, uvedla: „Londýnská policie se rozhodla provádět zatýkání navzdory vládnímu zákazu, který byl Vrchním soudem prohlášen za protiprávní, a varování předních právníků, že jakékoli zatýkání by bylo protiprávní.“
Qesser Zuhrah, bývalý vězeň spojený s organizací Palestine Action, který držel hladovku po dobu 48 dnů, uvedl, že „celý svět“ je proti tomuto zákazu. Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk již dříve odsoudil „mrazivý“ zákaz této skupiny.
Zuhrah řekla: „Jako bývalí vězni a účastníci hladovky je jedním z hlavních důvodů dnešního dne porazit přesně ten záměr státu, který nás zavřel na 15 měsíců a chce zajistit, abychom se na tyto ulice už nikdy nevrátili. Proto tu bojujeme a ukazujeme jim, že navzdory všemu, čím nás nechali projít, nikdy neopustíme naši věc.
Dodala: „Tato britská vláda je odhodlána dokázat, že ti, kdo vyrábějí zbraně, nejsou teroristé, ale ti, kdo zbraně ničí, jsou teroristé, což je šílené.
„Jsme přesvědčeni, že ti, kdo vyrábějí zbraně a používají je k bombardování dětí, matek, žen a mužů, kteří jen sní o svobodě, jsou teroristé. Ti, kdo rozpoutávají regionální genocidu, jsou teroristé,“ řekla.
Kamran Ahmed, který držel hladovku více než 60 dní, řekl: „Jsem tu, abych podpořil spravedlivé lidi, kteří podnikají spravedlivé kroky proti vládě.“
Ally, 72letá sochařka účastnící se demonstrace, označila zákaz skupiny za „zjevně absurdní“.
„Máme toho prostě dost, ale budeme pokračovat, dokud to nezastaví,“ řekla. „Nejde jen o Palestinian Action, v současné době se potlačuje spousta protestů. Je opravdu děsivé, co tato vláda dělá s svobodou projevu a právem na protest.
„Vláda v tomto případě nemá podporu. Je to dost hloupý zákaz,“ dodala.
Andy Simons (73), kurátor Britské knihovny v důchodu, byl na místě, aby podpořil účastníky. Kolem krku měl ceduli s obrázkem muže, který se dívá skrz mříže vězení. Na ceduli bylo napsáno: „Svoboda, svoboda projevu.“
Simons řekl: „Svoboda projevu, pokud není násilná nebo něco podobného, je něco, co bychom měli mít.“
Labouristická ministryně vnitra Shabana Mahmoodová dostala povolení k odvolání proti rozhodnutí Vrchního soudu. Zpočátku metropolitní policie uvedla, že okamžitě přestane zatýkat lidi za takové přestupky podle zákona o terorismu, ale bude shromažďovat důkazy pro případné budoucí stíhání.
Poté, co však ministryně vnitra dostalz povolení k odvolání proti soudnímu rozhodnutí, policie uvedla, že „revidovala“ svůj přístup k vymáhání práva, a označila prohlášení učiněné bezprostředně po rozhodnutí Vrchního soudu za „prozatímní stanovisko“.
V únoru Vrchní soud uvedl, že vládní zákaz skupiny Direct Action Group je „nepřiměřený a protiprávní“ a že většina jejích aktivit nedosáhla úrovně, rozsahu a vytrvalosti, aby mohla být definována jako terorismus.
Odvolání Mahmoodové k vrchnímu soudu má být projednáno 28. a 29. dubna.
Před demonstrací velitelka metropolitní policie Claire Smartová uvedla: „Účastníci by si měli být vědomi toho, že projevování podpory zakázané organizaci je podle zákona o terorismu trestným činem a v případě porušení zákona nebudeme váhat zasáhnout.
„Při předchozích akcích spojených s touto skupinou jsme byli svědky koordinovaných pokusů narušit policejní činnost, včetně bránění policistům v práci a někdy i slovního či fyzického napadání. Naši policisté jsou vycvičeni, aby s těmito situacemi zacházeli přiměřeně a efektivně, a jsme přesvědčeni, že máme k dispozici plány a zdroje k adekvátní reakci, včetně provedení zatčení, bude-li to nutné.“
V reakci na to organizace Defend Our Juries dne X uvedla: „Další lži Met. Mezi našimi příznivci nedošlo k jedinému případu trestního stíhání v souvislosti s ‚bráněním policistům v práci‘ nebo ‚slovním či fyzickým napadením‘.
„Naše akce jsou pokojné, důstojné (alespoň z naší strany) a zcela nenásilné.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse