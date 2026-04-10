Znovu o brutálním českém rasismu

10. 4. 2026

čas čtení 3 minuty
Základem genetické výbavy Palestinců je nenávist k Izraelcům, řekl v televizi bývalý ministr Dvořák. Jsem hrdý na své rodiče, že to nenechali být a šli k soudu, píše Šádí Shanaáh. (Až na to, že výsledek soudního řízení v ČR je nejistý, protože podle naší zkušenosti české soudy horlivě podporují český rasismus, pozn. JČ.)
 
Protože je důležité, aby se jakékoli podobné řeči o "genetických výbavách" kohokoli, navíc z úst vrcholových politiků, nenechaly viset ve veřejném prostoru jako něco normálního.

To, jak bylo tolik lidí ovlivňujících veřejné názory, od Fialy, Černochové a Dvořáka po Szántó, Borka, Železného, schopno obhajovat a podporovat masivní vyvražďování a ničení života milionů Palestinců, a mlčení mnoha "přátel", mě do smrti poznamenalo a poznamenalo můj vztah k mému rodnému Česku, stejně jako to poznamenalo mé rodiče a mnoho dalších lidí.

 
Z textu reportáže Saši Uhlové od soudu, mluví moje maminka:

„44 let žiju s bezvadným, výborným chlapem, který je hodný a miluje celou rodinu. A teď se každý den musím koukat na to, jak je zničenej, jak se trápí, jak nemá už radost ze života. Takovej hodnej člověk, kterej, když nám břinkne ptáček o skleník a leží s nožičkama nahoru, jde mu udělat umělý dýchání a udělal by pro všechny lidi první poslední. Tento člověk se trápí, protože je tu dáván prostor takovým lidem, jako je ministr Dvořák..."

„Navíc v mezidobí nejen mnohé další osoby jednající za Českou republiku, nýbrž i sám pan ministr Dvořák, v urážení mé osoby coby příslušnice palestinské rodiny pokračoval. Například dne 19. srpna 2025 v pořadu Seznam zpráv Ptám se já obhajoval zabíjení Palestinců tím, že ženy v burce nemusí být těhotné, nýbrž mohou mít na břiše výbušninu..."

„Slova ministra Dvořáka v televizi podporují to, co se děje v myslích Čechů vůči Palestincům. Proto mě to rozčílilo, protože to zasahuje naši rodinu, naše syny, mého manžela, zasahuje to přímo do srdce, když člověk slyší ministra vlády vypustit taková slova v televizi.“

Pozn. JČ:

Článek Saši Uhlové

Až na to, že není možné psát slovo "žid" s velkým písmenem. Jak mě na to před lety upozornil profesor germanistiky na Cambridge university J.P. Stern, původně z Prahy, psaní slova "Žid" s velkým písmenem zavedl v Československu Hitler

V období první československé republiky se slovo „žid“ psalo s malým počátečním písmenem, protože se vnímalo primárně jako označení náboženského vyznání.

Zavedení velkého počátečního písmene („Žid“) bylo důsledkem nacistické rasové ideologie a norimberských zákonů, které Židy definovaly jako samostatnou (podřadnou) rasu či národ, nikoliv pouze jako náboženskou skupinu.


