Jak se kontrariánství stalo novou konformitou
10. 4. 2026
Poté co její kniha dostane katastrofálně negativní recenzi v The New York Times, Annu zavrhne její nakladatel, ocitne se na černé listině médií a přátelé ji ignorují. Když si Anna uvědomí, jak moc se odlišuje od progresivní nálady počátku 20. let, přemítá, že "bylo tolik nových pravidel — všechna nastavená vysokoškoláky, kteří za svůj humanismus platili 200 000 dolarů".
Příběh Anniny likvidace tím nekončí. Její nový status outsidera jí zajišťuje pozvání na módní "disidentský večírek", kde zlikvidovaní scénáristé a odvážní podcasteři soukromě soucítí s jejím osudem. Je jí představena publicistka, která tvrdí, že "likvidace bude brzy cool". Především se komicky upne k dílu Ayn Rand, nadšeně vykládá o mizerném stylu a děsivých myšlenkách ultralibertariánské autorky s intenzitou extrovertního teenagera, který právě našel Boha. Pokud byla Anna dříve ortodoxní členkou literárního mainstreamu, její následný odpor proti ortodoxii je stejně konformní.
I akademická sféra v poslední době zažila podobně konformní vzpouru proti konformitě. Během posledního desetiletí se objevilo nové a energické "heterodoxní" hnutí s vlastní ostrou diagnózou selhání hlavního proudu akademické obce. Kromě prosazování větší rozmanitosti názorů v rámci stávajících institucí založily heterodoxní osobnosti nové instituce, které se snaží konkurovat tradičnímu univerzitnímu systému, a založily nové obory, které se snaží zpochybnit progresivní ideologie. Tyto snahy jsou nyní několik let staré a hodnocení jejich výsledků je aktuální.
Pokud jde o jejich úspěch, existují důvody k pochybnostem.
Heterodoxní kritika poukazuje na nepopiratelně reálnou sadu problémů. V současné ideologické atmosféře na kampusu mohou vědci cítit tlak, aby se distancovali od textů, autorů a argumentů, které lze považovat za "problematické". Myšlenky, které byly kdysi omezeny na aktivistické okraje společenských věd, se rozšířily i do humanitních a přírodních věd jako celku. A jak se ideologické klima na kampusech stále více progresifikuje, mění se i složení lidí, kteří tam učí. Konzervativní vědci nyní tvoří stále menší podíl akademické pedagogické síly, výrazně přečíslení těmi s liberálními, progresivními a levicovými názory. Důvěra veřejnosti v hodnotu univerzit prudce klesá, částečně odráží pocit, že akademická sféra odmítá vůbec brát v úvahu názory poloviny či více voličů.
Samozřejmě existuje mnoho způsobů, jak být heterodoxní. Na administrativní úrovni lze prosazovat větší pluralismus v rámci stávající akademické sféry. Paralelně se zavedenými akademickými strukturami pracují organizace jako Heterodox Academy na tomto cíli. Na vědecké úrovni lze vytvářet práce, které zkoumají vývoj progresivních ideologií skrze prizma zavedených disciplín a oborů. V posledních letech se tímto přístupem vydalo několik vynikajících knih, včetně průlomové práce Jonathana Haidta, knihy Yaschy Mounka z roku 2023 The Identity Trap a podnětné knihy Musy Al-Gharbiho z roku 2024 We Have Never Been Woke. V nejlepším případě může práce tohoto typu demystifikovat vývoj uvnitř akademické sféry, jak pro ty zvenčí, tak i pro ty uvnitř, kteří tiše hledají vysvětlení pro rychlé ideologické změny posledních 10 let.
Ale heterodoxní hnutí se nezaměřilo jen na opravu toho, co je rozbité. V nejambicióznějších momentech si klade za cíl vrátit akademickou sféru na správnou cestu vytvořením zcela nových institucí. Nejvýraznějším příkladem je University of Austin, neboli UATX, kterou založili jestřábí novinář Bari Weiss a technologický miliardář Joe Lonsdale, mimo jiné. Při oznámení nové školy v roce 2021 její zakládající prezident Pano Kanelos poznamenal, že "mnoho univerzit již nemá motivaci vytvářet prostředí, kde je intelektuální nesouhlas chráněn a módní názory jsou pod drobnohledem". (Kanelos od té doby opustil tuto instituci, stejně jako řada fakultních pracovníků a poradců.)
