Naprostý debakl mých předpokladů, pokud jde o maďarské volby
13. 4. 2026 / Boris Cvek
Jsem rád, že mohu napsat, že jsem se naprosto mýlil. Můj základní, zcela mylný, předpoklad byl v tom, že Orbán se ze strachu z vězení nevzdá moci za žádnou cenu. Bál jsem se dokonce toho, že provede převrat, že bude falšovat volby atd. Co mě naprosto šokuje, je to, že se zjevně nebojí, že by se jemu a jeho věrchušce mohlo něco stát. Neutekl do exilu.
Možná počítá s tím, že nový vítěz bude zvládat rehabilitaci demokratické politiky asi stejně jako na Slovensku Matovič nebo u nás Fiala. Výsledkem české de-agrofertizace v podání čtyř let vlády demokratů je návrat vlastníka Agrofertu k moci v objetí s krajní pravicí. A pokud jde o Matovičovo Slovensku, o tom raději ani nemluvme.
Ale podívejme se na to pozitivně: volby lze drtivě vyhrát z opozičních lavic dokonce i v Orbánově Maďarsku. Je k tomu třeba jednu velkou formaci řízenou autoritativním a nacionalistickým vůdcem, který byl dvacet let ve Fideszu, v naše případě v ANO. Ostatní opozice proti Orbánovi odešla z boje ve prospěch té jedné nejsilnější formace. A Orbán skutečně drtivě prohrál.
Předání moci v Maďarsku by mělo proběhnout někdy za měsíc, až se ustaví parlament. Jsem velmi zvědav, z jakých lidí ta drtivá parlamentní většina bude složena a zda se dokáže v té bažině korupčních nitek a mafií nerozhádat. Držme jim palce.
