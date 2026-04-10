Léto se prodlužuje - a děje se to rychleji, než jsme čekali
10. 4. 2026
To je nárůst oproti přibližně čtyřem dnům za desetiletí, které byly zjištěny v předchozích výzkumných studiích až do počátku první dekády tohoto století.
Pro mnoho měst jsou čísla ještě výraznější. V Sydney v Austrálii nyní letní teploty trvají přibližně 130 dní, což je nárůst oproti 80 dnům v roce 1990, což přidává 15 dní za deset let. Torontské léta se prodlužují o osm dní za deset let.
Výzkumníci nepoužili kalendářní definici léta (červen až srpen na severní polokouli a prosinec až únor na jižní polokouli). Místo toho definovali léto podle počasí: úseku dnů v roce, kdy teploty stoupají nad historicky typické období pro dané místo během nejteplejší části roku – práh stanovený na základě klimatických dat z let 1961 až 1990.
Zjištění studie mají dopad na zemědělství, zásobování vodou, veřejné zdraví a energetické systémy, z nichž mnohé byly postaveny na předpokladech ohledně toho, kdy teplé období začíná a končí.
Studie také zjistila, že sezónní přechody – z jara do léta a z léta do podzimu – jsou náhlejší. Místo postupného oteplování přicházejí letní teploty náhleji. To by mohlo narušit systémy závislé na sezónních signálech. Například květy mohou rozkvést dříve, než jsou opylovači aktivní, plodiny je třeba sázet dříve a rychlé jarní oteplení může vést k rychlejšímu tání sněhu a vyššímu riziku jarních povodní.
Studie také představuje nový způsob měření kumulativního tepla, které se hromadí během léta, kombinující teplotu a čas. Podle tohoto měřítka roste nahromaděné letní teplo nad územím severní polokoule více než třikrát rychleji než v letech 1961 až 1990.
Studie zjistila, že pobřežní oblasti na severní polokouli zaznamenávají jedny z nejrychlejších růstů letní délky a nahromaděného tepla, což by mohlo ovlivnit miliony lidí, kteří se do těchto oblastí přestěhovali částečně kvůli vnímanému mírnému klimatu.
Autoři analyzovali teplotní data od roku 1961 do roku 2023 napříč pevninou, oceánem a pobřežními zónami v obou hemisférách a zkoumali trendy v deseti městech po celém světě.
Výzkum ukazuje na naléhavé otázky pro budoucí studium: Jak ovlivní delší a rychleji přecházející léta načasování extrémních povětrnostních jevů? Co bude znamenat dřívější jarní horko pro zásobování potravinami, když se vegetační období mění, ale denní světlo – klíčový motor růstu rostlin – ne? A zachycují dnešní klimatické modely, které informují plánování a politiku, tyto trendy naplno, nebo je třeba aktualizovat?
Zdroj v angličtině: ZDE
