Znovu o brutálním českém rasismu
10. 4. 2026
Základem
genetické výbavy Palestinců je nenávist k Izraelcům, řekl v televizi
bývalý ministr Dvořák. Jsem hrdý na své rodiče, že to nenechali být a
šli k soudu, píše Šádí Shanaáh. (Až na to, že výsledek soudního řízení v ČR je nejistý, protože podle naší zkušenosti české soudy horlivě podporují český rasismus, pozn. JČ.)
Protože je
důležité, aby se jakékoli podobné řeči o "genetických výbavách"
kohokoli, navíc z úst vrcholových politiků, nenechaly viset ve veřejném
prostoru jako něco normálního.
To,
jak bylo tolik lidí ovlivňujících veřejné názory, od Fialy, Černochové a
Dvořáka po Szántó, Borka, Železného, schopno obhajovat a podporovat
masivní vyvražďování a ničení života milionů Palestinců, a mlčení mnoha
"přátel", mě do smrti poznamenalo a poznamenalo můj vztah k mému rodnému
Česku, stejně jako to poznamenalo mé rodiče a mnoho dalších lidí.
Z textu reportáže Saši Uhlové od soudu, mluví moje maminka:
„44
let žiju s bezvadným, výborným chlapem, který je hodný a miluje celou
rodinu. A teď se každý den musím koukat na to, jak je zničenej, jak se
trápí, jak nemá už radost ze života. Takovej hodnej člověk, kterej, když
nám břinkne ptáček o skleník a leží s nožičkama nahoru, jde mu udělat
umělý dýchání a udělal by pro všechny lidi první poslední. Tento člověk
se trápí, protože je tu dáván prostor takovým lidem, jako je ministr
Dvořák..."
„Navíc v mezidobí
nejen mnohé další osoby jednající za Českou republiku, nýbrž i sám pan
ministr Dvořák, v urážení mé osoby coby příslušnice palestinské rodiny
pokračoval. Například dne 19. srpna 2025 v pořadu Seznam zpráv Ptám se
já obhajoval zabíjení Palestinců tím, že ženy v burce nemusí být
těhotné, nýbrž mohou mít na břiše výbušninu..."
„Slova
ministra Dvořáka v televizi podporují to, co se děje v myslích Čechů
vůči Palestincům. Proto mě to rozčílilo, protože to zasahuje naši
rodinu, naše syny, mého manžela, zasahuje to přímo do srdce, když člověk
slyší ministra vlády vypustit taková slova v televizi.“
Pozn. JČ:
V období první československé republiky se slovo „žid“ psalo s malým počátečním písmenem, protože se vnímalo primárně jako označení náboženského vyznání.
Zavedení velkého počátečního písmene („Žid“) bylo důsledkem nacistické rasové ideologie a norimberských zákonů, které Židy definovaly jako samostatnou (podřadnou) rasu či národ, nikoliv pouze jako náboženskou skupinu.