Kdyby jiné univerzity už nebyly v byznysu hledání pravdy nebo propagování rozmanitosti myšlenek na kampusech, UATX by to udělala. Nově založené vědecké média jako Journal of Controversial Ideas fungují paralelně s novými institucemi a hostí klíčové debaty v rámci komunity. V poslední době se objevují pokusy založit nové akademické obory, které by hnaly vědu hlavního proudu k zodpovědnosti. Například Centrum heterodoxních sociálních věd na University of Buckingham si klade za cíl inkubovat to, co nazývá "kritické studie wokeness".
Tyto nové události kladou existenční otázku: pokud akademická sféra hlavního proudu "uvízla", leží budoucnost skutečného vědeckého výzkumu za hranicemi zavedených institucí? Ale skutečné vytvoření těchto nových institucí — místo pouhého skandování sloganů o jejich zoufalé potřebě — se ukazuje být obtížnější.
První zjevnou výzvou je rozsah, zdroje a kritická masa. Ve srovnání se zavedenými kamennými univerzitami jsou "heterodoxní" startupy jako UATX a Jordan Peterson Academy velmi malé. Nemohou nabídnout nic, co by se dalo přiblížit nabídce kurzů nebo prezenčním výzkumným zařízením tradiční univerzity, ani nemohou zajistit bezpečné zaměstnání akademikům. I když velmi bohatí investují do heterodoxních institucí, jako v případě UATX, tyto rozdíly přetrvávají.
Rozptýlené zaměření heterodoxní komunity tyto výzvy ještě zhoršuje. Journal of Controversial Ideas má mnohem širší tematický záběr než tradiční akademické časopisy — koneckonců kontroverzní myšlenky existují v každém oboru. Ale tento rozředěný důraz ztěžuje zajištění kvality. Pokud má někdo kontroverzní představu například o geriatrické psychiatrii, musí se zapojit do jednání s dalšími odborníky v oboru, aby posoudil její platnost. Heterodoxní badatelé v jiných oborech prostě nemají dostatek znalostí, aby takovou myšlenku mohli plodně komentovat. Člověk může být "heterodoxní" ve vztahu k ostatním badatelům ve svém oboru. Tato "heterodoxie" však nemá automatickou relevanci pro heterodoxní práci v jiném oboru. "Heterodoxní studie" tedy nejsou koherentní koncept.
Aby byly moderní akademické obory úspěšné, musí mít kritickou masu vědců pracujících v konkrétních oblastech. Bez toho je odbornost příliš rozptýlená. I v oblastech, kde je heterodoxní odbornost více koncentrována — například studium levicového autoritářství nebo nové "kritické studie wokeness" — tento problém stále přetrvává. Co když se odborníci na recenzování nenajdou? Co když v oboru chybí výzkumníci, kteří jsou odborníky na specializované výzkumné metody? Všechny nové obory čelí výzvám, ale v rámci zavedených institucí s příbuznými odbornými znalostmi a štědrým financováním se v nich lépe orientuje. Potenciálně by heterodoxní startupy mohly spolupracovat se stávající akademickou sférou na rozvoji kapacit, ale spálené mosty a skepse ohledně hodnoty a relevance tradičních akademických sítí to mohou ztížit.
Abychom byli spravedliví k těm, kteří jsou v heterodoxním hnutí, otázky rozsahu a zdrojů lze považovat za nevyhnutelné bolesti růstu na cestě k dospělosti. Tradiční akademická sféra je přece stará staletí a úkol vybudovat alternativní instituce zabere více než jeden den. Ačkoliv je pravda, že zdrojová základna heterodoxního hnutí se v budoucnu může rozšířit, hlubší otázky ohledně jeho základů a pravděpodobných směrů zůstávají.
V nejlepších akademických oborech motivační struktury podporují pečlivé a důkladné bádání. Aby člověk dosáhl postavení, musí přesvědčit odborné kolegy o hodnotě své práce. Co vědecké základy heterodoxního hnutí? Díky slabě institucionalizovanému profilu a popularitě anti-woke psaní na platformách jako Substack a X (dříve Twitter) může být pole ovládáno logikou ekonomiky pozornosti těchto platforem. Často myslitelé přinášejí nové myšlenky na Substacku (místo akademických časopisů) a publikují heterodoxní nebo "anti-woke" knihy u populárních, nikoli akademických nakladatelství. To odpovídá duchu doby tohoto hnutí. Koneckonců říkají, že tradiční akademická sféra je rozbitá.
