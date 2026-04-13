Sbohem, Orbáne!

13. 4. 2026 / Fabiano Golgo

Nedělní parlamentní volby v Maďarsku se od prvních hodin nesly v atmosféře, která připomínala spíše historický zlom než běžné hlasování. Výsledky naznačují, že hnutí Tisza vedené Péterem Magyarem ukončilo dlouhou dominanci Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Orbán také už v neděli večer přiznal porážku a blahopřál k vítězství Magyarovi. Magyarova strana Tisza získala v těchto volbách více než dvoutřetinovou supermajoritu. Po šestnácti letech nepřerušené vlády je to zřejmě okamžik, který se vymyká běžné logice střídání moci ve střední Evropě. Přesto by bylo naivní chápat jej jako jednoduchý návrat k „normální" demokracii.

 
Orbánův politický příběh totiž není jen příběhem jednoho muže, ale především příběhem systematické přeměny státu. Když na konci osmdesátých let vystupoval jako mladý liberální kritik režimu, sotva kdo mohl tušit, že se o tři dekády později stane symbolem opačného trendu: postupné eroze liberálně-demokratických pravidel zevnitř. Tato proměna nebyla náhlá ani chaotická. Byla metodická, trpělivá a — což je podstatné — dlouho i politicky efektivní.

Po návratu k moci v roce 2010 začal Orbán budovat systém, který sám nazval „neliberální demokracií". Tento pojem se stal jedním z nejúspěšnějších politických eufemismů posledních let. Ve skutečnosti šlo o projekt koncentrace moci, který se neopíral o otevřenou represi, ale o postupné přepisování pravidel hry. Ústava byla upravena tak, aby posílila exekutivu, volební systém byl překreslen ve prospěch vládní strany, veřejnoprávní média byla transformována v nástroje vládní komunikace a velká část soukromého mediálního trhu skončila v rukou podnikatelů loajálních k režimu.

Tento model se stal inspirací daleko za hranicemi Maďarska. Orbán ukázal, že není nutné demokracii zrušit, aby přestala fungovat jako skutečná soutěž. Stačí ji „kalibrovat" tak, aby výsledek byl předvídatelný. V tomto ohledu se jeho styl vlády často srovnává s přístupem Vladimíra Putina, i když maďarská verze zůstala méně brutální a více zakotvená v evropském institucionálním rámci. Právě tato kombinace — autoritářské tendence bez otevřeného násilí — z něj učinila atraktivní vzor pro řadu populistických lídrů.

Orbánova dlouhověkost u moci by však nebyla možná bez určité míry společenské legitimity. Ekonomická data, na která jeho vláda ráda odkazuje, nelze jednoduše odmávnout. Maďarsko skutečně zaznamenalo určitý růst, mzdy rostly a část společnosti profitovala z relativní stability. Jenže tento obraz je neúplný. Růst byl do značné míry závislý na evropských fondech a doprovázen vznikem klientelistického systému, v němž se ekonomická moc koncentrovala v rukou úzké skupiny napojené na politické centrum. Zároveň přetrvávaly hluboké regionální nerovnosti a významná část populace zůstávala na okraji. Nyníá patří Maďarsko k nejchudším zemím v EU.

Neméně důležitá byla i kulturně-politická rovina. Orbán dokázal vytvořit narativ permanentního ohrožení, v němž se Maďarsko ocitá mezi „dekadentním Západem" a „nebezpečnými vnějšími vlivy". Migrace, Brusel, nevládní organizace — to vše sloužilo jako kulisy pro politiku, která mobilizovala voliče skrze strach a pocit obrany národní suverenity. Tento diskurz nejenže polarizoval společnost, ale zároveň legitimizoval koncentraci moci jako údajně nutnou obranu proti vnějším tlakům.

Právě zde se dnes láme chleba. Vzestup Pétera Magyara není jen výsledkem klasické opoziční mobilizace. Je to symptom vnitřního opotřebení systému. Magyar, bývalý insider, dokázal oslovit voliče nejen kritikou, ale i tím, že zpochybnil samotné fungování mocenského aparátu, který pomáhal budovat. Rekordní volební účast naznačuje, že značná část společnosti vnímá tyto volby jako moment, kdy je možné — nebo nutné — změnit směr.

Otázkou však zůstává, co přesně by taková změna znamenala. Orbánův systém není jen soubor politických rozhodnutí, ale struktura zakořeněná v institucích, ekonomických vazbách i mediálním prostředí. Orbánůlv v,iv možná nezmizí přes noc. Naopak, může se ukázat, že skutečná moc jeho éry spočívá právě v tom, jak hluboko dokázala proměnit pravidla hry. Navzdory Magyarově supermajoritě která mu nyní umožňuje měnit ústavu.

Proto dnešní volby nelze číst jako jednoduchý příběh pádu „autokrata". Jsou spíše testem, zda je možné demontovat model, který byl budován více než deset let — a který se mezitím stal inspirací pro politické projekty v mnoha dalších zemích. Pro Orbána odchod nebude  jen osobní porážka. Bude to střet dvou představ o tom, co má být demokracie v 21. století.

A právě v tom spočívá jejich skutečný význam.

