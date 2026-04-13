Sbohem, Orbáne!

Orbánův politický
příběh totiž není jen příběhem jednoho muže, ale především příběhem
systematické přeměny státu. Když na konci osmdesátých let vystupoval
jako mladý liberální kritik režimu, sotva kdo mohl tušit, že se o tři
dekády později stane symbolem opačného trendu: postupné eroze
liberálně-demokratických pravidel zevnitř. Tato proměna nebyla náhlá ani
chaotická. Byla metodická, trpělivá a — což je podstatné — dlouho i
politicky efektivní.
Po návratu k moci v roce 2010 začal Orbán
budovat systém, který sám nazval „neliberální demokracií". Tento pojem
se stal jedním z nejúspěšnějších politických eufemismů posledních let.
Ve skutečnosti šlo o projekt koncentrace moci, který se neopíral o
otevřenou represi, ale o postupné přepisování pravidel hry. Ústava byla
upravena tak, aby posílila exekutivu, volební systém byl překreslen ve
prospěch vládní strany, veřejnoprávní média byla transformována v
nástroje vládní komunikace a velká část soukromého mediálního trhu
skončila v rukou podnikatelů loajálních k režimu.
Tento model se
stal inspirací daleko za hranicemi Maďarska. Orbán ukázal, že není nutné
demokracii zrušit, aby přestala fungovat jako skutečná soutěž. Stačí ji
„kalibrovat" tak, aby výsledek byl předvídatelný. V tomto ohledu se
jeho styl vlády často srovnává s přístupem Vladimíra Putina, i když
maďarská verze zůstala méně brutální a více zakotvená v evropském
institucionálním rámci. Právě tato kombinace — autoritářské tendence bez
otevřeného násilí — z něj učinila atraktivní vzor pro řadu
populistických lídrů.
Orbánova dlouhověkost u moci by však nebyla
možná bez určité míry společenské legitimity. Ekonomická data, na která
jeho vláda ráda odkazuje, nelze jednoduše odmávnout. Maďarsko skutečně
zaznamenalo určitý růst, mzdy rostly a část společnosti profitovala z relativní
stability. Jenže tento obraz je neúplný. Růst byl do značné míry
závislý na evropských fondech a doprovázen vznikem klientelistického
systému, v němž se ekonomická moc koncentrovala v rukou úzké skupiny
napojené na politické centrum. Zároveň přetrvávaly hluboké regionální
nerovnosti a významná část populace zůstávala na okraji. Nyníá patří Maďarsko k nejchudším zemím v EU.
Neméně
důležitá byla i kulturně-politická rovina. Orbán dokázal vytvořit
narativ permanentního ohrožení, v němž se Maďarsko ocitá mezi
„dekadentním Západem" a „nebezpečnými vnějšími vlivy". Migrace, Brusel,
nevládní organizace — to vše sloužilo jako kulisy pro politiku, která
mobilizovala voliče skrze strach a pocit obrany národní suverenity.
Tento diskurz nejenže polarizoval společnost, ale zároveň legitimizoval
koncentraci moci jako údajně nutnou obranu proti vnějším tlakům.
Právě
zde se dnes láme chleba. Vzestup Pétera Magyara není jen výsledkem
klasické opoziční mobilizace. Je to symptom vnitřního opotřebení
systému. Magyar, bývalý insider, dokázal oslovit voliče nejen kritikou,
ale i tím, že zpochybnil samotné fungování mocenského aparátu, který
pomáhal budovat. Rekordní volební účast naznačuje, že značná část
společnosti vnímá tyto volby jako moment, kdy je možné — nebo nutné —
změnit směr.
Otázkou však zůstává, co přesně by taková změna
znamenala. Orbánův systém není jen soubor politických rozhodnutí, ale
struktura zakořeněná v institucích, ekonomických vazbách i mediálním
prostředí. Orbánůlv v,iv možná nezmizí přes noc.
Naopak, může se ukázat, že skutečná moc jeho éry spočívá právě v tom,
jak hluboko dokázala proměnit pravidla hry. Navzdory Magyarově supermajoritě která mu nyní umožňuje měnit ústavu.
Proto dnešní volby
nelze číst jako jednoduchý příběh pádu „autokrata". Jsou spíše testem,
zda je možné demontovat model, který byl budován více než deset let — a
který se mezitím stal inspirací pro politické projekty v mnoha dalších
zemích. Pro Orbána odchod nebude jen osobní porážka. Bude
to střet dvou představ o tom, co má být demokracie v 21. století.
A právě v tom spočívá jejich skutečný význam.