Ale co tyto nové platformy? Publikum na Substacku a X nejsou odborníci; touží po proti-woke pikantnostech. V heterodoxní komunitě je nejjistější cestou k postupu poskytovat toto (a dělat to často). To naopak zkresluje motivace v rámci zmíněných sítí a dává nadměrný vliv "anti-woke" celebritám s úzkými akademickými kvalifikacemi, ale nepopiratelnými schopnostmi sebepropagace a produkce opakujícího se obsahu.
V heterodoxním prostředí je Gad Saad se svými 1,2 miliony sledujících X a více než 360 000 odběrateli na YouTube těžko přehlédnutelný. Saad je skutečný akademik, profesor marketingu na kanadské Concordia University. Nicméně druh práce, pro kterou je nejvíce známý, jako například The Parasitic Mind z roku 2020, prostě nesplňuje stejné standardy důkazů, které by od něj byly požadovány v akademické sféře. Parazitická mysl tvrdí, že "epidemie patogenů myšlenek se šíří jako virus a zabíjí zdravý rozum na Západě". Je těžké vědět, kde u takových tvrzení začít. Co je to "patogen nápadů"? Je to virus, nebo prostě jen "jako" virus? Není to všechno jen přirovnání nebo analogie, která se vydává za vědecký koncept?
Neochota hlídat vstup a snaha udržet "širokou církev" znamenají, že heterodoxní konference a festivaly mohou být ovládány právě těmito osobnostmi. To může mít negativní dopad na pověst heterodoxního bádání v hlavním proudu akademické sféry. Každé hnutí, které nedokáže vyloučit osobnosti, které produkují trvale nízkou kvalitu — bez ohledu na to, jak populární jsou na sociálních sítích — bude čelit nepříjemným otázkám. Historikové vědy používají termín "nelegální vědci" k označení akademiků, kteří se snaží přenést své kvalifikace ze skutečných oblastí odbornosti do oblastí, kde rozhodně nejsou odborníky. Bez správných standardů se mohou problémy nelegální vědecké práce množit a podkopávat vědeckou důvěryhodnost.
Sponzoři mohou mít podobné problémy. Ať už jsou problémy veřejně financovaného výzkumu jakékoli, takový model zaručuje neutralitu (alespoň teoreticky). Když jsou dárci bohatí jednotlivci nebo konzervativní politické nadace, pak to selhává. Co když heterodoxní vědci zaujmou názory opačné než dárci? Mohou existovat formální záruky nezávislosti, ale ty se mohou rozpadnout v žáru kulturní války.
Nedávný vývoj na UATX je poučný. Po návratu prezidenta Trumpa k moci v roce 2024 vedení podniklo velmi agresivní pokusy postavit univerzitu na pravici — včetně vynucování povinných přísah ohledně antikomunismu, antiislamismu a antiidentitární politiky; a odpůrci byli sami od sebe vytlačeni nebo odcházeli.
Tyto události ukazují na širší problémy koherence. Kdo je vevnitř a kdo ne? Představuje heterodoxie skutečně nezávislou politickou pozici, nebo je implicitně protiprogresivní (a tedy pro všechny účely konzervativní) síla? Trumpův navrhovaný nový "Kompakt pro akademickou excelenci ve vysokoškolském vzdělávání", který by efektivně donutil univerzity přijímající federální financování dodržovat politiky jeho administrativy, tuto dilema ilustruje. Dokument čerpá z některých jazyků, které používá heterodoxní hnutí, při nařizování jak univerzitám, tak jejich zaměstnancům, aby přijali přísný postoj neutrality pohledu vůči "společenským a politickým událostem".
Na první pohled vypadá uznání na této úrovni jako určitý druh vítězství heterodoxního hnutí. Nicméně tak přísná a všezahrnující definice neutrality by zjevně bránila akademické svobodě těch, kteří chtějí o těchto otázkách mluvit. Tento problém ještě zhoršují kontroverzní kroky, které v současnosti podniká Trumpova administrativa. Některá z těchto opatření — například zadržování mezinárodních studentů studujících magisterské studium ve Spojených státech ze strany ICE — jsou velmi relevantní pro současnou akademickou sféru. To jsou jistě otázky, ke kterým by univerzity a jejich zaměstnanci měli veřejně vystupovat. Akademická svoboda tedy přesahuje politické linie. Vynucená neutralita pohledu může vypadat do značné míry jako pokus předem umlčet kritiky.
Na konci první dekády a začátkem 20. let 21. století se hodně mluvilo o "ideologickém přeskupení", když se postavy z levice a pravice spojily ve společné kauze proti vnímané nesvobodě v institucích ovládaných progresivisty. Jak však ukazuje případ UATX, tyto koalice se ukázaly jako obtížné pro udržení. Dočasné aliance levice a pravice bývají nestabilní. Někteří spojení s heterodoxním hnutím nedokázali odolat různým tlakům a pobídkám a nakonec se přiklonili k širší pravici establishmentu, místo aby si udrželi vlastní nezávislost. Jiní posunuli svůj kontrarianismus do extrémních a konspiračních směrů. Mnoho vědců, kteří vstoupili do heterodoxních kruhů koncem první dekády, tak učinilo na protest proti tomu, co vnímali jako politizaci svých oborů progresivní levicí. Nyní čelí heterodoxnímu hnutí, které se stále více zdá mít problém distancovat se od jiného druhu politiky.
Ironií je, že heterodoxní hnutí je nyní charakterizováno některými shodnými problémy, s nimiž dříve bojovalo v aktivistické a mainstreamové akademické sféře. V heterodoxních kruzích se likvidace stala vlastní formou "prožité zkušenosti" a výzkumníci pravidelně odkazují na své vlastní zkušenosti, přičemž tyto záznamy mají svůj vlastní zraněný a subjektivní charakter.
Samozřejmě mají vědci soukromé názory na politiku, ale vystavování těchto subjektivních traumat nás pouze vrací k vlastním námitkám heterodoxního hnutí vůči disciplínám "studií stížností" a subjektivitě zaměřujícím se na koncepty, jako je epistemologie stanoviska. Když takové stížnosti začnou dominovat literatuře a zastíní analytické a empirické motivace, člověk jednoduše přijal novou podobu subjektivní a politizované "woke" akademie, kterou údajně odmítá.
Jak ve Velké Británii, tak ve Spojených státech představuje nedávný politický úspěch pravicových populistických stran nepřátelských univerzitám svou vlastní výzvu pro heterodoxní hnutí. Když se hnutí objevilo v polovině první dekády, dokázalo vznést věrohodnou výzvu tomu, co tehdy vypadalo jako progresivní sevření institucí. Ale čas se posunul dál a progresivci už nejsou na vzestupu. Jak jsme viděli, druhá Trumpova administrativa cíleně fixuje americké univerzity na otevřeně ideologických liniích. V Británii Reform UK slibuje snížit počet míst pro bakalářské studenty na britských univerzitách a podobně jako Trumpova politika v Americe navrhuje snížit financování univerzit, které podkopávají svobodu projevu. Heterodoxní hnutí si musí položit otázku, zda je připraveno kritizovat tyto typy politik. Nabízí hnutí upřímnou a konstruktivní vnitřní kritiku akademické sféry, nebo slouží pouze k tomu, aby poskytlo soubor argumentů, které by nakonec mohly ospravedlnit pravicové škrty ve financování univerzit a útoky na akademickou nezávislost?
Anna v podání Lexi Freiman odmítá woke ortodoxii jen proto, aby se stala obětí nových morálních jistot, které nachází v Ayn Rand. Kontrarianismus se tedy může stát svým vlastním druhem svěrací kazajky. Podobně hrozí, že heterodoxní hnutí ztratí ze zřetele raný zásadový postoj proti politizaci akademické sféry. To je škoda. Určitě existuje velký potenciál pro heterodoxii v současné akademické sféře. Jak ukázali heterodoxní kritici, zavedená akademická sféra má rozhodně vážné problémy s konformitou a groupthinkem. V nejlepším případě hnutí fungovalo jako vnitřní kontrola proti těmto tendencím. Vědci spojení s heterodoxií vytvořili skutečně pronikavé práce zkoumající některé z nejpalčivějších otázek současné akademické sféry. Nový diskusní nástroj poháněný umělou inteligencí, například "Sway" Simona Cullena, si klade za cíl "podporovat důkladný, na důkazech založený dialog mezi studenty o kontroverzních tématech" a modelovat typ volné výměny, kterou všichni chceme vidět ve třídě.
Nicméně existují důvody pochybovat, že by to vůbec poskytlo základ pro skutečnou alternativu k akademické sféře. Bez dalších možností heterodoxní hnutí riskuje, že se stane parodií na akademickou scénu, kterou odsuzuje.
Zdroj v angličtině: ZDE
